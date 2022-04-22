从“超级IP”到“新精品内容”，LINE FRIENDS如何以中国故事驱动价值增长

从出道即顶流、人见人爱的“女明星”玲娜贝儿到火遍全网又萌又憨的“胖虎”再到让人上头、“一墩难得”的冰墩墩，从平易近人、脑洞大开的博物馆“萌系文创”到爆款云集、一票难求的环球影城……IP市场呈现出百花齐放的态势，超级IP商业价值持续升维。



在庞大的市场机遇牵引下，越来越多玩家相继入局，不断加速IP赛道的布局。根据前瞻产业研究院公布的一组数据显示，2021年我国年度被授权商品零售额达1106亿元人民币，同比增长11.5%。然而，IP市场蛋糕虽大，想分一杯羹也并非易事。



长期稳坐世界第一IP宝座的宝可梦，在中国也遇到了“水土不服”的困境。2021年上半年，网易《宝可梦大探险》正式登陆国服，并一度登顶IOS免费榜。然而，作为品牌在国内的第一款产品，《宝可梦大探险》在玩法上没能展现出出色的产品力，在营销层面也没有针对本土市场进行大规模宣发，最终导致《宝可梦大探险》相对其他市场，在本土市场表现平平。



反观国内很多经典IP，也依然难逃“生命周期”的魔咒。作为带有深刻文化烙印的超级IP，《西游记》中的角色、情节不断被二次开发为电影、动漫、网游等多种形态，但其中不乏恶搞式的颠覆之作。这些对《西游记》参差无序、缺乏与时俱进规划的过度开发，往往使得IP产品质量难以保证，让人们期望越大，失望越大。



当前，中国消费者对多元化复合型精神消费的需求日益强烈，市场玩家也愈发重视多维度破圈，打造拥有持久生命力、发挥极致价值的IP品牌。在注意力成为稀缺资源的内容消费时代，出色的内容生产力和多样化的内容矩阵则成为了超级IP生命力的核心源头。







作为全球性创意文化产业推动者，LINE FRIENDS于近年来开启中国市场本土化战略转型，积极布局本土化内容生态新格局，深度挖掘IP潜力，为消费者日常生活增添更多价值。凭借丰富的IP品牌矩阵及原创IP孵化能力、享誉全球的内容创作实力及深耕中国市场多年的需求洞察，LINE FRIENDS将全力打造服务本土市场的中国泛娱乐事业部，拓展内容形式，丰富营销方式，创新发展模式，多维布局LINE FRIENDS数字资产业态，可持续地生产优质内容，加速中国本土化发展进程。





LINE FRIENDS核心角色



基于对用户多样化需求的深刻洞察，LINE FRIENDS将不断推陈出新，通过IP版权运营，持续打造影视、动漫等多种内容业态，以精彩纷呈的本土化内容实现IP与消费者之间的情感共振与价值共鸣，让极具故事性的IP形象深入人心。立足其内容创作硬实力，LINE FRIENDS通过联手行业头部企业，以短视频为起点，构建面向中国消费者的定制化内容及传播体系。此外，LINE FRIENDS与人气国漫IP平台快看的联创漫画作品计划于今年年中开始连载。



在内容形式的探索中，始终肩负着行业领创者责任的LINE FRIENDS在VR沉浸式体验等方向也有长足的布局。自今年旗下人气形象SALLY莎莉“LINE FRIENDS 城市地标行 ”起，LINE FRIENDS将与全球化、高质量的VR沉浸娱乐平台VeeR展开长期深度合作，基于 LINE FRIENDS的IP形象与世界观改编VR多人互动体验系列项目，观众通过组团前往VeeR旗下的零号空间VR体验店和好友一起“进入”LINE FRIENDS的世界，以第一人称视角与喜欢的角色亲密互动。通过与VeeR共同推出的VR多人互动体验系列内容，LINE FRIENDS在拓展内容边界的同时，也为其IP及原创内容在元宇宙时代提升综合竞争力及在年轻消费群体中的用户粘性创造了更多可能性。此次LINE FRIENDS与VeeR的合作为新一代内容消费者打造了多元化、精品化、专业化的VR沉浸式互动体验空间，也为IP拓展了VR线下娱乐消费新模式，激活“内容+体验”双驱动的LINE FRIENDS VR沉浸式娱乐新体验。





LINE FRIENDS携手 北京 中央电视塔景区和精品VR内容平台VeeR跨界共创全新“LINE FRIENDS城市地标行”



LINE FRIENDS中国区总经理李逸镛表示：“中国是LINE FRIENDS最重要的市场之一。近年来我们持续推动 ‘LINE FRIENDS 城市地标行 ’，不断开创旗下人气形象与粉丝间一年一会的新玩法、新互动，以此与中国粉丝共创出有迭代性、有参与感、有惊喜感的对话，以共同经历构建长期、稳固的情感及实体连接，每一位粉丝都将成为LINE FRIENDS中国故事的共同书写者。“







除了与粉丝共创LINE FRIENDS中国故事，并将好故事落地真实场景体验之中，LINE FRIENDS也高度注重数字资产的布局。在SALLY生日之际，LINE FRIENDS更将开启行业领创性新尝试。4月26日，LINE FRIENDS将在腾讯幻核APP首发首款数字藏品，正式以探路者之姿启动IP行业数字化生态布局，力求以萌潮力量陪伴探索每一个充满美好的未知世界。此次SALLY生日庆典LINE FRIENDS还与腾讯QQ联动，共同推出SALLY生日限量版实体联名潮玩手办，以轻艺术实体藏品形式将萌潮力量融入消费者生活方式之中。在此基础上，LINE FRIENDS日后还将布局、落地更多面向未来的开创性项目，不断探索旗下形象的价值延展边界，为超级IP的数字化转型提供更多想象空间。



大力打造中国高品质数字化内容，只是LINE FRIENDS玩转数字化内容资产的众多举措之一。从萌趣常青的国际创意工作室到与时俱进的数字化转型先驱，背后是LINE FRIENDS持续拥抱数字化战略的切实举措，以及立足中国、更懂中国消费者的长期承诺。





LINE FRIENDS无人售货机



在“体验经济”及“快消费”的全新市场语境之下，中国消费者需求不断迭代进化，LINE FRIENDS顺趋而变，全面布局产品线上购买渠道，打通官方网站、官方天猫店、官方京东店、 LINE FRIENDS CREATOR 微信定制小程序等消费链路，并将授权经营门店、直营门店调整为无人零售终端盲抽机、快闪店加轻体量的PLAY STORE的模式，以兼具便捷性与趣味性的“趣电商+轻实体”全新模式顺应当代消费趋势，触达消费者更深层次的感性认同。





LINE FRIENDS核心角色3D虚拟直播

