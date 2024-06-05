大魔法师旷野冒险，《剑与远征：启程》国区定档测试开启

魔法旷野，全新的冒险即将启程；远征归来，《剑与远征：启程》定档测试开启。

《剑与远征：启程》自海外上线以来，在165个国家及地区上线后广受好评。对于国区玩家来说，也迎来了一个好消息：6月5日，国区定档测试即将开启招募，本次测试将登陆安卓&PC双端，冒险者们可在官网、TapTap、B站获取删档计费测试资格。

测试招募时间为:2024年6月5日11:00-2024年6月10日18:00

测试持续时间为:2024年6月13日11:00-2024年6月29日11:00

伊索米亚的晨风和星光之下，大魔法师和伙伴们开启了名为《剑与远征：启程》的旅程，再次出发，带来了更多的玩法惊喜和新奇乐趣。

欧美启航，南瓜马车载回无数赞誉

《剑与远征》作为莉莉丝最知名的手游产品，凭借独具一格的挂机玩法和魔法奇幻世界观，在全球范围内都广受欢迎。

四年之后，玩家迎来的是全方面升级的《剑与远征：启程》。

首先是美术全方位升级，更细腻的人物立绘和更精良的3D建模一起打造了更魔幻感的冒险世界；

其次是更有沉浸感的大世界冒险和更轻松的小队养成；

最为重要的是加入了战场运筹帷幄的策略要素，带来了远超前作的战斗乐趣。

全方面升级的《剑与远征：启程》率先在欧美开启公测，“远征”带回了累累战果：

在IOS免费游戏榜6个国家登顶，其中美国、加拿大冲到总榜第一，此外进入了其他57个国家的榜单Top10

《剑与远征：启程》的强势表现没有止步于ios平台，从公测开启以来，这款游戏就不断刷新着各个国家、各个平台、各个榜单的排名，就像在游戏中不断奋勇向前的大魔法师们一样，《剑与远征：启程》的脚步也从未停止：

本作在ios、Google、Windows三端总下载量近 500w，上线不久即登顶美国双商店第一。

本作在22国家及地区App Store免费榜，32国家及地区Google Play应用商店空降前十。

本作强势冲入了60+国家及地区和90+国家及地区App Store、Google Play畅销榜前50，并不断刷新记录：

伴随着数百万玩家的拥趸，随之而来的媒体和玩家一致的高度好评。

无论是ios和Google Play的接近满分，还是媒体的高度评价，都说明了这份成绩十足的含金量。

也许参与Pax East游戏展中有趣的一幕便是这款游戏在海外广受欢迎的缩影：“林克”都在玩《剑与远征：启程》，那你还在等什么呢？

竖屏大世界，指尖魔法带来奇迹冒险

《剑与远征：启程》是一个与魔法与冒险为伴的世界，也是一段邂逅浪漫与友情的旅途。

从窗口挥刷卡片的那个瞬间，冒险小队在你的手下集结，星光下的伊索米亚带来了未知的奇遇，指尖下的魔法与战术装典了奇幻的旅程。

打开《剑与远征：启程》，就像是翻开了魔法绘本：穿行月光下的森林、走过丛林和山脉，用藤蔓和树桩搭桥通过瀑布和河流，路过黄昏下的金穗村......丰富多彩的场景，让人仿佛真的置身于一个会呼吸的魔法世界中。

《剑与远征：启程》，在保留了前作彩绘风格的前提下，融合了典雅精致与简约现代的美术观感。

更细腻的人物立绘、更精良的3D建模、更魔幻感的世界构造，这些要素如同魔法坩埚中的炼金药剂，让传统西幻演绎出了让人耳目一新的视觉体验，共同打造了一种奇幻故事 vs 绘本风格的独特风格。

自由组小队，新晋冒险者即刻可以上场

那么在魔法绘本中完成冒险的，便是由你亲手构建的英雄小队了，是超级崇拜你的仓鼠使魔、还是怀着复仇之心的亡灵君主、亦或是在沙漠偶遇的穿山甲少女？你可以根据自己的喜好，去结识和获取这些性格迥异的角色，组成你最钟爱的冒险小队。

如果你为游戏中需要不断更换队友的漫长养成过程而苦恼，那么《剑与远征：启程》贴心的为你开启了角色等级和装备全共享，当你抽到新卡之后，不再需要冗长的刷资源养成过程，而是可以即刻上场。

这样的设计，摈弃了类似游戏每拿到一个新角色带来的繁琐搜集装备过程，让玩家在冒险过程中的收获，无论是战斗获得的经验还是各种方式获得的装备，都会有一种持续累积的满足感。而每收获一位新的英雄，也意味着有了策略组合上更多的选择空间，玩法的乐趣也是无限叠加的。

多样玩法，脑力全开完成决胜反击

敢于用角色等级和装备全共享解放玩家，是因为《剑与远征：启程》有足够扎实的游戏内容：

游戏设计了全新升级的立体战场——十六格站位无限制实现你的策略脑洞;

活用矮墙高墙魔法栅栏和各种不同的地形，可以把难缠的BOSS困在围墙中逆转制敌;

更有火药桶、喷冰器，不同机关，也能让你一秒开大决胜反击!

凭脑力可以取胜的《剑与远征：启程》，睡大觉也能通过自己挂机获得满满收益，无论是你怎样的玩家，在这里都可以找到适合自己的游戏方式，在这里不用签到、不用卡点、不卷进度，打开游戏只是为了畅享一份属于可以一手掌握的魔幻冒险快乐。

《剑与远征：启程》是一份缓缓翻开的魔法绘卷，更多精彩的内容还在徐徐翻开，金穗村、格罗登平原、瓦度索山脉之外，更多内容还有待各位玩法的发掘，冒险的世界永远都会有未知的奇遇。

除了《剑与远征：启程》定档测试开启招募，官方也宣布了游戏国服将于今年暑假上线，超轻松的大世界魔法冒险绘卷就等你来手写。

让我们相约夏至时分，开启在伊索米亚世界的大冒险！