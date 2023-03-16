Hi, 请登录

不要做命运的棋子，成为那执棋之人吧！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限量测试再次开启

业内 狼小狼 2023年03月16日 11:58

3月15日，十字星工作室出品的换装手游《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》，即将在TapTap、Bilbili游戏开启限量测试。作为大受好评的《螺旋圆舞曲》续作，由原班人马打造的《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》在继承前作优点的同时，还在玩法、画面、剧情等方面进行了进一步超越与升级。

不要做命运的棋子，成为那执棋之人吧！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限量测试再次开启 业内 第1张


本次测试中，注册人数达到服务器上限后，游戏将关闭下载，未能体验的玩家敬请留意后续测试。同时，游戏目前仍处于研发打磨阶段，测试内容不代表最终品质。


新概念「场景换装」，革新装扮玩法，带来独一无二的游戏体验；「Live2D」画面呈现，点缀精美手绘原画；百万量级剧情文本及数十位性格迥异的角色，将宏大的世界观带到玩家眼前。

你将化身为贵族少女“卡莉娅·洛维拉”，踏入奇幻瑰丽的舞台，命运的权柄，握在自己的手里。


不要做命运的棋子，成为那执棋之人吧！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限量测试再次开启 业内 第2张


【百变特姿，美而不一】——百套服装自由搭配，场景玩法别出心裁


《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》的庞大服装库，将提供给玩家最大程度的审美自由。游戏中，数百套精心设计的服饰配件，不仅风格各异，且皆具设计。从华美的宫廷套裙，到中式风味的旗袍纱衣，乃至颇具奇幻色彩的童话礼服，玩家皆可以任意搭配，发掘自己的独特风格。


不要做命运的棋子，成为那执棋之人吧！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限量测试再次开启 业内 第3张


在寻找美的旅途中，Live2D技术的应用也会带来一场视觉盛宴。画面不再死板僵硬，摆动的裙角、角色的一颦一笑都尽显流畅鲜活。「场景换装」的融入，更让「换装」这一玩法不再单一。在夕阳前进的马车上、在玫瑰缠绕的窗台里……不同动态场景作为背景，你的服装设计能赋予画面更多的故事性。


【衣香鬓影，刀光剑影】——庞大世界观错综复杂，贵族少女主宰自己命运


在《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》华美的外表之下，藏着的是庞大的世界观与错综复杂的剧情线。在充满阴谋的王室宫廷中，玩家将化身名为「卡莉娅·洛维拉」的少女，被神秘势力选中，涉入了多股势力的纷争中。


不要做命运的棋子，成为那执棋之人吧！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限量测试再次开启 业内 第4张


在尔虞我诈的政治游戏里，如何拯救破败的家族，如何摆脱成为棋子的命运？在无穷多的抉择面前，你拥有判断的权利。

通过百万级剧情文本量，游戏描绘了一个巨大、完整的幻想世界。在高沉浸叙事感下，一场奇幻冒险即将揭幕。


【鲜活细腻，交错相织】——数十位角色性格迥异，相互邂逅迸发火花


在剧情展现方面，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》更倾向于群像类型。随着剧情推进，多位不同性格的出场人物会与主角相遇。他们每个人都有属于自己的故事，等待着玩家去进一步了解。

或许是神秘的导师，或许是皇家魔剑士、害羞内敛的诗人，在你的抉择之下，这些鲜活的人物能与你展开命运的纠缠。


不要做命运的棋子，成为那执棋之人吧！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限量测试再次开启 业内 第5张


由于本次测试是限量测试，注册人数达到服务器上限后，游戏将关闭下载，希望参与测试的玩家还需尽快下载。

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论