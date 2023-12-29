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颜值超高！战斗力拉满！少前2新版本黛烟主题活动上线

业内 狼小狼 2023年12月29日 11:58


随着《少女前线2：追放》12月21日全平台公测开启，这款万众期待的人气二次元3D角色扮演策略游戏也正式与大家见面。公测后一天，游戏制作组就趁热打铁公布了全新主题活动【异乡乐徽】宣传PV，并相继介绍了全新精英人形黛烟角色PV、技能情报及其他一系列重磅内容，由此又在玩家群体中掀起一阵讨论热潮。今天小编就为各位简单介绍下相关内容。

颜值超高！战斗力拉满！少前2新版本黛烟主题活动上线 业内 第1张

作为《少女前线2：追放》公测后的首个限定角色，全新精英人形黛烟自然是大家关注的焦点。不同于其他西式欧美风或者日式萝莉风的角色，黛烟给人的第一感觉，像是迎面走来的一位国风美少女，优雅又知性。显然，制作组在黛烟的建模方面下足了功夫，古韵十足的折扇、精美典雅的旗袍，一个活脱脱的国风美少女跃然于眼前。

颜值超高！战斗力拉满！少前2新版本黛烟主题活动上线 业内 第2张

目前，黛烟已进入访问活动【定向采购α】，获取概率限时提升。该活动从2023年12月25日17:00开始，持续到2024年1月22日16:59结束。同时，【预演·黛烟】活动也与【定向采购α】活动同步开启，感兴趣的指挥官们可以先行试用角色，提前体验一下。

颜值超高！战斗力拉满！少前2新版本黛烟主题活动上线 业内 第3张

另外，活动期间有不少指挥官提出了关于卡池保底机制的问题。从游戏内访问规则详情可以看出，《少女前线2：追放》中的访问保底次数根据访问类型来单独计数，相互独立，互不影响，同一类型的访问保底次数通用，比如所有“定向采购”中的保底次数会一直累计，作用于所有“定向采购”类访问，包括此次黛烟卡池亦是如此。

除了新增精英人形黛烟外，【异乡乐徽】主题活动中还将同步开放黛烟休息室。在休息室中，放下步枪拿起古筝的黛烟，轻拨琴弦，抬眸一笑，颇有一种岁月静好的古典之美。当然，制作组还是懂玩家心思的，黛烟不仅气质绝佳，也把玩家们的XP拿捏的死死的，尤其是黑丝吊带袜搭配高叉旗袍，加上国风buff加持，这谁看了又能不心动呢。

颜值超高！战斗力拉满！少前2新版本黛烟主题活动上线 业内 第4张

当然，黛烟可不只是颜值高那么简单，她属于颜值战力双硬核实力派人形。擅长弹奏古筝的黛烟将自身音律素养融入到战斗当中，一手执扇，一手提枪，战斗风格迅捷灵敏，又不失杀伤力。由于黛烟中近距离无视掩体的特性，配合自身的校音buff，可以轻松在战场中高速穿插，突击敌人并全身而退，这种神似三国名将赵云的标志性打法，让不少玩家将其尊为“艾莫号赵子龙”，足以见这个角色的战斗强度。

颜值超高！战斗力拉满！少前2新版本黛烟主题活动上线 业内 第5张

与精英人形黛烟配套上线的全新活动【异乡乐徽】也有不少亮点。比如活动主题正是黛烟最擅长的音律主题，其中涵盖关卡挑战、特殊任务、摇奖机、收集等多样化玩法，活动奖励也十分丰富，感兴趣的指挥官可以尽情挑战了。

颜值超高！战斗力拉满！少前2新版本黛烟主题活动上线 业内 第6张

总体而言，《少女前线2：追放》全新主题活动【异乡乐徽】的上线，无疑为游戏新增了一抹亮眼的国风色彩。全新精英人形黛烟凭借其独特的古典气质和优雅的战斗风格，迅速收获了不少玩家的喜爱。而制作组精心打造的全新活动【异乡乐徽】，也丰富了游戏玩法，为大家带来不一样的乐趣。虽然目前游戏内活动存在部分争议，但好在制作组认真倾听玩家反馈，及时给出针对性措施来满足玩家诉求，比如这次【异乡乐徽】主题活动中，针对玩家反馈的活动难度较高等问题，制作组及时致歉，并给出调整说明和十连补偿，可以看出其反映之迅速及态度之诚恳。从游戏第九艺术的角度出发，我们还是应该更多地关注游戏本身的艺术性和娱乐价值，享受游戏带来的快乐时光，在这里也希望各位游戏愉快。

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