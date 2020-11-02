守护青春，一“七”行动 “你好女孩”青春期教育项目正式开启

“春蕾”是春天里含苞待放的花骨朵，为了守护青春的花蕾在阳光下绽放，2019年，中国儿童少年基金会以“春蕾计划”实施30周年为契机，推出了“你好女孩”青春期教育项目。项目邀请儿童心理、教育等各领域专家学者开展研讨，共同把关，打造了一系列青春期科普教育内容，同时面向青春期女孩开展了多场公益教育活动。

9月18日，在爱心企业恒安集团的大力支持下，由中国儿童少年基金会主办的“你好女孩”青春期教育项目在上海正式启动。中国儿童少年基金会秘书长朱锡生、恒安集团女性健康产业发展部总裁许自淡、北京岳成律师事务所上海分所主任岳雪飞律师等专家代表纷纷出席了本次活动的启动仪式，为本次活动增添一份力量。

作为中国风二次元虚拟偶像的元七七同学，很荣幸再次担任本次“你好女孩”公益项目的爱心大使！积极乐观的元七七同学，本职是一位二次元世界的可爱高中生，对音乐非常有天赋。她发现音乐可以超脱语言来治愈人心，于是元七七希望通过自己的歌声来陪伴深陷困境的人，给世界带来更多的勇气和力量。

自2019年6月以来，元七七同学凭借优秀的人物形象，以及与“你好女孩”公益项目十分贴切的正能量性格，得获中国儿童少年基金会授予的“你好女孩”公益项目爱心大使的称号后，便全身心的投入到了公益项目之中。

元七七同学的出现，不仅填补了虚拟爱心大使的空白，还借助自身虚拟偶像歌手的身份，更好的为孩子们普及科学的、系统化的青春期安全知识，通过演唱“你好女孩”公益项目同名主题曲《你好女孩》的方式，来寄托元七七同学对青春期孩子们的美好期待。

仪式上，中国儿童少年基金会领导朱锡生秘书，携手爱心企业恒安集团代表，女性健康产业发展部总裁许自淡，向上海市捐赠青春期资源包，用于近百所学校开展青春期知识的科普活动。

自2019年此公益项目启动以来，恒安集团已经连续两年助力项目，恒安集团女性健康产业发展部总裁许自淡在启动会上不仅表达了对公益事业的全力支持，同时还希望作为中国卫生巾市场第一品牌七度空间虚拟形象代言人的元七七同学，可以更好的向孩子们宣传科学的青春期知识。对青春期少女的关怀，对科学开展公益活动的支持，恒安集团一直在行动，从未停下过脚步！

发布会现场，孩子们还收到了“你好女孩”守护包（《你好女孩》故事书以及恒安集团捐赠物资）。作为中国风二次元虚拟偶像，元七七同学更是化身漫画中的人物，用青少年喜欢的方式分享青春期故事、畅谈青春期秘密、普及青春期知识。用积极阳光的正能量形象、乐观向上的青春期气息，以及满满的个人魅力与孩子们打成一片。在看到孩子们翻阅《你好女孩》故事书时露出的喜悦表情，元七七同学也是十分开心。

为了让更多的孩子脸上能洋溢起灿烂的笑容，在恒安集团的爱心支持下，作为“你好女孩”爱心大使的元七七同学，将继续扛起肩上的使命，全身心投入到公益事业中。之后还将跟随“你好女孩”青春期项目，走进四川、江西、江苏、山东等更多个省市，为更多的孩子们送来科学化系统化的青春期安全知识，为青春期孩子的健康成长保驾护航。相信在元七七同学和众多专家以及爱心企业的共同努力下，我们一定能汇聚社会各界力量，一同肩负起保护女童的责任，共同守护她们的美好青春。你好女孩，我们一起加油！

