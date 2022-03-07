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柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV

业内 狼小狼 2022年03月07日 13:06

 

KLab株式会社

（股票编号：3656 东证一部）


KLab株式会社（总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”）倾情呈献，以“青春”×“阿卡贝拉”为主题的音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》（以下称《青色交响》）2022年3月4日（周五）迎来了项目开启活动的1周年纪念，值此之际也正式宣布了与歌唱组合The Gospellers圣堂教父的合作。

3月4日当天在项目的官方YouTube频道上公开了翻唱曲目《ひとり》的MV，与此同时，收录了由圣堂教父创作的歌曲等作品的《青色交响》首张专辑也开启了预约。


柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第1张



The Gospellers圣堂教父合作之1，《ひとり》MV公开！逢坂良太、柿原彻也、丰永利行、佐藤拓也、滨野大辉与圣堂教父共同出演！！

柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第2张


《青色交响》项目开启活动的1周年纪念特别企划，为大家带来与日本阿卡贝拉界的代表性歌唱组合The Gospellers圣堂教父的梦幻联动！

《青色交响》的5名出演声优逢坂良太、柿原彻也、丰永利行、佐藤拓也、滨野大辉与圣堂教父的5名成员共同演绎的人气曲目《ひとり》的MV已于官方YouTube频道公开！

◆J-POP翻唱The Gospellers圣堂教父《ひとり》

https://youtu.be/-WYP5ezs_b8


柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第3张

《ひとり》的合作MV于3月4日播出的《青色交响-aoppella!?-放送部~1周年纪念！

重大发表特别节目》中首次进行了公开


The Gospellers圣堂教父合作之2、确定将由圣堂教父操刀制作青色交响的原创曲目！！

柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第4张


圣堂教父将为「リルハピ」「FYA’M’」两个组合分别提供由他们所创作的歌曲！

首先是由安冈优为リルハピ作诗作曲的《RAINBOW》。这将是リルハピ的首支抒情曲目，为大家呈现他们与之前不同的一面。

而村上てつや作词、村上てつや・とおるす作曲，为FYA’M带来的曲目《Follow Me》则是一首展现FYA’M成熟魅力的曲目。


《青色交响》1st专辑《Ａ(エース）》开启预约！

柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第5张


《青色交响》的1st专辑《Ａ(エース）》确定发售！本次发售的专辑中除了目前已发表的6首原创曲目外，也将收录本次宣布的由圣堂教父创作的2首新歌等总计9首歌曲。

除了通常盘之外，还将推出初回限定盘《リルハピ ver.》《FYA’M’ ver.》以及官方通贩限定的定制生产豪华盘共计4个版本。分别准备了不同的封面及及特典之外，各版本的原创限定广播剧也值得期待。


◆1st ALBUM《Ａ(エース）》特设网站

https://www.aoppella.com/lp/1st-album/

柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第6张


关于《青色交响》1st专辑《Ａ(エース）》

【发售日】

2022年6月15日（周三）


【收录曲目】

01 アオペラの「ア」-introduction song-

02 Follow Me

03 キセキノウタ

04 Think about U

05 Playlist

06 Come on up, Baby

07 リルリルHappy!

08 Let it snow, Let it snow, Let it snow

09 RAINBOW


【限定盘特典广播剧CD】

Disc 2リルハピ ver.：合宿での夜-今までの僕らとこれからの僕ら-リルハピver.

Disc 2FYA’M’ ver.：合宿での夜-今までの僕らとこれからの僕ら-FYA'M'ver.

定制生产豪华盘：将同时附有リルハピ ver.Disc 2及FYA’M’ ver.Disc 2的2个特典


关于《青色交响》1st专辑《Ａ(エース）》的定制生产豪华盘

柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第7张


【下单时间】

2022年3月4日（周五）〜4月28日（周四 ）13:00（日本时间）


【价格】

9,800円（含税）


【内容・样式】

CD＋写真套装＋写真相册

・盒装

・随机写真11张一套

・写真相册

・しろばみ老师的未公开草稿集


※写真共44种（其中22种为稀有），将从中随机混装1包且每个成员必有1张

※定制生产豪华盘包装中的图案，在初回限定盘2款·通常盘中也有可能获得。



关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”×“阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开，由KLab打造的音乐原创项目。

柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV 业内 第8张


<<故事概要>>

――那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。

 

「我们，也想像他们那样歌唱！发光发亮！」

 

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

 

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始――！


◆官网

https://www.aoppella.com/


◆官方Twitter

@aoppella


◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella


©KLab


※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。



KLab株式会社　

公司名：KLab株式会社（英文名：KLab Inc.）

公司代表：代表取缔役社长　森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿5747万日元（截至2022年2月末）

上市信息：东京证券交易所·第一部（3656）

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

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