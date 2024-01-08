二次元品牌漫库上海旗舰店盛大开业 带你领略国漫IP的魅力

2024年1月1日 在上海百联ZX创趣场，一场动漫文化的盛宴于新年伊始拉开帷幕，MANCOOL漫库旗舰店宏大开业。这场二次元文化的盛会汇聚了如刘慈欣、南派三叔、唐家三少等文学界巨擘的庆贺，量子泛娱、中南天使文化等合作方送上祝贺花篮。他们的祝福不仅为漫库注入了文化底蕴，更是对漫库未来发展的殷切期望。此次旗舰店的开业，成为上海动漫爱好者新年度的文化热点。顾客们在这个幻想空间中，尽享挑选心仪商品的乐趣，体验着实体店独有的购物魅力。

创办于2019年12月的MANCOOL漫库是国内全新的二次元品牌，致力于深耕二次元文化产业的开创，为用户提供丰富而优质的二次元文化产品。产品有着包括《排球少年》《咒术回战》《间谍过家家》《斗罗大陆》《三体》《人鱼陷落》《二哈和他的白猫师尊》等149个国内外合作IP，以及漫画、小说、手办、毛绒玩具以及谷子周边等种类繁多的正版授权IP衍生品。

目前，漫库在北京、上海、广州、南昌、昆明等各大城市铺设了包括旗舰店、标准店和Pop店三种类型的多家门店。这些线下实体店依靠丰富的商品、优质便捷的服务、更大的活动和交流空间，为消费者们提供了独有的二次元沉浸式体验。同时漫库还结合线上电商的经营模式，多渠道全面覆盖，实现线上线下消费场景互通，让漫库成为更受Z世代人群喜爱的二次元品牌。

漫库还通过自媒体与用户建立紧密联系，在抖音、小红书、快手、Lofter、微信公众号、微博等平台使用立体营销模式，全方位触达用户，更汇聚了500万+私域流量池，深耕用户需求，陪伴二次元用户的生活与成长。这种线下为二次元用户打造沉浸式场域，同线上文化宣传相结合的方式，不仅增强了用户线下主动交流互动的意愿，更打破了大众对宅男宅女的刻板印象，而这些也是漫库一直所承担并履行的社会责任。

为了能为更多的消费者提供线下体验，2024年，漫库计划在一二线城市开设不少于20家旗舰店，并向周边二三线城市辐射，开设累计不少于50家的标准店和多元化Pop店;同时还将加强与热门IP的合作，利用数据分析来优化产品和服务。

一直以来，漫库都致力于扶持国内优秀漫画作品，为国内作者提供展示舞台。在未来，作为扶持国内漫画的先锋，漫库会继续弘扬国漫精神，将日本在二次元领域的领先经验与我国二次元文化的独特性相融合，通过技术与艺术上的提升，推出创新性产品，打造专属的产品系列;在引领市场新趋势的同时，向更多消费者展示国漫IP的潜力与魅力，让漫库成为人们了解国漫、喜爱国漫的前沿端口，为宣传中国传统文化贡献一份力量。



