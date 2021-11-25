优酷动漫《新秦时明月》今日开播 升级观感引新老观众霸屏

11月25日,由玄机科技与优酷动漫联合出品的武侠动画《新秦时明月》于优酷热血开播!作为优酷动漫“新国风”赛道中“九鼎之章”板块的首发动画,《新秦时明月》首播两集即触动新老观众激情霸屏,拉开秦王朝英雄辈出的武侠序幕,强势引领让人一秒入坑的“新国风”!

经典武侠国漫热血开播,致敬传统升级“新国风”

首播当日,官方释出《新秦时明月》开播海报,画面上英雄人物集结待发,气势磅礴,首播两集中,亮点剧情也一一上演。秦国第一剑客盖聂以一人之力对抗秦国最精锐的铁骑兵,而后又以重伤之身一剑封喉无双;荆天明用“烤山鸡烟花”巧妙痛击无双,和项少羽不打不相识;卫庄霸气出场、赤练妖娆驭蛇神秘感十足……当熟悉的主题曲《月光》与片尾曲《情动》一响起,即刻把人带回那个快意恩仇的武侠世界。

值得一提的是,《新秦时明月》全新技术下诞生的逼真细腻的角色建模、生动准确的动作神情、快速顺滑的战斗动作、拳拳到肉的打击力度、真实可感的的兵器撞击效果、精美动态的场景画面、全方位多角度的分镜处理,更是让无数观众惊呼《新秦时明月》制作层面的高水准,全新升级的视觉观感和追番体验让观众倍感惊喜,有观众现身说法:“盖聂大叔当年就是我的白月光,现在的新建模看起来更有天涯侠客那味儿了”,也有观众表示一秒入坑:“这打斗画面引起舒适!制作效果堪比大型游戏CG啊”、“看完两集立马去搜秦朝资料了,那个时代好让人着迷”、“没想到国漫已经进步到这种水平了,很精细,很有代入感”……这正是优酷动漫“新国风”赛道的意义之一,即用传统文化与现代技术的革新碰撞,重新解构一个以历史为底蕴的武侠故事,打造更吸引年轻用户关注的国漫类型片,为急需扩大观众人群覆盖面的国产动画行业带来更多新鲜受众,也更好地借助动画IP在年轻群体中传播和传承中华传统文化。

强强联手展现决心,优酷动漫为“新国风”全面发力

作为一部网络总播放量破百亿、 在全国乃至全球都火热发行过的动画系列作品,《秦时明月》无疑可以算得上是国产动画的探索者之一,而动画内核中那不可磨灭的传统武侠魅力、独有的历史韵味和扶倾济弱的核心价值观,更具有跨时代的传承意义。因此,优酷动漫在布局“新国风”赛道时,秉持着传承与创新两个理念,选定《新秦时明月》坐镇“九鼎之章”板块的首发阵容,如今动画已在开篇盖聂潇洒的挥剑声中响亮开播,相信这也预示着优酷动漫和《新秦时明月》的强强联手首战告捷,领跑“新国风”赛道。

之后,优酷动漫“新国风”赛道四大板块“九鼎之章”、“剑戟之章”、“重印之章”、“幻镜之章”的其他二十余个作品也将陆续重磅亮相,网文改编、燃系青春、玄幻大作、修仙题材、超能力科幻比比皆是,多部热门IP都被收入囊中,可见优酷动漫“新国风”赛道已在内容层面做到了全面布局,以新形式传承传统文化、为国产动画行业出力与建设产业生态体系的决心具有十足分量。

优酷动漫深挖历史根基,年轻化运营玩出破圈新花样

在国漫行业飞速发展的当下,想让年轻群体接受和喜爱传统文化,除了深耕内容本身,还需要大胆走出去,深入年轻圈层,做到“创造性转化”,激活传统文化更为广阔的生命力,实现全面的“创新性发展”。因此,优酷动漫大胆出击,将“新国风”的“新”字做到极致,脱离生搬硬套的简单逻辑,在保留传统文化内核的基础上,实行全面的年轻化运营,以新鲜的形式和创意潮流玩法吸引主流年轻受众,玩转“国风”、“国潮”。

在《新秦时明月》的运营中,优酷动漫遵循动画“历史为骨,艺术为翼;中华文明,宏扬百世”的宗旨,举办行业研讨会深挖动画历史内核,并将深沉厚重的历史文化以衍生品联动、线上线下活动绑定等形式深入浅出地输送到年轻群体圈层。比如《新秦时明月》“秦砖盲盒”衍生纪念品,就是优酷动漫别出心裁地将最能纪念和说明秦朝时期建筑装饰的辉煌和鼎盛的代表“秦砖”与盲盒玩法相结合,极大提升IP粉丝的互动性的同时,也吸引了喜爱国风、历史的年轻人和收藏盲盒爱好者。除此之外,展现古风神韵的国风舞蹈活动、回馈粉丝的摩天轮投影活动等新鲜玩法,都是优酷动漫积极与年轻群体搭起有效沟通的桥梁,深挖历史的底蕴,实现IP多元价值的突破性运营尝试。

每周四上午十点,《新秦时明月》于优酷热血更新一集,会员提前看一集。一起梦回秦王朝,勇闯墨家机关城,看百步飞剑!