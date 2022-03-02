重磅消息：ChinaJoy数字藏品邀你一起评选





CJ来啦，喜爱二次元的小伙伴们一定非常了解ChinaJoy封面大赛了，可以说是每一位二次元文化爱好者的宝地，也是目前唯一一个世界级的cos视觉作品大赛，有十几届历史，作品集选手覆盖全世界50多个国家，今年小编关注到迎来一年一度的封面大赛ChinaJoy的同时，也带了一个非常重磅的消息：ChinaJoy将围绕ChinaJoy Cosplay封面大赛进行改革，更名为ChinaJoy封面大赛，依据不同主题，如汉服、二次元、JK、Lolita等主题，举行多场次的主题封面大赛，让更多文化爱好者加入到大赛中，使ChinaJoy封面大赛更具多元化，同时封面大赛获奖作品将会铸造成CJ数字藏品进行限量发售。

围绕此次CJ推出的活动与数字藏品相关的内容，小编做了以下整合，更多具体内容当然需要以官方为准：CJ封面大赛 (www.simeta.world)官网详细页有具体的详情。

pick你心仪的作品出圈吧

















3月1日—3月7日活动期间，参赛作品获得1万个点赞，即可被铸造为数字写真集 每款数字写真集的发售数量为1000份。









数字写真集发售规则

需持有SiMETA.Pass 的用户才能参与登记摇号

达到要求的参赛选手将会在3月8日后进入发售排期

每日摇号开奖一款数字写真集，并会有新一款数字写真集进入发售排期

摇号中奖者可继续参与后续的数字藏品发售





SiMETA Pass介绍





SiMETA.Pass， aka SM卡， 是SiMETA元宇宙的公民证，为一个数字身份资产

公民证拥有者可参与到SiMETA元宇宙 的建设和治理

必须持有SiMETA.Pass 才参与ChinaJoy封面大赛的数字藏品写真集发售摇号活动





SiMETA Pass获取方法

参与CJ封面比赛即可获得 SiMETA Pass

参加过往年ChinaJoy展会的用户，凭当时参加展会的手机号认证即可获得SiMETA Pass

CJ封面大赛活动积分满10个即可领取SiMeta Pass





积分获取方法

每日分享CJ封面大赛作品到社交平台，可获得1个积分，首次分享可获得3个积分

邀请新用户注册，每邀请1位新用户注册成功，即可获得1个积分，累计邀请5位新用户注册成功，可直接获得SiMETA Pass

3月1日到3月7日活动期间，每天点赞获得一个积分点，连续点赞可获得二个积分。（活动期间最多可获取13个积分点）

活动结束后，总积分排名前10名可以获得定制数字藏品头像一个，前50名可得CJ封面大赛数字藏品免摇号权。





迎来CJ数字藏品活动也让小编更多的看到元宇宙世界中无限的可能，也必然是更多企业以及品牌关注的重点和核心。我们所需要的就是及时发现最新的资讯同时去理性的看待数字藏品，也期待越来越成熟和完善的生态链。

ChinaJoy 介绍

中国国际数码互动娱乐展览会（简称ChinaJoy），是由国家新闻出版署和上海市人民政府共同指导，中国音像与数字出版协会和上海汉威信恒展览有限公司主办，上海市新闻出版局和浦东新区人民政府协办的综合性国际数字娱乐产业盛会。

作为当今全球数字娱乐领域最具知名度与影响力的年度盛会之一，ChinaJoy涵盖游戏、动漫、互联网影视、互联网音乐、网络文学、电子竞技、潮流玩具、智能娱乐软件及硬件等数字娱乐多领域，2019年参展人数高达36.47万人?，全景呈现以新科技为动力的数字娱乐产业发展盛况，全面展现全球数字娱乐产业最新发展成果。

ChinaJoy封面大赛将于2022年3月1日开启投票，快给你心仪的作品投上一票吧。

活动页面：www.simeta.world