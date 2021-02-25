小英雄“闹”出新传奇 乐高集团与上海美术电影制片厂达成跨界合作

启迪儿童继承和发扬齐天大圣的英雄精神

（2021年2月25日，中国上海）今日，乐高集团携手上海美术电影制片厂有限公司（以下简称上美影）宣布跨界合作，打造乐高®悟空小侠系列与《大闹天宫》的创意推广短片，旨在通过悟空小侠和齐天大圣的跨时空“对话”，共同携手启迪中国儿童传承和发扬齐天大圣勇敢无畏的英雄精神，勇敢面对困难与挑战，做自己现实生活中的“英雄大圣”。





图：乐高集团X上美影跨界合作主视觉海报

推出于2020年5月，乐高®悟空小侠系列是乐高集团首个以中国经典名著《西游记》为设计灵感的产品系列，通过丰富有趣、充满创意的积木拼搭玩乐体验，致力于让孩子们通过悟空小侠的英雄故事培养勇敢、坚韧和乐观的精神，激发孩子们的“英雄梦”。

作为中国第一部彩色动画长片，上美影所创作的《大闹天宫》中“美猴王”的形象是70后、80后一代“英雄梦”起点。它的红桃心脸，手舞金箍棒成为了孙悟空标志性的形象。故事中所传递出的乐高®悟空小侠和齐天大圣的勇敢机智、不屈不挠的英雄精神更是不谋而合。

乐高集团中国市场部副总裁林海云先生表示：“《大闹天宫》是中国动画的经典之作，它为几代人的童年带来了无尽的欢乐。乐高®悟空小侠与上海美术电影制片厂的合作，是创意玩乐与经典艺术的碰撞，也是一项令人激动的创新。希望通过两个时代的英雄的诠释，让孩子们在观看、拼搭、玩乐过程中了解中国传统文化，塑造勇敢、坚韧和乐观等品质，从而助力其成长。“

上美影副厂长、制片人李早女士表示：“乐高集团以创新和创造力，为中国孩子们的童年带来了全新的玩乐体验。我们也非常期待乐高®悟空小侠与《大闹天宫》的这次合作，希望能与乐高集团一起用创新的玩乐方式让新一代的孩子们深切感受大圣精神的精髓，并成为他们勇敢成长的动力。“

此次，乐高集团与上美影从悟空小侠和齐天大圣的跨时空互动为创意灵感，推出了主视觉海报，和一系列创意海报，并联合呈现了一支创意推广短片。这部创意推广短片，主要讲述了乐高®悟空小侠在面对新一轮的挑战时，通过与齐天大圣的跨时空“对话”，受到鼓励与启迪，最终勇敢面对，战胜困难，启迪孩子们对于勇敢无畏精神的认知，开启他们的英雄之梦。该短片将在乐高中国官方微博和官方微信平台上线。





图: 乐高集团X上美影跨界合作创意海报













图：乐高集团X上美影跨界合作创意推广短片

此外，乐高集团还与上美影联合推出了《大闹天宫》限量联名赠品礼盒和典藏版大圣卡。3月1日起，消费者前往天猫小黑盒，参与乐高®悟空小侠系列新品发售活动，即有机会获得该赠品。





继去年乐高®悟空小侠系列上市之后，2021年乐高®悟空小侠系列更多新品将问世面向小朋友和乐高粉丝。3月1日即将上市的新品共7款，不仅引入了更多原著故事中的新角色，如蜘蛛精等，令剧情变得更跌宕起伏，创造了更多趣味的玩乐体验，还将包括一款还原原著经典场景的套装，内含独特小人仔，必将令中国儿童和乐高粉丝们眼前一亮。

