萤火虫漫展QQ展区拥堵如高峰地铁 就是这么吸引人！

2023年7月15日至18日，第30届萤火虫动漫游戏嘉年华在广州举办。QQ展位人流聚集，网红蛙和企鹅斗舞引发“大混战”，QQ小世界的兽装崽崽和配音圈创作者们带来了精彩的表演，QQ空间头像多巴胺穿搭涂鸦引来各路“灵魂画师”进行激情创作……参展嘉宾和围观的路人用热情点燃了萤火虫漫展，在这个夏天，为二次元爱好者们带来了不一样的体验。

四大展区开启新次元 沉浸式体验QQ百变缤纷世界

在百变缤纷舞台上，QQ小世界创作者天团开启了持续4天的轮番演出。兽装崽崽、配音大神、以及扭蛋姬乐队成员等创作者高能亮相，高燃的动漫主题曲，充满魔力的配音表演，各路创作者的精彩演出，为观众带来了QQ专属二次元派对的沉浸式体验。

“霓虹灯与荧光布 废旧铁桶与警戒线”，这里是小世界赛博朋克世界的入口，如何证明你来过？当然是拍照留念呀！而QQ也为二次元们准备了炫酷涂鸦、拍摄道具、灯光设备，更有小世界的漫展限定视频模板助力“玩家”一秒出片！

QQ空间的墙文化走进现实！看着满墙的古早头像，仿佛一秒回到了与QQ初次结缘的少年时期，那也是“多巴胺穿搭”鼻祖诞生的年代。古早头像下到底穿的是什么？时至今日，或许每个人心中都有不一样的答案。活动期间，QQ邀请画师太太大开脑洞，在涂鸦墙上为每个头像共创不一样的多巴胺穿搭。而走进展区的观众们，也激活了爆棚的创作欲，纷纷化身“灵魂画手”为古早头像搭配上一身“灵魂穿搭”，让每一位过路者都大呼有趣！

是否曾在脑海中将自己的形象代入，想象另一个次元里的自己是否如此炫酷。走进超级QQ秀魔法变身室，即可体验由超级QQ秀开启的一场魔法变身之旅，发现另一个世界的自己，探索另一种超乎现实的理想生活。现场还可以换装体验全新服装，成为全场最靓的崽。

QQ小世界创造者聚力大舞台 精彩表演燃炸盛夏

漫展四天，QQ小世界创造者们纷纷打破次元壁来到大家的身边，并带来了精彩绝伦的表演。当火影忍者主题曲《青鸟》的旋律响起那一刻，激情便已压制不住，现场观众与淮川的大合唱，响彻于整个QQ展台的空间；声优都是怪物，隔着屏幕还好，试问就在眼前的猛男萝莉音和撩人御姐音，哪个心脏受得了！阿七和慕容两位配音创作者为观众带来的《配音脱口秀》表演成就了声控和配音党UU们的福气；子非秋月的《当漫展遇到历史文学》表演则让观众们沉浸在了流转时光的历史故事之中；特别嘉宾梓楷、扭蛋姬乐队成员的《God knows》《轻飘飘时间》《Prayer X》《 Ignite》《吉他与孤独与蓝色星球》（TV短版）“五连招”直接全场杀疯……最后，弘炎真的狗一曲《Let's dance, Boys！》，用激情拉下了整场表演活动的落幕。

小世界不同领域的二次元创作者们为到场观众带来了多元有趣的精彩节目和互动游戏，让观众们感受到了这一份来自QQ二次元的热情，而这份热情将会延续整个盛夏！创作者们也在采访中分享了自身的故事和在QQ小世界中的创作经历，也让大家知晓了他们只是打破了次元壁的“勇者”，“真身”依然在地球！

子非秋月，目前还是学生，正在学习传媒相关的播音与主持专业，可谓兴趣使然，技术所在。其讲到，无论面对哪种角色，理解和共情角色才能更好入戏，进而通过自己的声音传递情感、启发他人，并为配音内容增添生动与魅力。而兽圈创作者“弘炎真的狗”，2019年了解并正式加入二次元兽圈，他在小世界里得到了更多的支持，促使其把兴趣变成了一个坚持去做的事。而为什么会选择QQ小世界？他讲到：“主要是觉得，能按照自己喜欢的方式创作是一件很开心的事。其他短视频平台或多或少有‘借热度’制作视频的趋势，对我来说，社交软件的首要功能是社交，而不是为了被关注而创作。小世界刚好满足了我的需求，有真人小编可以反馈，并且很多小世界官方策划的活动也会询问我们的意见，能被发现并且得到一定的支持，是我坚持待在这里的原因。”

济济有众，兴趣使得二次元爱好者们天然地去寻找心中的大家庭，快乐也从寻找的属性演变成了分享，从配音到兽圈，QQ小世界为二次元爱好者提供了自我表达、互相交流的平台。萤火虫漫展虽然已经结束，但QQ将一如既往为二次元爱好者们提供有爱的健康的交流平台，并持续进行内容输出。