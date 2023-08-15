打开次元门，六福珠宝跨界腾讯IP《斗罗大陆》动画，掀起黄金新风潮

六福珠宝的最新联名款,你们买了吗?腾讯IP《斗罗大陆》动画推出了《斗罗大陆-小舞的星斗梦境》系列盲盒,在手办圈掀起大波澜,面对国漫、潮玩文化的崛起,六福珠宝乘着这波东风,进行《斗罗大陆》动画跨界合作,把IP玩出了新鲜感,推出「小舞的星斗梦境」首款黄金礼盒,显然拿出与年轻人玩到一起的决心。

腾讯视频《斗罗大陆》动画自推出至今,总播放已破600亿,IP矩阵覆盖用户达6亿,2021及2022年更连续被评为新华·文化产业价值综合榜TOP1,成为当之无愧的国漫顶流IP。小舞是谁?她是《斗罗大陆》动画经典人物元素,以每个人身边的好朋友,性格极致乐观,乐于为友的人设,圈粉无数动画爱好者。有别于动画里的形象,这次六福珠宝与《斗罗大陆》动画的联名礼盒,为大家呈现幼年宝宝舞的模样,连同她背后的故事:在梦境里,小舞回到了童年,宝宝舞带着兔子,在星斗大森林里开启奇遇之旅,带大家发掘属于童年的温暖小确幸。此番联名不止联合创作这么简单,实际有在洞察年轻用户的喜好与心理诉求,在充斥着焦虑、郁闷的环境下,大家都迫切想找到一个情绪投靠点,宝宝舞的出现,她传递的温暖、梦幻、陪伴,无疑是一个治愈人心的存在。

次元作为一种非大众广泛涉及的兴趣圈层,想要触达Z世代的心智,并非易事,但六福珠宝有攻破壁垒的巧妙办法,产品颜值是决定消费者是否发生购买行为的关键要素,宝宝舞和兔子的治愈形象,已经刷新了一波《斗罗大陆》动画及更多动画迷的眼球,内含的足金产品也大大地提升了联动套装的吸引力和“含金量”,在黄金首饰持续走热的大前提下,瞄准时下年轻人“存第一桶金”“攒金豆”的偏好,把联名礼盒打造成透明粉“存金罐”,将配套的星星、心形、胡萝卜金粒珍藏入罐,其背后分别代表梦想、爱情与收成,伴随金粒迭加,带来日“富”一日的乐趣,相较于要花大价钱购入的黄金首饰,显然这个实现黄金自由的攒金方式要轻松许多。除此之外,在首饰上发掘多种方式佩戴也是年轻人偏好之一,不同形状的金粒可以解锁佩戴属性进行混搭,轻松实现一周搭配不重样。

此番联动营销的活动突破次元圈层,也达到了创意与商业之间共存共生的平衡关系。IP方腾讯《斗罗大陆》动画8月25日小舞庆生预告已经在动画圈全面发酵,并且将在成都线下举办生日主题嘉年华,同时腾讯推出《斗罗大陆-小舞的星斗梦境》系列盲盒手办,六福珠宝礼盒还将以该系列的终极隐藏款出现,有机会抽中这个有“含金量”的联名礼盒;本次联名礼盒,六福珠宝除了在得物APP上进行首发,多渠道亦陆续上架销售,并推出一系列线下主题店,实现线上线下齐联动,适逢遇上9月1日六福珠宝周年庆,接踵而来的事件营销不仅实现圈层共享,或将为消费者带来更多福利。

品牌本身不会说话,但我们可以从它输送的信息来获取它们的语言,借助联合创作的力量,能让品牌表达出更新颖的想法,触达更丰富的圈层走进消费者心里,获得真正的好感与认同,六福珠宝这一波跨界,有打动你吗?