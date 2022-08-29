年度资料片"横刀断浪"来袭 《剑网3》十三周年发布会回顾

侠行千里，万象江湖，《剑网3》十三周年发布会现已落下帷幕，在这场穿梭时空与次元的大唐盛宴上，关于未来诸多震撼人心的爆料皆一一呈现，轰动整个江湖！年度资料片“横刀断浪”携新门派刀宗、新等级120级首度亮相，剧情再度推进，新的征程又将启航；颠覆视觉的技术革新让大唐视界焕然一新！年度爆料重磅来袭，让我们一起来看看吧！

【重磅！ 《剑网3》全平台互通！】

在本次发布会现场，郭大侠正式宣布，在替换引擎完成优化升级后，剑网3将向全平台互通进发！不仅追加原生(非云端)支持安卓和iOS，更重要的是全平台继承并升级侠士的资产，一个更次世代且更低门槛的大美江湖即将献礼！

【全新门派·刀宗首曝 斩尽天下不平】

断雨穿风斩不平，何须四海惜浮名。

凌云百战砺心铁，修得孤锋照此生。

首先是最为重磅的全新门派爆料！在《剑网3》剧情当中举足轻重的“刀宗”如今强势来袭！提到刀宗大家一定不会陌生，其代表人物谢云流可以说是江湖有名，而这一次随着刀宗的正式登场，有关刀宗门派创立的始末也将为大家揭晓！



当年谢云流因救李重茂被迫远渡重洋，一路历练，凭自己的天赋和纯阳武学根基，竟另辟蹊径自成一派。藤原家主敬佩谢云流的武学造诣，资助其建立了武馆，但谢云流在教授武功时，只教剑术，却并不传授心法。一刀流虽然尊谢云流为门主，但实际上其主导权却一直掌握在野心家藤原广嗣的手中。谢云流对此也心知肚明。

公元739年，谢云流返回中原，在第四次名剑大会上力压群雄夺得宝剑“残雪”。次年，也就是公元740年，谢云流发现一刀流受命于藤原广嗣，打着自己的名号在中原武林为非作歹，于是在舟山岛与之决裂，并将一刀流曾经的战船“海之丸”号一刀斩为两段，以此明志。其后谢云流于舟山一带建立刀宗。

从藤原设计“宫中神武事件”到谢云流深入太原，乃至最新的东海剧情中谢云流与李重茂割袍断义，刀宗一脉的故事总是充满了曲折。这一次，侠士将有机会亲自探索更多刀宗的秘密往事。

【探寻武学极限 刀宗核心人物登场】

刀宗一派秉持着谢云流对武学的执着追求，门派上下尚武崇德，以不断探寻自身极限、追求武学至高境界为目标。门下弟子以武向道，多直来直去喜好切磋，但他们切磋，不是为了名利，而是为了提升武技。

随着刀宗的亮相，门派当中的诸多人物也将与大家见面。最为代表的就是大家熟悉的谢云流，从年少入纯阳的洒脱自负、至情至性，到年过花甲的深沉寡言，傲然淡若，谢云流的一生经历了信任、误会、背叛、利用等等，这让他对人生有了新的感悟，也让他对武学有了更深的理解。不论何时，谢云流对武学追求的心都是纯粹的，因此他所创立的刀宗，也是一心习武、至纯至简的硬派武学。这些理念，也在刀宗门派方方面面有所体现。在创立刀宗之后，他也寻找到了一批与自己志同道合的朋友，共同进益。

这里我们也为大家抢先带来了精心制作的刀宗真人版预告片，用扣人心弦的镜头艺术，为你呈现刀宗门派内故事的冰山一角!赶快来看看吧!

