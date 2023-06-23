动漫修心与“动漫之都.亚运之城”的美丽邂逅

连续六届！浙江省第一**动漫修心成果精彩亮相中国国际动漫节

































六月仲夏，六度花开。

6月20日，第十九届中国国际动漫节在“动漫之都.亚运之城”——杭州白马湖会展中心盛大开幕，浙江省第一**动漫作品如约与观众见面。这已是省第一**连续第六年借助中国国际动漫节舞台，展示浙江**高质量推进罪犯修心教育的丰硕成果。

以“法治新时代”为主题的“法治动漫”展区，由司法部、全国普法办和浙江省司法厅、浙江省普法办征集的“全国法治动漫微视频征集展示优秀作品”，与省第一**的修心教育成果联合布展、同台展示。此次亮相的214件动漫修心作品，设置了“浙江有礼”“法治中国”“文化自信”“‘动’见未来”四个展示单元，涵盖苏绣、衍纸画、彩色浮雕沙画、泥塑·黏土画、布糊画、砂石画、沙瓶画、3D水晶画、树脂雕塑、线编、蛋雕、葫芦烫画等12种工艺，实景式展示**动漫修心教育成果，展现法治**、文明**建设的生动实践。

别具一格的动漫作品，独具特色的展示内容，再度吸引了众多新闻媒体和现场观众的聚焦和关注。“没想到一张普普通通的纸片，还能折出这么纷繁复杂的造型，这么丰富多彩的内容，为你们点赞。”“这些作品真是罪犯做的吗？我可以摸一下吗？可以出售吗？”观众在衍纸画作品《新时代“枫桥经验”立体造型图》前啧啧赞叹，在树脂雕塑《“衢州有礼”彩绘屏风》前细细端详，在布糊画作品《中国传统文化典故（组画）》前打卡拍照，在蛋雕作品《印象杭州》前好奇发问，在一件件作品前，感受到浙江**深入开展修心教育，引导罪犯练技增志，强化心灵改造，促进本质改造的过程。

衍纸画作品的创作者，罪犯张某是一名听障人员，由于身体缺陷，一度十分自卑，改造消极。在**的积极引导和鼓励下，张某加入“衍纸画修心坊”，把衍纸画当成与世界的对话，经过不断摸索实践，他逐渐在衍纸画创作过程中找到了自信，改造之路更加顺畅。线编作品原创罪犯孙某，入监之初因脾气暴躁而屡次违规，**了解到其具有一定编织基础后，第一时间引导其加入“线编修心坊”。经过数年的匠心打磨，孙某在心态和技艺上取得了双丰收，如今的他和10多名罪犯一起参与线编创作，成为“线编修心坊”人气最高的“孙师傅”。“一针一线，编织着我积极改造的决心，一丝一缕，编织出我对未来的美好憧憬！”孙某感慨万千。

省第一**始终牢牢把握“动漫搭台、文化唱戏、艺术修心”的创作定位和基点，引导罪犯汲取中华文化的丰富营养，传承中华传统工艺，融合罪犯喜闻乐见的动漫文化，在量材为用，巧法造化，紧贴时代上下功夫。引导罪犯在学习传承的基础上，进行发展和创新，在砂石、泥土、树脂、绸布等传统材料基础上，寻找转化突破，打造新的工艺亮点。注重罪犯的心灵体验，心手合一，知行合一，“教”“化”同步，“法”“治”同频，促进罪犯“修心”和“增志”，让作品创作走进内心、促进本质改造。

文/何丽波