2021年乐高®悟空小侠系列新品将于3月1日起，在乐高品牌旗舰店、乐高授权专卖店、以及天猫乐高官方旗舰店、京东乐高自营旗舰店等全渠道正式发售，敬请期待。

#完#









乐高®悟空小侠系列新品





80024传奇花果山，首次用乐高®积木还原《西游记》中花果山的经典场景。孩子们可以通过拼搭花果山的各个部分，结合拼搭手册中的灵感和故事分享，全方位地了解和体验美猴王的故事——打开石头，演绎孙悟空从石头中蹦出；揭开水帘洞，进入花果山；到最终成为美猴王登上宝座。通过孩子们的创意演绎，打造属于自己的“大圣”传奇。套装内包含八个人仔，其中五个为独占款，更提升了该乐高®玩具套装的收藏价值。









80021悟空小侠黄金神兽，套装内包含新装饰悟空小侠、蜘蛛精、鬼面蛛和平民等5个小人仔以及一只四肢灵活可动的黄金守护神兽。孩子们可以骑着黄金守护神兽，勇敢地对战蜘蛛精和鬼面蛛，解救“反重力游戏厅”中的平民，帮助孩子建立正义的英雄精神认知。













80023悟空小侠战队飞行器，套装内包含悟空小侠、沙大力、龙小骄、唐师傅、红孩儿、蜘蛛精、六眼蛛、鬼面蛛、平民和毛毛9个小人仔以及2个可拆卸移动集装箱，为孩子带来更多惊喜拼搭体验。孩子们可以发挥想象力，自由拼搭，组合属于自己的小蜘蛛，操控带有手柄的无人机并发射凸粒攻击蜘蛛精。2个可拆卸秘密集装箱和可水、空两用飞行器，能够让孩子发挥无限创造力，打造属于他们自己心目中的英雄场景，沉浸在“成大圣”的玩乐之中。





80018悟空小侠飞旋摩托车，套装内含有两辆摩托车，可随意切换空中飞旋和陆地摩托车两种模式，新装饰的悟空小侠、蜘蛛战士和平民3个小人仔。孩子们可以通过这套入门款玩具套装，感受悟空小侠上天入地的超能力，尽情发挥想象力，尽情玩乐。













80019红孩儿地狱火箭，套装内包含红孩儿、悟空小侠、和牛杂兵三个小人仔和一个迷你花果山与金箍棒。顽劣的红孩儿为了得到金箍棒，正在用他可发射弹簧凸粒的强力喷气机向花果山释放火之王。为了保住花果山的安全，孩子们可以操控悟空小侠，与红孩儿斗智斗勇，阻止红孩儿得到传说中的金箍棒。





80020白龙马玉鳞喷气机，套装内包含新装扮的龙小骄、鬼面蛛、平民、小猫毛毛，和龙小骄的全新喷气战机、毛毛的战舰。孩子们可以通过不同的角色扮演，或操控喷气机喷射导弹，或用战舰发射子弹解救被蜘蛛网缠住的平民。通过现实的故事演绎与角色扮演，培养孩子们的正义之心。













80022巨型蜘蛛移动基地，套装内包含巨型蜘蛛恶魔机甲和悟空小侠、朱大厨、被困住的孙悟空、蜘蛛精、六眼蛛等6个小人仔。灵活可动的巨型蜘蛛恶魔机甲带有六只大型触角，可爬行前进，蜘蛛巢穴可变身为制毒实验室和基地，培养机器人蜘蛛。多样的玩乐体验与模式，能让孩子们充分发挥想象力。在面对蜘蛛恶魔机甲的进攻时勇敢面对，培养勇敢精神。

关于乐高集团

乐高集团致力于通过玩乐的力量以启迪和培养未来的建设者。以乐高®积木颗粒为基础，乐高玩乐系统能够让儿童和粉丝自由拼搭，尽情发挥想象力。

1932年，乐高集团由Ole Kirk Kristiansen 创立于丹麦比隆。“乐高”的品牌名称源于两个丹麦语单词“LEg”和“GOdt”的组合，意为“玩得快乐 (Play Well) ”。

如今，乐高集团仍然是一家总部位于比隆的家族企业，其产品已销往全球140多个国家和地区。更多信息请浏览www.LEGO.com。

欲了解关于乐高集团更多新闻动态，请通过下方二维码关注微信公众号“乐高集团新闻中心“







