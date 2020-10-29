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热血重燃 羁绊再起——西铁城x火影忍者 限量联名款腕表

业内 狼小狼 2020年10月29日 15:42

　　总有一部动漫，让年少的你我热血沸腾，为青春提供不竭的勇气与动力。


　　《火影忍者》，是封印在火影迷们少年时代的共同回忆，他们心中永远有一个叫做木叶忍村的故乡，寄托着无限热忱与渴望。指针流转，木叶重聚，怀着对火影的热爱与青春记忆、对木叶忍村的羁绊与情怀，西铁城与经典IP——《火影忍者》重磅联名，推出系列限量联名款腕表。

热血重燃 羁绊再起——西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 业内 第1张

西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 （由左至右依次分别为）


鼬款：CA0697-20E；佐助款：CA0697-11E；鸣人款：CA0691-85E；卡卡西款：CA0698-19L


　　西铁城此次联合火影忍者推出的限量款腕表，特别选择《火影忍者》动漫中与粉丝羁绊最为深刻的四位角色：鸣人、佐助、鼬和卡卡西，每个人物搭配不同表盘元素与配色。鸣人款以黑色搭配橙黄色，点燃少年热血；佐助款以蓝黑为主色调，鼓励无畏坚韧；卡卡西款以忍者服的绿色和深蓝代表，传承木叶精神；鼬款则承续了经典的黑红配色，致敬守护挚爱。此次联合不只代表着出身于木叶忍村的四位人物的火之意志，也是对所有火影粉丝多年热血情怀的致敬和重燃。

热血重燃 羁绊再起——西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 业内 第2张

西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 表盘细节


鸣人款（左）：CA0691-85E；鼬款（右）：CA0697-20E


　　西铁城将《火影忍者》中的经典元素注入腕表，重燃每个角色的火之意志。表盘的12点钟位置设有木叶村标志，9点钟位置放置了四个人气角色的代表性瞳孔图案。并且在鸣人款与鼬款的表盘左下侧，还特别添加了代表九尾的尾兽之须和晓组织的云纹，细节之处用心十足。


　　表壳的背面也是诚意满满，不仅有统一的「NARUTO 疾风传」印刻标识，更是针对不同人物的家族标识进行了独特的设计。

热血重燃 羁绊再起——西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 业内 第3张

西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 腕表底盖


佐助款（左）：CA0697-11E；卡卡西款（右）：CA0698-19L


　　此次限量联名款腕表搭载了西铁城光动能机芯，吸收可见光源转化成动能带动腕表运转，赋予其持久动力。同时，依赖其强大的“生命力”，满电状态下的腕表在黑暗环境中可以持续运行六个月以上。木叶飞舞之处，火亦生生不息，恰似腕间的光动能腕表，有光就有能量、暗夜依然无惧，为火影迷带来源自时光的守护力与深情陪伴。在表带的材质方面，不仅提供了贴合手腕的金属表带，满足火影迷的商务风需求；更有小牛皮表带，让粉丝们时刻保持动感活力，燃起熊熊的火之意志。

热血重燃 羁绊再起——西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 业内 第4张

西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 （由左至右依次分别为）


　　鸣人款：CA0691-85E；佐助款：CA0697-11E；鼬款：CA0697-20E；卡卡西款：CA0698-19L


　　此次西铁城x火影忍者的限量联名款手表礼盒，也与原作风格紧密结合，为系列腕表单独设计了4卷分别带有不同角色形象与色彩的忍术卷轴，展开卷轴即可与心爱的角色相见，召唤专属于火影迷的热血故事。礼盒的制作也是十分考究，不仅可以作为手表礼盒，更可作为装饰摆设，木质把手搭配丝绸质感的卷轴，每一个细节都在召唤火影粉丝的热血回忆。

热血重燃 羁绊再起——西铁城x火影忍者 限量联名款腕表 业内 第5张

西铁城x火影忍者 限量联名款腕表礼盒


　　鸣人款：CA0691-85E；佐助款：CA0697-11E；鼬款：CA0697-20E；卡卡西款：CA0698-19L


　　在《火影忍者》中，“坚韧与传承”是火之意志的表现，而在现实世界中，这种精神也是西铁城一贯坚持的品牌信条。从此刻开始付诸行动，不断前进，西铁城愿与你一同，重燃“火之意志”，用前进的步伐衡量时间，坚持心中的热爱，将火影的精神一路传承下去。

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