Hi, 请登录

风靡海外的《无畏契约》，国服能复刻吗？或将成为下一款《LOL》

业内 狼小狼 2023年06月08日 13:43

        仅仅相隔3周时间,《无畏契约(Valorant)》国服又再一次开启了测试,据官方所言,本次将是国服最后一次测试,相信不限号公测的消息也将很快到来。

风靡海外的《无畏契约》，国服能复刻吗？或将成为下一款《LOL》 业内 第1张

        作为拳头游戏在《英雄联盟》推出10年后迎来的第二款电竞大作,《无畏契约》自然也吸引着无数人的关注,同时腾讯是否会像上一个10年一样,在下一个10年里掀起新一轮的电竞热潮。


        那么这一款已经风靡海外的游戏,在国内是否有足够的竞争力呢?


        更轻度的FPS设计理念

        《无畏契约》这款FPS游戏的核心玩法是5v5炸弹攻防模式,虽然融入了类似《守望先锋》的英雄和技能设定,但是总体还是偏向于《CS:GO》的体验,其中英雄的设计正是起到了降低门槛的作用。

风靡海外的《无畏契约》，国服能复刻吗？或将成为下一款《LOL》 业内 第2张

        比如在《CS:GO》中想要把烟雾弹精准投掷到目标点位,需要玩家花费大量的时间去练习起步加速、跳跃乃至与建筑之间的碰撞落点。


        而在《无畏契约》的英雄技能,则能够直接通过平面地图精准定位释放位置。

风靡海外的《无畏契约》，国服能复刻吗？或将成为下一款《LOL》 业内 第3张

        而英雄的侦查技能,则降低了玩家获取敌人位置信息的门槛。使得新手玩家更容易地参与到策略博弈当中。


        当然这并不代表竞技性因此降低,因为英雄之间的技能还能发生一系列的连锁反应,比如减速+燃烧弹实现敌人持续扣血的效果。


        综合来看,无畏契约通过创新的游戏玩法和英雄技能系统,实现了差异化的体验,并通过降低门槛和提高趣味性吸引更广泛的玩家群体。


        褒贬不一的画风

目前《无畏契约》最受争议的地方,莫过于其“能省则省”的美术风格了。


        或许是考虑到东南亚、拉美等地区的玩家群体,拳头在降低《无畏契约》的硬件门槛上可谓无所不用其极。


        在主流FPS游戏大多追求写实、拟真、高精度画面下,《无畏契约》却反其道而行采用了扁平化的漫画风格,用讨巧的手法来掩盖低精度的建模。

风靡海外的《无畏契约》，国服能复刻吗？或将成为下一款《LOL》 业内 第4张

        此外地图中的物体还往往大量复用了材质和模型,就连英雄技能特效上,也是能用贴图的地方就用贴图。


        然而玩家对于《无畏契约》美术的评价并非只有差评。正如拳头所期盼的,10年前的电脑配置都能以30帧流畅运行,极大地降低了下沉用户的入门门槛。

风靡海外的《无畏契约》，国服能复刻吗？或将成为下一款《LOL》 业内 第5张

        此外简朴的场景,也明显地降低了玩家在对局过程中获取信息的难度,对于核心的FPS玩家来说,最关注的并不是华丽的特效和建筑,而是能够清楚地辨识敌人位置和直观地看到身体重要部位。


        竞争相对平和的国内环境

        目前国内已经有很长的一段时间没有出现过现象级的FPS游戏了,从而不可避免地导致用户产生审美疲劳,使得FPS市场的部分用户资源空缺。


        因此,《无畏契约》虽然在海外运营两年后才进入国内市场时,但是背靠腾讯强大的宣发优势,《无畏契约》可以吸引那些渴望尝试新游戏的核心FPS玩家,迅速积累起忠实用户。


        而《无畏契约》能否成为下一款引领电竞热潮的《英雄联盟》,就有待时间验证了。

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论