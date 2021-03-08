扬帆起航！2021金面剧超次元联赛分赛区招募工作正式启动

次元不散，金面永伴！2021金面剧次元盛典暨2021金面剧超次元联赛即将启动！





金面剧次元盛典的前身是创立于2007年的金面具Cosplay盛典，是一台以Cosplay舞台剧展演为主的国内顶尖赛事。自2017年起，金面具Cosplay盛典由于客观原因暂停，金面具的存续一度成疑。但二次元圈需要这一盛典，在经过4年的蛰伏后，金面具的主创团队强势回归，将活动复活并升级，并更名为“金面剧次元盛典”！

在未来，“金面剧次元盛典”将打破传统单一的Cosplay赛事展演形式，将高规格剧场赛事+二次元游园会两者融合，从而为广大动漫爱好者打造大型沉浸式二次元体验娱乐嘉年华。

2021金面剧超次元联赛作为2021金面剧次元盛典中的重要组成部分，将秉承“将二次元舞台节目带入剧院剧场”的精神，力求为参赛者打造殿堂级的演出效果，打造成一台真正属于“二次元舞台党”们高规格赛事。





2021金面剧超次元联赛将分为金面剧超次元Cosplay盛典、金面剧超次元宅舞盛典及金面剧超次元燃歌盛典三大主题赛事。为了更好地推动国内二次元文化的普及与发展，让更多地区的青少年及二次元受众参与到金面剧超次元联赛中来，金面剧次元盛典组委会正式面向全国具有良好信誉，且拥有组织大型二次元活动经验的企业发出邀请，正式启动2021金面剧超次元联赛全国分赛区合作单位的招募工作！





2021金面剧超次元联赛分赛区承办要求

一、承办单位资质：

1、具有独立法人资格的企事业单位；

2、企业经营范围应包含且不限于活动组织、策划项目许可，具有举办、组织大型赛事或活动的能力、且具备良好的信誉；

3、具备良好的游戏、动漫行业口碑，能与当地政府部门及其它相关部门合作、共同组织本地区赛事活动；

二、承办单位招募时间：2021年3月1日—2021年4月30日

三、承办单位征集地区：面向全国范围，共计招募5个分赛区（北京地区除外）

四、申请资料下载：https://pan.baidu.com/s/1Q_zVtUkX30OSc-OffuLqPg

申请资料提取码：wf2v

五、联系方式：

金面剧次元盛典组委会：郭先生

微信：guoxiaohou19830514

邮箱：jinmianjv2020@sina.com

QQ：2271557375

金面剧官方新浪微博主页： http:////weibo.com/jinmianjv2020

金面剧官方微信号：金面剧

