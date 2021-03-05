KLab全新原创音乐企划！木村良平、小野友树等声优参与

KLab株式会社(总部：东京都港区、代表取缔役社长：森田英克、以下称“KLab”)宣布，将以一群被阿卡贝拉(即“无伴奏合唱”)所深深吸引的高中生们的青春故事为主题，展开全新跨媒体音乐原创企划《青色交响-aoppella!?-》。

关于《青色交响-aoppella!?-》

《青色交响-aoppella!?-》是以“阿卡贝拉”(即“无伴奏合唱”)为主题进行跨媒体展开，由KLab操刀的音乐原创项目。

<<故事概要>>

那一天，少年们被深深吸引了。

伫立在眼前的，是与自己相同普通到不行的高中生。

既没穿着华美的服饰，手里也没拿着任何乐器。

明明是如此的普通，却在他们开口的瞬间，

自由变幻的优美和声充满四周，观众们也随着为之疯狂。

「我们，也想像他们那样歌唱!发光发亮!」

被阿卡贝拉<无伴奏合唱>所深深吸引的高中生们，他们的目标是，

高中生限定的阿卡贝拉音乐竞赛『青色交响』

怀抱着远大的目标，由他们所带来的演奏，就此开始!

◆官网

https://www.aoppella.com/

◆官方Twitter

https://twitter.com/aoppella

◆官方YouTube频道

https://www.youtube.com/channel/UCosIfP7AX7yAPV-wEDz5m4Q

《青色交响-aoppella!?-》中登场的角色&声优介绍

《青色交响-aoppella!?-》是以就读于都立音和高校及私立奏ヶ坂中学高等学校的高中生们为主角的故事，这些充满个性的角色们，将由以下声优进行演绎。

同时，为纪念本次项目的启动，也公开了出演声优们的寄语!

◆都立音和高校

鈴宮 壱

CV：木村 良平

声优寄语：

青色交响终于正式启动了!我们不仅制作了很棒的阿卡贝拉版本的歌曲，

企划中的角色以及角色间的故事也充满了热烈愉快的气氛，敬请期待!

丹波 燐

CV：逢坂 良太

声优寄语：

因为阿卡贝拉是个从未涉足过的领域，所以收录的过程很辛苦，但同时我也觉得，我们花费的时间都收获了好的成果。

收录结束后也有幸听了混音后的版本，我自己都惊讶于成品是这么棒的阿卡贝拉!

所以我有信心能给大家带去超乎期待的惊喜。

雁屋園 道貴

CV：KENN

声优寄语：

跨越了10年，项目以青色交响这个名字重生了。能再次收到邀约非常荣幸!

很开心能够出演雁屋園 道貴这个角色、再次成为交织出全新故事的一个小小音节。

阿卡贝拉，无论之前还是这次，我们都是动真格的!

四方 ルカ

CV：柿原彻也

声优寄语：

距离《ぺらぶ! a cappella love!?》已经过去了十年，演技更上一层楼的我们因阿卡贝拉再次聚首!

大家一起尽情去享受这个过程吧!!!

宗円寺 雨夜

CV：前野 智昭

声优寄语：

得以再次挑战，接下去我们也会和角色们一同成长的，

还请大家多多支持!

◆私立奏ヶ坂中学高等学校

是沢 舞斗

CV：小野 友树

声优寄语：

我很开心能跨越时间、再次参与这个项目!

希望大家也能通过角色们以及我们的挑战，一起来获得更多的快乐!

綾瀬 光緒

CV：丰永 利行

声优寄语：

阿卡贝拉?不，是青色交响!

请通过无伴奏合唱来感受青春吧♪

柴垣 明

CV：浦田 涉

声优寄语：

这次有幸能挑战“阿卡贝拉”这一内涵深刻的演唱形式!

日常生活中少有机会能接触这一领域，这次让我获得了非常有益的经验。录音的乐趣也超越了想象，今后我也想继续学习阿卡贝拉!

宗円寺 朝晴

CV：佐藤 拓也

声优寄语：

看着企划书和参与人员就让我雀跃不已，觉得“这一定会很有趣”!

大家敬请期待!我会努力的!

猫屋敷 由比

CV：滨野大辉

声优寄语：

祝贺青色交响项目启动!我一直对这一天的到来满怀期待。

我会通过猫屋敷由比这个角色，努力挑战，争取给应援这个项目的大家带去更多感动!

深海 ふかみ

CV：仲村 宗悟

声优寄语：

全声优阵容来挑战专业的阿卡贝拉!

虽然前路尚未可知，但我会拼尽全力的，还请大家用温暖的视线多多关注!

演绎King Gnu《白日》、Official髭男dism《Pretender》的J-POP翻唱MV公开!

《青色交响-aoppella!?-》项目首支MV公开!都立组及私立组分别以阿卡贝拉的形式翻唱人气歌曲，为大家送上2首曲目的联唱。

私立奏ヶ坂中学高等学校的成员们翻唱了King Gnu的《白日》，而都立音和高校的成员们则翻唱了Official髭男dism的《Pretender》。目前MV已在《青色交响-aoppella!?-》官方Youtube频道公开。

◆《青色交响-aoppella!?-》官方Youtube频道

https://www.youtube.com/channel/UCosIfP7AX7yAPV-wEDz5m4Q

◆King Gnu《白日》阿卡贝拉翻唱版

演唱者： 私立奏ヶ坂中学高等学校

是沢 舞斗(CV：小野 友树)

綾瀬 光緒(CV：丰永 利行)

紫垣 明(CV：浦田 涉)

宗円寺 朝晴(CV：佐藤 拓也)

猫屋敷 由比(CV：滨野 大辉)

深海 ふかみ(CV：仲村 宗悟)

《白日》(作詞・作曲：常田 大希)

阿卡贝拉版编曲：橘 哲夫

(c)2019 by NIPPON TELEVISION MUSIC CORPORATION & Tristone Holdings Inc. & Sony Music Publishing (Japan) Inc

Official髭男dism《Pretender》阿卡贝拉翻唱版

演唱者： 都立音和高校成员

鈴宮 壱(CV：木村 良平)

丹波 燐(CV：逢坂 良太)

雁屋園 道貴(CV:KENN)

四方 ルカ(CV:柿原 彻也)

宗円寺 雨夜(CV:前野 智昭)

《Pretender》(作詞・作曲：藤原 聡)

阿卡贝拉版编曲：橘 哲夫

(c)2019 by FUJIPACIFIC MUSIC INC.

PONY CANYON MUSIC PUBLISHING INC. & LASTRUM Music Entertainment Inc.

关于《青色交响-aoppella!?-》今后的展开

《青色交响-aoppella!?-》项目今后将通过作品，传递音乐及角色世界观等各种丰富有趣的内容。

今后主要展开计划

公开介绍阿卡贝拉魅力的视频

·公开角色自我介绍PV

·公开原创歌曲及MV等

具体公开时间等信息，将于官方Twitter(@aoppella)陆续发布。

还请关注我们的最新情报!

(c)KLab

※文中记载的公司名称、产品名称、服务名称均为各公司所持有的商标或注册商标。

KLab株式会社

公司名：KLab株式会社(英文名：KLab Inc.)

公司代表：代表取缔役社长 森田英克

公司设立：2000年8月1日

资本金：49亿1088万日元(截至2021年1月末)

上市信息：东京证券交易所·第一部(3656)

总部所在地：〒106-6122 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

业务内容：移动线上游戏的企划·开发·运营

公司官网：http://www.klab.com/jp