【身着劲装软甲 门派服饰干练潇洒】

在服饰方面，刀宗弟子酷爱劲装软甲，衣着轻便不拖泥带水，与其武学风格相呼应。服饰以白色为主色，辅配水蓝、黑、金等色，多采用羽衣搭配鸮纹，取意被古人奉为“战神”的鸟儿，象征着勇气、速度和力量。整体造型侠气凛然，干练潇洒。

【绝壁岩丘望海 海波光映刀宗宗门】

刀宗宗门位于舟山群岛三个主岛的交汇之处，“海之丸”损毁的船躯尤为醒目，与天然岩壁的缺口相合，四周海水侵蚀形成的山石高耸直立，彷如刀劈，远远看去，与刀宗行事“利落果决”之意暗合。

刀宗场景概念力求吸收传统武侠风格精髓，不做过多包装与修饰，追求平凡质朴，通过与环境的构成关系形成“一刀两断”的精神内核传达，而刀宗主殿随一刀两断之势赋其刀意之形，是“刀”与“势”的高度结合。“有刀无势，神彩不生；有势无刀，精气不实。”并以此为基点加以拓展，力求展现刀法“扫、劈、削、掠、斩、突、挑、琢、切”等不同刀势的变化。是谢云流将刀意收敛于此地的完美展现。

刀宗建筑为恢弘大气的传统中式建筑，周边民居则以朴素的渔民小屋为主，辅以排筏码头和充满烟火气的酒家，跟主打“仙气”的东海系列地图形成差异化表现。

【横刀笑看山河 骤雨游风流云破浪】

刀宗弟子以唐代横刀为武器的基础款型。横刀作为唐代刀的一种式样，在军队与江湖之中十分常见，刀型传承自汉环首刀，可以说历史十分悠久。而这样的唐刀式样，自然也从我国本土，远传周边各个国家和地区。横刀刀身笔直，凸显中正不阿、杀伐果敢之感，因此我们后来人所提起的唐刀，多以横刀式样为主要代表。

刀宗的武学心法为“孤锋诀”，共有四种武学套路，包含单手刀、双手刀、擒拿短打贴身格斗以及门派轻功步法。武学套路注重实战效果，杀伐凌厉攻守一体，乃是谢云流在自身原有武学基础上，独创出一门在敌方出招时找出敌方破绽，打击对手最为薄弱的地方以击溃对方的攻势，达到一击制敌的目的。

流云势法：主为单手持刀的攻击方式，对目标发动连绵攻势的同时还能找到其招式的弱点，从而更巧妙地战胜目标。

游风步：主为身法类招式的套路，该套路下刀宗拥有极强的移动能力和生存能力，在追击目标和逃离战场的选择中游刃有余。

破浪三式：主为双手持刀的攻击方式，该套路下将进攻发挥到极致，每个招式都具备强有力的攻击能力。

骤雨劲：主为擒拿搏击的进攻套路，可以更好的限制目标移动能力，与“流云势法”交替施展效果更为强大。

【刀宗门派跟宠 俏皮鹦鹉别样体验】

而刀宗的门派跟宠则是俏皮的鹦鹉，与刀宗弟子形成鲜明的反差互补。古人驯养鹦鹉最早可追溯到商朝，在唐代更是成为了宫廷宠儿，国外进贡主要产自林邑、天竺、波斯等国，而国内土贡则多来自陇西与岭南。此外，民间一些贵族、富户也有饲养鹦鹉的喜好，更有白居易诗“暮起归巢思，春多忆侣声”等赞美，可以说鹦鹉在唐朝是十分受欢迎的。

在即将登场的年度资料片“横刀断浪”中，还将有诸多全新剧情与玩法革新等待着你，接下来便为大家一一揭晓！

【等级上限提升 剧情开启全新篇章】

随着资料片“横刀断浪”与新门派刀宗的推出，等级上限也将提升至120级，故事的舞台也转向全新地图。

在陈月救治塔纳时，发现之前誊译的雷域大泽碑文被人盗走，一番追查下来，猜测是尹雪尘所为，故而我们将追查他至百溪地界，也将在这里跟随方子游，一同揭开谢采布下的阴谋。

同时，江湖传言神秘的鬼市就要在烂柯山开市了，通过各自渠道得知此事的侠客聚集烂柯山，期待着在鬼市之中大开眼界，更盘算着能入手稀世之宝。而在这里，月泉淮的身影又再度出现……

花开两朵，各表一枝，江湖故事正在书写的同时，大唐时局也在不断变化。河阳之战大捷之后，北方还未平定，南方战事又起。上元元年，也就是公元760年，淮西节度副使刘展反唐，江淮一带陷入混乱纷争。长歌门弟子也将与大家在此处调查叛乱背后的秘密，这个秘密，将会与“废帝”李重茂紧密相关……

