风靡海外的《无畏契约》，国服能复刻吗？或将成为下一款《LOL》

仅仅相隔3周时间,《无畏契约(Valorant)》国服又再一次开启了测试,据官方所言,本次将是国服最后一次测试,相信不限号公测的消息也将很快到来。



作为拳头游戏在《英雄联盟》推出10年后迎来的第二款电竞大作,《无畏契约》自然也吸引着无数人的关注,同时腾讯是否会像上一个10年一样,在下一个10年里掀起新一轮的电竞热潮。





那么这一款已经风靡海外的游戏,在国内是否有足够的竞争力呢?





更轻度的FPS设计理念

《无畏契约》这款FPS游戏的核心玩法是5v5炸弹攻防模式,虽然融入了类似《守望先锋》的英雄和技能设定,但是总体还是偏向于《CS:GO》的体验,其中英雄的设计正是起到了降低门槛的作用。

比如在《CS:GO》中想要把烟雾弹精准投掷到目标点位,需要玩家花费大量的时间去练习起步加速、跳跃乃至与建筑之间的碰撞落点。





而在《无畏契约》的英雄技能,则能够直接通过平面地图精准定位释放位置。

而英雄的侦查技能,则降低了玩家获取敌人位置信息的门槛。使得新手玩家更容易地参与到策略博弈当中。





当然这并不代表竞技性因此降低,因为英雄之间的技能还能发生一系列的连锁反应,比如减速+燃烧弹实现敌人持续扣血的效果。





综合来看,无畏契约通过创新的游戏玩法和英雄技能系统,实现了差异化的体验,并通过降低门槛和提高趣味性吸引更广泛的玩家群体。





褒贬不一的画风

目前《无畏契约》最受争议的地方,莫过于其“能省则省”的美术风格了。





或许是考虑到东南亚、拉美等地区的玩家群体,拳头在降低《无畏契约》的硬件门槛上可谓无所不用其极。





在主流FPS游戏大多追求写实、拟真、高精度画面下,《无畏契约》却反其道而行采用了扁平化的漫画风格,用讨巧的手法来掩盖低精度的建模。

此外地图中的物体还往往大量复用了材质和模型,就连英雄技能特效上,也是能用贴图的地方就用贴图。





然而玩家对于《无畏契约》美术的评价并非只有差评。正如拳头所期盼的,10年前的电脑配置都能以30帧流畅运行,极大地降低了下沉用户的入门门槛。

此外简朴的场景,也明显地降低了玩家在对局过程中获取信息的难度,对于核心的FPS玩家来说,最关注的并不是华丽的特效和建筑,而是能够清楚地辨识敌人位置和直观地看到身体重要部位。





竞争相对平和的国内环境

目前国内已经有很长的一段时间没有出现过现象级的FPS游戏了,从而不可避免地导致用户产生审美疲劳,使得FPS市场的部分用户资源空缺。





因此,《无畏契约》虽然在海外运营两年后才进入国内市场时,但是背靠腾讯强大的宣发优势,《无畏契约》可以吸引那些渴望尝试新游戏的核心FPS玩家,迅速积累起忠实用户。





而《无畏契约》能否成为下一款引领电竞热潮的《英雄联盟》,就有待时间验证了。