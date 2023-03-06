多图：精彩纷呈的哈尔滨“漫博会”网元圣唐展区！

近日，2023中国（哈尔滨）国际动漫游戏博览完美落幕，现场云集了从全国各地赶来参加漫展的小伙伴，其中网元圣唐展区最为吸睛，不仅可超前试玩《白荆回廊》、《心渊梦境》，更有扭蛋合影、解谜破案等趣味活动助兴，现场氛围感拉满，吸引海量玩家积极参与。



（日常排队！网元圣唐展区人气火爆）





展会启程：签到集章兑奖





为了让现场小伙伴能更全方位体验网元圣唐展区，官方 的“集章打卡”玩法，引导大家参与展区所有活动，每完成一个活动即可获得一个盖章，集齐5个章就可以获得冬季限定款主题绒帽啦！

（热情有序！接待区领取“集章卡”的伙伴排起了长龙）

（赶来领“集章卡”的小姐姐似乎很想要签到小礼品哟）

（各种精美周边，小礼品~网元圣唐：送礼，我们是认真的！）

（网元圣唐的目标：每个玩家都不能空手而归！）





超前体验：多款游戏试玩





只拿奖励当然不够，超前体验才更爽！尚未正式上线的新游戏《白荆回廊》和《心渊梦境》吸引了超多玩家前来体验，毕竟率先体验新游的机会不是随时都有，现场伙伴岂能错过？！而经典游戏《古剑奇谭网络版》、《古剑奇谭三》更有大批拥簇，凭一己之力聚合全国各地粉丝于此。

（《心渊梦境》和《白荆回廊》试玩区永远在排队）

（后方等候小哥哥内心OS：该轮到我了吧？）

（现场体验感觉不一样！）





现场畅玩：解谜合影打卡





独具创意的ARG游戏《无人知路》更是将漫展现场变成紧张刺激的抓捕现场，现场伙伴成为调查员，根据谜题分析“嫌疑对象”的外貌特征以及所在位置，在漫展上齐心协力捉拿npc，共同完成终极任务，得到极乐的认可与奖励。

（《无人之路》区解谜破案的“调查员”真多）

（众多玩家头脑风暴，嫌疑人已躲在角落瑟瑟发抖~）





COSer助兴：一起打破次元壁





除了精彩纷呈的现场活动与游戏试玩之外，网元圣唐展区还聚集了超多COSer，与展会现场的小伙伴们一起打破次元壁。

（这么齐齐整整的一大家子属实有点吸睛）





哈尔滨“漫博会”现已落幕，四天时间给大家留下了无数精彩回忆，尤其是网元圣唐展区巧妙设计了超多妙趣横生的玩法，惊喜层出不穷，直接将玩家热情拉满。真心期待下一次漫展网元圣唐能给带给玩家更多惊喜！



