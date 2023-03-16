不要做命运的棋子，成为那执棋之人吧！《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》限量测试再次开启

3月15日，十字星工作室出品的换装手游《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》，即将在TapTap、Bilbili游戏开启限量测试。作为大受好评的《螺旋圆舞曲》续作，由原班人马打造的《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》在继承前作优点的同时，还在玩法、画面、剧情等方面进行了进一步超越与升级。







本次测试中，注册人数达到服务器上限后，游戏将关闭下载，未能体验的玩家敬请留意后续测试。同时，游戏目前仍处于研发打磨阶段，测试内容不代表最终品质。





新概念「场景换装」，革新装扮玩法，带来独一无二的游戏体验；「Live2D」画面呈现，点缀精美手绘原画；百万量级剧情文本及数十位性格迥异的角色，将宏大的世界观带到玩家眼前。

你将化身为贵族少女“卡莉娅·洛维拉”，踏入奇幻瑰丽的舞台，命运的权柄，握在自己的手里。









【百变特姿，美而不一】——百套服装自由搭配，场景玩法别出心裁





《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》的庞大服装库，将提供给玩家最大程度的审美自由。游戏中，数百套精心设计的服饰配件，不仅风格各异，且皆具设计。从华美的宫廷套裙，到中式风味的旗袍纱衣，乃至颇具奇幻色彩的童话礼服，玩家皆可以任意搭配，发掘自己的独特风格。









在寻找美的旅途中，Live2D技术的应用也会带来一场视觉盛宴。画面不再死板僵硬，摆动的裙角、角色的一颦一笑都尽显流畅鲜活。「场景换装」的融入，更让「换装」这一玩法不再单一。在夕阳前进的马车上、在玫瑰缠绕的窗台里……不同动态场景作为背景，你的服装设计能赋予画面更多的故事性。





【衣香鬓影，刀光剑影】——庞大世界观错综复杂，贵族少女主宰自己命运





在《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》华美的外表之下，藏着的是庞大的世界观与错综复杂的剧情线。在充满阴谋的王室宫廷中，玩家将化身名为「卡莉娅·洛维拉」的少女，被神秘势力选中，涉入了多股势力的纷争中。









在尔虞我诈的政治游戏里，如何拯救破败的家族，如何摆脱成为棋子的命运？在无穷多的抉择面前，你拥有判断的权利。

通过百万级剧情文本量，游戏描绘了一个巨大、完整的幻想世界。在高沉浸叙事感下，一场奇幻冒险即将揭幕。





【鲜活细腻，交错相织】——数十位角色性格迥异，相互邂逅迸发火花





在剧情展现方面，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》更倾向于群像类型。随着剧情推进，多位不同性格的出场人物会与主角相遇。他们每个人都有属于自己的故事，等待着玩家去进一步了解。

或许是神秘的导师，或许是皇家魔剑士、害羞内敛的诗人，在你的抉择之下，这些鲜活的人物能与你展开命运的纠缠。









由于本次测试是限量测试，注册人数达到服务器上限后，游戏将关闭下载，希望参与测试的玩家还需尽快下载。