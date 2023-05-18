舞会即将开始——《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》于今日上线

于充满奇幻色彩的中世纪宫廷，步入名利场，穿上别具风格的衣裙……在即将于今日上线的《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》中，你将化身红发少女卡莉娅，成为舞会中的主角。



作为《螺旋圆舞曲》的续作，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》同样有着换装和剧情两大亮点。你既能享受到Live2D换装带来的视觉盛宴，又能体验百万文本量带来的丰富剧情，与此同时，还有数位可攻略角色可以展开浪漫的邂逅。

是换上精美的服装奔波于各大舞会，还是和诸位NPC来一场暧昧的约会，或是专注于复兴家族的使命，登顶成为女王？

在这款游戏中，一切选择权在你。就在今日，《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》已正式上线。

【动态换装，庞大衣橱】

奔驰的马背上，你可以换上一袭长裙，扮演美丽的在逃公主；黑暗的小巷旁，穿上一身裤装，你就是暗影中的杀手……《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》有着独特的场景换装系统，让玩家能体验不一样的穿搭玩法。

与此同时，游戏采用的Live2D技术让这一切都‘动’了起来。从主角的一颦一笑，到裙摆的肆意飘扬，精美的立绘不再是背景板，画面里是鲜活的少女与自在的美。

再加上游戏内庞大的衣橱，换装玩法将在这款游戏里有着独一无二的体验：衣裙上的细节近在眼前，屏幕中的角色栩栩如生。你的审美，将创作无数带有故事感的画面。

【鲜活NPC，丰富感情线】

在《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》中，近百位NPC将为你勾勒出一个真实的宫廷名利场，他们每个人都有鲜活的性格，有着各自的使命与秘密。

在这之中，更有数位可攻略NPC将与你展开不同的邂逅。有的或许早与你相识，是你背后的守护者；有的或许与你刚刚相遇，在舞会上与你一见钟情。

从叔系男友到刁蛮千金，乃至被称为“夜族”的吸血鬼。对于口味不一的玩家而言，无论你偏向什么类型，在这里都能找到自己心仪的那一位。

是在湖边和少年约会，还是在卧室里和女孩打一场枕头仗？你的每条感情线，都会带来不一样的滋味。

【大女主之路，登顶成为女王】

在《螺旋圆舞曲2-蔷薇战争》中，你不会是柔弱的小白花，而是货真价实的大女主。成为红发少女卡莉娅，肩上背负起了复兴家族的命运，进入陌生的宫廷社交圈。

在这期间，挑战和机遇接踵而至，玩家也会发现更深处的秘密：多重势力的暗中抗衡，神秘的种族干扰着历史。而自己，则是硝烟之下的一枚棋子。

但作为大女主，你的任务是改变命运。

游戏中，剧情通过碎片式玩法展开，在无处不在的文本中，玩家将一点点了解庞大的世界观，并推动自己的命运。