【全新团队秘境 西津渡口共敌叛军】

前文说到刘展反唐之事，全新团队秘境“西津渡”讲述的正是其与唐军在西津渡处的决战故事。六大关卡在等着大家来挑战，其中还有李重茂等之前与大家打过照面的熟悉身影。而隐藏在叛军之后的阴谋，也将随着这场战役而浮出水面……

【沉浸式剧本杀 浮生剧坊天马行空】

相信大家都听说过“在《剑网3》，你甚至可以……”这不仅是对我们不断创新玩法的肯定，也是对多样文化融合的支持与赞许。如今，在大唐江湖，你还可以体验到时尚的剧本杀——全沉浸式剧本杀玩法“浮生剧坊”酷炫来袭！全民共创玩法，只要有想法，就可以来创作！超沉浸式体验，让剧本杀演绎更加精彩！超高创作自由度放飞你的想象，搭配海量素材搭建匹配场景，阴晴雨雪，风雨交加、冰雪之境、异域风情，统统都能实现，让你笔下的故事更加令人身临其境！打破次元壁，冲破时空界限，让天马行空的想象在这片江湖里成为独一无二的标志！

【角色共享成长 PVP周常奖励分享】

年度资料片“横刀断浪”依然会将减负计划再推进！之前我们已开放了同账号下同阵营角色的PVP阵营日常奖励共享，这一次我们将这个共享范围再度扩大，一个角色的PVP劳作，能够换来同账号下多份收益回报！

【残卷/玉简大附魔移除 减少成长负担】

其次，我们将简化附魔，移除“残卷”和“玉简”大附魔机制，为大家减去一大成长负担！

【百战异闻录来袭 PVE协作新挑战】

在“横刀断浪”资料片中，此前提到的“百战异闻录”将正式上线。“百战异闻录”收录了许多大家非常熟悉的老BOSS，他们的招式与挑战机制却会给你带来全新感受！每一关的BOSS都将随机选择，击败后就会进入下一关，并有几率获得一些特殊技能，来帮助侠士挑战更多的关卡层数，根据通关的层数越高，所获得的奖励也将提升。

【PVP跨服打通 阵营博弈热血激战】

今年我们将开辟阵营跨服，新地图“烂柯山” 的PVP日常，跨服打通。也就是说，梦江南的“风车团”可以去唯我独尊转风车，剑胆琴心的小伙伴也可以去天鹅坪激情PVP！

不仅如此，在这次跨服打通后我们还为阵营玩法加入了专属橙装，仅供PVP使用。不同于以往的橙装，新的橙装将受到全服阵营强弱的影响。

“烂柯山”地图中开辟了一处稀有矿藏，这将给侠士们带来全新的PVP体验。举例来说，绝代天骄的恶人侠士如果占领了自己服务器的矿藏，便可使全服恶人拥有该处矿藏的开采权。同理，如果剑胆琴心的浩气侠士来绝代天骄的“烂柯山”地图占领了矿藏，这处矿藏将成为全服浩气的自有矿藏。能够攻下多少矿藏，不仅要看自己服务器的阵营对决，更考验全服阵营之间的博弈与较量。

【门派事件回归 遗失成就再度解锁】

大家念念不忘的门派事件也将在今年回归，内容不变原汁原味，让大家错过的成就能够再度解锁。在这里也要说明下，门派事件仅回归曾经大家已经体验到的内容，不会再推出新内容增加资历党的负担了。

另外，像“李渡鬼域”、“列星虚境”、“飞火论锋”等玩法逐渐被冷落了，有部分想尝鲜或者喜欢这个玩法的侠士们会发现现在匹配起来也很困难，后续我们会将这些玩法进行整合，开启期间会同步登场新的规则，奖励也会进一步整合和提升，让大家在这些玩法中享受到新的体验。

【体验奇特武学 江湖流派二内计划】

一直以来，江湖中存在着诸多其他势力，如，铜钱会、地鼠门、蝙蝠帮、天欲宫、红衣教等等，他们的武学底蕴虽不如名门正派深厚，但特立独行的武学风格也颇具看点。在未来，这些流派的武学将有机会以“二内”的形式开放给侠士们体验，至于先开放哪一个势力，将会以问卷形式发放给大家，欢迎大家提出自己的想法。

