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奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市

业内 狼小狼 2020年10月28日 14:27

（2020年10月21日） 自今年8月，新创华与艺零玖就奥特曼系列IP达成战略合作以来，艺零玖不仅接手新创华旗下奥特曼天猫旗舰店的运营，同时，也与新创华联手，共同开启了奥特曼系列童装的事业板块。奥特曼系列X艺零玖童装秋冬款以“THE ULTRALIGHT奥特之光”为主题展现，设计新潮，用色大胆，让孩子的每一套出街look都潮到爆！

三面怪人达达条纹休闲打底T恤（双色可选）

撞色拼接，迎合了冬日的色彩欲。大胆的条纹设计和达达印花相得益彰，增加了细节亮点。和达达一样多变，达达！

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第1张

赛罗奥特曼休闲半高领打底T恤（三色可选）

时髦三色，点亮秋冬穿搭新法则。创意休闲半高领，舒适保暖之余，平添几分个性时尚风。胸口赛罗奥特曼印花设计超级吸睛，给你勇气之力。

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第2张

迪迦奥特曼休闲圆领卫衣（双色可选）

休闲圆领，为秋冬造型释放更多可能。雾霾蓝or阳光黄，为秋冬带来清新亮色。就像阳光穿过黑夜，和迪迦奥特曼一起沐浴在冬日暖阳之下，光芒从心中迸发。

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第3张

赛罗十周年休闲拼接POLO领卫衣（双色可选）

休闲Polo领设计，将复古风潮延续。前襟赛罗10周年植绒印花，新颖趣味和纪念意义并存。赛罗奥特曼用10年的战斗成为光之国耀眼的新星，不畏挑战，不惧突破，这就是宝藏男孩的搭配新时尚。

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第4张

赛罗奥特曼印花休闲卫衣

街头动感提花织带，助力宝贝秋冬造型搭配。前襟超炫奥特英雄数码印花，提升卫衣造型感。活力宝贝穿搭模板GET~哇，COOL！

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第5张

奥特曼休闲针织卫裤

不潮不行的休闲运动裤，致敬冬日街头风。手绘奥特曼漫画造型装饰别致有型，从现在开始加入光之国！

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第6张

赛罗奥特曼休闲针织卫裤

弹力腰身配合撞色字母印花，诠释个性态度。奔跑赛罗奥特曼小印花隐藏在腰间，做冬日里的活力小勇士~

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第7张

赛罗眼镜休闲针织卫裤（双色可选）

吸睛侧缝织带演绎冬日街头时尚。拥有赛罗眼镜印花的小小少年仿佛能随时变身保卫世界。冲鸭！

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第8张

Q版赛罗奥特曼休闲针织卫裤

简约时尚休闲裤在保留原有舒适休闲的基础上加入了萌趣图案和logo印花，吸眼球、凹造型一举两得。这个赛罗奥特曼也太太太可爱了吧！

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第9张

赛罗奥特曼动感休闲针织卫裤

动感休闲针织卫裤，尽情释放潮流运动风。前后呼应的字母印花，给造型搭配带来了多种选择。幻彩奥特英雄头像印花，为冬日更添光芒。

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第10张

Q版赛罗奥特曼撞色拼接休闲运动裤（双色可选）

Q版赛罗印花+logo，吸睛力十足。束脚的设计颇具休闲运动风。创意撞色拼接，是潮童风向标~

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第11张

Q版赛罗休闲连帽套头卫衣（双色可选）

休闲连帽设计，为秋冬造型释放更多可能。微落肩版型，自在不拘束。手绘Q版赛罗奥特曼的飞踢造型别具动感气息，相当抢眼哦！

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第12张

赛罗贝利亚多色居家T恤套装

这么可爱的衣服超适合吃可爱长大的小宝贝了。呆萌可爱、奔跑跳跃的Q版赛罗和贝利亚印花在衣服上决一胜负！一起沉浸在这童话世界里吧~

奥特曼X艺零玖2020童装秋冬款暖心上市 业内 第13张

第一弹十三款服饰就介绍到这里啦，更多亮眼服饰将在天猫奥特曼玩具旗舰店（https://aotemanwj.tmall.com）陆续上新，尽请期待！

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