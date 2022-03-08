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十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森

业内 狼小狼 2022年03月08日 11:11

 

由索尼动画出品、火爆全球的系列动画电影最终章《精灵旅社4：变身大冒险》正式定档4月3日。此次精灵家族经历了前所未有的“危机”——因为一场意外，精灵们全员变身凡人，失去“超能力”的他们开始经历“做人不易”，傲娇岳父德古拉与人类女婿约翰尼变身后地位两极反转。为寻找解决办法，德古拉与女婿携手踏上旅途。梅菲斯则带领精灵家族助攻这对冤家翁婿，开启一场囧事满满的雨林冒险。赛琳娜·戈麦斯、凯瑟琳·哈恩等为角色献声。欢笑逗趣，值得期待！

十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森 业内 第1张

精灵家族首次全员变身 囧途冒险搞怪逗趣

十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森 业内 第2张

作为系列的大结局，《精灵旅社4：变身大冒险》将继续带来欢乐体验。这次精灵家族全员首次变身，囧态百出超欢脱。预告中，威风凛凛的古堡男爵德古拉变身落魄大叔，人类赘婿约翰尼变为潇洒猛龙，翁婿身份大对调；科学怪人则成为秀发美男子，憨憨大块头秒变自恋男，木乃伊褪去绷带变身法老，历经千年的肉身瞌睡连连。人气颇高的果冻怪这次真的成了果冻，惊掉伙伴下巴。此外，隐形人首次现真身，秃顶裸奔令精灵家族大跌眼镜；狼人褪毛变胡子哥，索性当起甩手奶爸…….全新反差萌笑点满满，开始适应人类生活的他们更糗事不断。

十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森 业内 第3张

为解决变身危机，德古拉与女婿约翰尼离开精灵旅社前往南美雨林，身份错位且毫无默契的他们遭遇了一系列囧事。化身“肉体凡胎”的精灵们也在鬼马千金梅菲斯的带领下组队踏上全新冒险，一路横冲直撞见招拆招，虽有危机但总能化险为夷，十分搞怪逗趣。

十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森 业内 第4张

十年经典迎来最终章 新故事放飞想象超欢脱

十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森 业内 第5张

自2012年正式与观众见面以来，《精灵旅社》系列电影凭借脑洞大开的角色设定、动感上头的音乐、欢乐逗趣的故事情节在全球收获了无数铁杆粉丝，前三部累计创下内地4亿人民币票房、全球超13亿美元票房的佳绩。这十年，精灵家族不断迎来新成员、发生新变化，陪伴观众一同成长。

十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森 业内 第6张

即将上映的《精灵旅社4：变身大冒险》也是该系列的最终章。影片以更丰富的想象力讲述了一个全新故事。精灵家族全员不仅要面对前所未有的变身乌龙，冒险旅途中更要接受默契大考验，一路经历各种意想不到的关卡，可谓开启了一场欢脱的疯狂之旅。此外，德古拉一家还即将面临家庭关系的转折点，身份对调的新体验是否会改变这对冤家翁婿之间的关系？精灵旅社是否会顺利迎来全新面貌？同样令人十分期待。

十年经典完结！《精灵旅社4》定档4月3日 精灵变人类囧途好嗨森 业内 第7张

《精灵旅社4：变身大冒险》由德里克·德莱蒙、詹妮弗·克鲁斯卡执导，阿莫斯·弗农、努齐奥·兰达佐、格恩迪·塔塔科夫斯基担任编剧。布赖恩·哈尔、安迪·萨姆伯格、赛琳娜·戈麦斯、凯瑟琳·哈恩等为角色献声。4月3日，共赴一场搞怪逗趣的变身大冒险！

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