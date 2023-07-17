走，盛夏八月，广州看“艾妮”去！

尽管酷暑炎热,但还是抵挡不住漫迷们此刻的澎湃心情。潘多拉魔盒将再次打开,期待已久的艾妮世界动漫游戏博览会即将闪耀登场,你准备好了嘛!让我们共同开启这场充满惊喜与感动文娱盛宴!诚邀携想象力盛装出席!

据悉,由广东鸿威国际会展集团主办的艾妮世界动漫游戏博览会,将于8月12-15日在广州·中国进出口商品交易会展馆C区举办,本届艾妮广州展联合国际知名动漫游戏IP授权商、名企及合作伙伴共同展出英雄联盟、斗破苍穹、漫威、迪士尼、变形金刚、新福音战士、阳阳师、灵笼、梦幻西游、初音未来、王者荣耀、碧蓝航线等合作IP衍生产品,旨在打造ACG领域全IP产品展示平台。届时,展会将以“展览+体验+交易+乐园”四位一体,集中展示最新游戏和动漫,协同联动多内容×多场地×多品牌,共创主题乐园式漫展!

作为国内最受欢迎的动漫展之一,艾妮世界动漫游戏博览会每年举办30-50场主题展会,每场3万平方米,将汇集动漫、游戏、潮玩、手办模型等ACG领域200个国内外知名IP衍生产品,2000家同人社团,总面积累计达150万平方米,线上线下将聚集8亿人次参与,现场互动将超过400万人次,为广大爱好者提供了一个交流、互动和展示的平台。国漫西行纪2023联合艾妮动漫,一起开展“热艾就行”全国巡展活动;并计划与芒果TV-芒果馆合作联合举办长沙芒果艾妮动漫世界博览会。

本届博览会六馆齐开,将设有“潮”世界展区、手办模型展区、模玩展区、潮玩展区、插画展区、玩偶奇境展区、动漫元宇宙展区、动漫电玩展区、国乙主题展区、高校社团展区、时空线条展区、同人展区、舞台展区、音乐嘉年华等大型展览展示专题及主题活动,给予观众更多精彩内容和丰富体验。不仅如此,为满足广大漫迷的期待与需求,今年新增了备受瞩目的元宇宙文娱科幻嘉年华,带来一系列令人兴奋的科幻题材作品,仿佛置身于未来世界的惊险与刺激中。

此外,艾妮世界动漫游戏博览会将持续四天举办一系列精彩活动,包括cosplay比赛、动漫音乐会、明星见面会、签售会、Lolita走秀表演、汉服走秀表演、随机宅舞、艾妮·次元之声大学生音乐节、歌手演唱会、乐队演舞团公演等,为广大粉丝提供了与偶像近距离接触的机会,感受独特的“艾妮”魅力。

为更好地服务“艾粉”,我们提供了周边设施以及便利的交通安排,参与者可通过售票平台预订,享受便捷购票。

如果你是一位动漫和游戏的爱好者,那么这场博览会绝对是你不容错过的盛事!记得提前安排好时间,来这里寻找志同道合的朋友,与TA一起分享激情,探索未知的世界吧!



