《三十六骑》讲述班超出使西域壮举 中影年年扎根传统文化再造经典

由优酷、bilibili、中影年年联合出品,中影年年制作,改编自念远怀人同名小说的动画《三十六骑》第一季已于近期收官。该部动画凭借豆瓣8.7分的高分成功突出重围,成为口碑与影响力双爆的年度动画黑马,数次登上社交平台热搜榜单。

该片讲述了汉明帝时期,班超、班昭兄妹二人为救兄长,勇闯洛阳,大闹法场,最终接受汉明帝旨意,网罗奇人异士,持节出使西域的故事。

从故事剧情层面来说,《三十六骑》难得的做到了快节奏的叙事风格与幽默巧思相融合的完美配合。整个故事立足于磅礴恢弘的汉代班超出使西域的历史故事,在尊重历史的基础上,从细微情节入手刻画,合理展开。在班超出使西域的故事主线上,对于“三十六骑”中的人物故事进行挖掘,让这段故事不再是历史书上简单的一段描述,而是赋予这些创造历史的人物更多生命力,将人物从史书中“抠”出来。同时,在更深层的文化层面,《三十六骑》也对儒学、墨家、兵家等诸子百家的历史传承方面作出了“文明不灭、百家不亡”的新解读。

就人物塑造而言《三十六骑》为观众带来一个立体、多元,有血有肉的班超,他精通剑术、对于史家的使命拥有自己的见解,为寻找自己梦中的答案,他毅然的踏上西域之旅。在其他人物塑造上制作班底也展现出超高辨识度的塑造能力,如出身将门世家、百步穿杨的意气少年耿恭;机灵勇敢、侠义果敢的小妹班昭;异域风情,灵动妩媚的贵霜少女仙奴;巧手解锁、其貌不扬的神偷大盗柳盆子;以及精通毒虫蛊术的苗女花寡妇。众多人物齐聚一堂,却各有千秋,每个人物都特点分明,让人见之不忘。无论是人设,还是美术建模都为观众带来更多新鲜感。

此外,中影年年在动画制作上也延续了过往作品,如《少年歌行》、《元龙》等的高水准制作,无论是丝滑的打斗场面,还是人物的微表情呈现,以及气势恢宏的场景上都展现出其在动画制作技术层面的高水平。中影年年动漫制作团队采用了最尖端的动画制作技术,通过运用国际顶尖的三维生产技术,包括角色智能生成引擎、口型智能生成系统、实时动作捕捉技术、实时面部表情捕捉技术、真实GPU物理光照实时渲染引擎等,进行长篇三维动画作品的创作,最终呈现出高质量作品,观众好评“随手一截都是精美壁纸”、“打戏丝滑到不敢眨眼”等。中影年年在动画产业深耕的同时,也不断强化IP衍生和泛娱乐产业链条的全方位发展,力求打造更多优质内容及IP衍生品孵化,在游戏、动画电影、真人短剧等领域再创佳作。

《三十六骑》第一季的火爆收官也让许多观众意犹未尽,热切期盼第二季的到来,班超历经波折终于顺利出关,开启出使西域征程,他们的后续故事又会有哪些惊喜?一起催更下一季,也期待中影年年的下一部作品吧!



