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威世智发布万智牌最新系列《神河：霓朝纪》 一场赛博文化与和风的盛宴

业内 狼小狼 2022年02月11日 11:39

 

万智牌的首个科幻环境，兼具了传统日本文化与现代赛博元素。


威世智今天发布了世界上第一款集换式卡牌游戏《万智牌》的最新系列：《神河：霓朝纪》，该系列将会于2月18日正式发售。


威世智发布万智牌最新系列《神河：霓朝纪》 一场赛博文化与和风的盛宴 业内 第1张

《神河：霓朝纪》中的陋街


2004年，玩家们第一次踏足神河，这个由现世与隐世共同构成的日本战国风世界，并在那里经历了由凡人贪欲引起的逆神之战。


在现实世界，18年过去了。而当玩家重回神河，却会发现那里已是逆神之战的千余年后。摩天大楼在母圣树的树荫下拔地而起，樱花盛开在霓虹灯闪耀的街头，翱翔在天空的不只有精怪和飞鸟，还有机甲与悬浮机车。在千年后的神河，赛博忍者漆月魁渡要找到失踪的皇帝，查清一个威胁到隐世、灵魂与机械之间微妙平衡的谜团。


《神河：霓朝纪》既传承了古老神河的元素，又引入了诸多前所未有的新机制。重新回归的“忍术”异能让玩家可以悄然溜过对手的防线，给予他们致命一击；在之前几个环境大受玩家喜爱的双面也在《神河：霓朝纪》有了全新的面貌：传纪牌在完成使命后会变为结界生物，为玩家提供额外增益。而全新的“重配”关键字极具赛博色彩，具有该异能的单卡既能装配到其他生物上作为强大的武具，又可以作为生物登场。


为了让玩家们在进入这个光怪陆离的全新世界时更具代入感，《神河：霓朝纪》还推出了多种牌张处理的新技术，以及由著名画家绘制的异画卡牌。


首先是从日本木版画中汲取了灵感的浮世绘基本地，每种基本地都有2个不同的版本，有闪和非闪版本。


威世智发布万智牌最新系列《神河：霓朝纪》 一场赛博文化与和风的盛宴 业内 第2张

浮世绘风格的基本地“平原”


另外，忍者和武士牌框也会将《神河：霓朝纪》中的忍者和武士们衬托得更加优雅，也更加致命。牌框上仿佛冒着森森寒气的锋利兵刃，会是玩家们对战时的强大武器。


威世智发布万智牌最新系列《神河：霓朝纪》 一场赛博文化与和风的盛宴 业内 第3张

忍者与武士牌框


《神河：霓朝纪》还拥有迄今为止最多的无边框牌，由那些玩家们耳熟能详的著名艺术家绘制——创作了《北斗神拳》漫画的原哲夫、因《合金装备》系列而广为人知的新川洋司，以及日本国宝级漫画家寺田克也。


威世智发布万智牌最新系列《神河：霓朝纪》 一场赛博文化与和风的盛宴 业内 第4张

新川洋司绘制的“梅泽悟”

千年后的神河世界在霓虹灯光的照耀下显得五光十色，而本系列也为玩家们带来了名为“霓虹墨绘”的新闪卡工艺。在为传统闪卡加上特殊的霓虹墨绘闪膜后，牌张的视觉效果将会格外鲜艳、独特。


威世智发布万智牌最新系列《神河：霓朝纪》 一场赛博文化与和风的盛宴 业内 第5张

霓虹墨绘版本的“无情碑出告”


对中文玩家而言，《神河：霓朝纪》还带来了更多惊喜：聚珍补充包第一次推出了中文版本。这种补充包完全由那些最特殊的牌张组成：闪卡、宽画、无边框、浮世绘基本地牌、霓虹墨绘闪卡……


欢迎前往中文官网，了解关于《神河：霓朝纪》的更多信息。

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