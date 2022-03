柿原彻也、丰永利行等与圣堂教父共同出演《青色交响》MV

KLab株式会社



KLab株式会社(总部:东京都港区、代表取缔役社长:森田英克、以下称“KLab”)倾情呈献,以“青春”ד阿卡贝拉”为主题的音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》(以下称《青色交响》)2022年3月4日(周五)迎来了项目开启活动的1周年纪念,值此之际也正式宣布了与歌唱组合The Gospellers圣堂教父的合作。

3月4日当天在项目的官方YouTube频道上公开了翻唱曲目《ひとり》的MV,与此同时,收录了由圣堂教父创作的歌曲等作品的《青色交响》首张专辑也开启了预约。













The Gospellers圣堂教父合作之1,《ひとり》MV公开!逢坂良太、柿原彻也、丰永利行、佐藤拓也、滨野大辉与圣堂教父共同出演!!





《青色交响》项目开启活动的1周年纪念特别企划,为大家带来与日本阿卡贝拉界的代表性歌唱组合The Gospellers圣堂教父的梦幻联动!

《青色交响》的5名出演声优逢坂良太、柿原彻也、丰永利行、佐藤拓也、滨野大辉与圣堂教父的5名成员共同演绎的人气曲目《ひとり》的MV已于官方YouTube频道公开!

◆J-POP翻唱The Gospellers圣堂教父《ひとり》

https://youtu.be/-WYP5ezs_b8





《ひとり》的合作MV于3月4日播出的《青色交响-aoppella!?-放送部~1周年纪念!

重大发表特别节目》中首次进行了公开





The Gospellers圣堂教父合作之2、确定将由圣堂教父操刀制作青色交响的原创曲目!!





圣堂教父将为「リルハピ」「FYA’M’」两个组合分别提供由他们所创作的歌曲!

首先是由安冈优为リルハピ作诗作曲的《RAINBOW》。这将是リルハピ的首支抒情曲目,为大家呈现他们与之前不同的一面。

而村上てつや作词、村上てつや・とおるす作曲,为FYA’M带来的曲目《Follow Me》则是一首展现FYA’M成熟魅力的曲目。





《青色交响》1st专辑《A(エース)》开启预约!





《青色交响》的1st专辑《A(エース)》确定发售!本次发售的专辑中除了目前已发表的6首原创曲目外,也将收录本次宣布的由圣堂教父创作的2首新歌等总计9首歌曲。

除了通常盘之外,还将推出初回限定盘《リルハピ ver.》《FYA’M’ ver.》以及官方通贩限定的定制生产豪华盘共计4个版本。分别准备了不同的封面及及特典之外,各版本的原创限定广播剧也值得期待。





◆1st ALBUM《A(エース)》特设网站

https://www.aoppella.com/lp/1st-album/





关于《青色交响》1st专辑《A(エース)》

【发售日】

2022年6月15日(周三)





【收录曲目】

01 アオペラの「ア」-introduction song-

02 Follow Me

03 キセキノウタ

04 Think about U

05 Playlist

06 Come on up, Baby

07 リルリルHappy!

08 Let it snow, Let it snow, Let it snow

09 RAINBOW





【限定盘特典广播剧CD】

Disc 2リルハピ ver.:合宿での夜-今までの僕らとこれからの僕ら-リルハピver.

Disc 2FYA’M’ ver.:合宿での夜-今までの僕らとこれからの僕ら-FYA'M'ver.

定制生产豪华盘:将同时附有リルハピ ver.Disc 2及FYA’M’ ver.Disc 2的2个特典





关于《青色交响》1st专辑《A(エース)》的定制生产豪华盘





【下单时间】

2022年3月4日(周五)〜4月28日(周四 )13:00(日本时间)





【价格】

9,800円(含税)





【内容・样式】

CD+写真套装+写真相册

・盒装

・随机写真11张一套

・写真相册

・しろばみ老师的未公开草稿集





※写真共44种(其中22种为稀有),将从中随机混装1包且每个成员必有1张

※定制生产豪华盘包装中的图案,在初回限定盘2款·通常盘中也有可能获得。









关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“青春”ד阿卡贝拉”为主题进行跨媒体展开,由KLab打造的音乐原创项目。





<<故事概要>>

――那一天,少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的,是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰,手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通,却在他们开口的瞬间,

自由变幻的优美和声充满四周,观众们也随着为之疯狂。

「我们,也想像他们那样歌唱!发光发亮!」

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们,他们的目标是,

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标,由他们所带来的演奏,就此开始――!





◆官网

https://www.aoppella.com/





◆官方Twitter

@aoppella





◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/c/aoppella