【数字藏品共创 创意就是宝贵资产】

另外，自家园推出以来，《剑网3》的同人文化又增添了家园蓝图这么一块宝地，但在共创推广时，最大的阻碍便是盗版传播，这极大地损害和打击了创作者的热情。因此，我们后续考虑引入“数字版权证书”概念，作为独一无二的数字资产凭证，即同人共创作品可以获得官方认证唯一的“数字版权证书”。同时作品可以在游戏内进行展示、珍藏与交易，而购买了正版同人作品的侠士会同步获得官方认证的唯一“数字版权证书”。唯一版权证书与对应作品绑定，即再次转让时“数字版权证书”会跟随同人共创作品转让而转让。

新的一年技术力也迎来多方面的提升，这一次，视界焕然一新，更为真实的大唐江湖等你来探索！

【布料3.0升级 华服霓裳更加真实】

技术革新肉眼可见，首先来说说布料系统，此前推出的布料2.0解决了布料的碰撞体积等问题，让外观布料更柔顺更自然。这一次我们再度升级布料3.0，将精度整体提升，并加入动态调整功能。不仅如此，之前在使用布料2.0时，大家仅可以在游戏中看到自己身上的布料2.0效果，而无法看到其他人的布料效果。而这次升级的同时也兼具这方面的优化，此后大家可以在确保自身布料表现是最优的基础下，同时预览到身边其他人的更为精细的布料表现了。

【毛发布料优化 皮草毛发柔软蓬松】

布料升级的同时，皮草、毛发等部件的表现也随之得到优化，给予了更真实的模拟精度和渲染精度。那些雍容华贵的皮草服饰，如今将更加彰显侠士气度。

【策马驰骋无惧 骑乘状态布料优化】

另外，骑马时的布料效果也得到了优化，大大减少了骑马时出现布料穿插的尴尬情况。后续，不论是骑马待机、行走、跑动，骑行的侠士衣着布料表现都会更符合动力学，且层次也更拟真，减少违和感。

【捏脸系统升级 面部勾勒更加细致】

说完头发再说说捏脸，捏脸系统革新升级捏脸2.0系统，对捏脸面数、骨骼大幅增加，这样可以让表情更加细腻真实，也可以让大家在捏脸时选择更多样，这套系统并不会完全迭代现有的捏脸系统，而是与现行捏脸系统并存，大家既可以依旧享受现有的捏脸系统的表现，也可以选择在新的捏脸2.0系统中进行创作。

此外，我们也会基于捏脸2.0系统将角色的表情进行革新，让表情更生动自然。江湖侠客们可以更加随心自在地做表情啦！

【幻镜云图升级 点光源随心自由动】

目前我们已经在幻镜云图中增加了动作拖拽条，让大家截图时更方便定帧。后续呢我们还将对云图进行一系列功能升级。

首先会新增灯光阴影效果，你可以自定义灯光的阴影、方向、距离等等，帮助大家在幻镜云图内就可以一套流程成稿出图！

【滤镜参数扩容 适配自然效果出色】

其次我们会新增更多效果精湛的滤镜供大家选择和使用，这些滤镜配合后台设置，在开启体积光效果后视觉效果更为精美，且可以更丰富细腻地自定义调整画面。

【云图输出视频 序列帧渲染助力vlog】

此外，后续还会解放云图输出的更多可能，从单张截图的输出扩展到连续输出，也就是将一整套动作进行序列帧渲染输出。就像连环画一样！同时也可以直接输出视频文件或者gif，这样自制的小视频、vlog就方便多了。

【引擎升级优化 性能提升占存减半】

在此也向大家透露下，我们正在对自有引擎进行一次革新升级。后续我们将带给大家全新的引擎革新——采用新一代多线程与打包技术PAK V5，性能提高30%，卡顿率降低70%，加载速度提升25%，同时在包体大小上直接缩小一半，而且有更好的按需下载机制，并允许大家自由设置客户端的容量。基于新引擎的升级革新，侠士们还将体验到不同的配置下的画面优化表现的提升效果。

不仅如此，《剑网3》大IP还在各个领域不断拓展，让这片有爱江湖跨越次元界限，解锁更多可能！

一旬又三载，同历风雨路。山河纳万象，锦绣绘江湖。《剑网3》十三周年盛典，与你共同描绘这片江湖未来的无限可能！让我们携手并进，共塑心中江湖盛景！

《剑网3》官方网站：jx3.xoyo.com