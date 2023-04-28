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2023万达广场×ChinaJoy Cosplay超级联赛西安赛区预选赛 等你来！

业内 黑腹君 2023年04月28日 17:48

中国最具权威性Cosplay舞台赛事ChinaJoy Cosplay超级联赛西北赛区西安赛区预选赛开赛！

2023万达广场×ChinaJoy Cosplay超级联赛及ChinaJoy舞艺超群-全国舞团盛典西北赛区西安预选赛于5月1日在民乐园万达广场举行。

2023万达广场×ChinaJoy Cosplay超级联赛西安赛区预选赛 等你来！ 业内 第1张


ChinaJoy大赛简介：

ChinaJoy大赛是隶属于ChinaJoy展会的官方大型活动，包括ChinaJoy Cosplay超级联赛和ChinaJoy舞艺超群-全国舞团盛典，其总决赛与ChinaJoy同期同地举行；

ChinaJoy Cosplay超级联赛：全国最大、最具权威的Cosplay大赛，参赛选手通过报名参与的形式在全国各赛区进行的团体比赛；

ChinaJoy舞艺超群-全国舞团盛典：与ChinaJoy Cosplay超级联赛分赛区比赛同期举办，通过报名形式参与，分单双人组和团体组。


新月动漫主题赛事赛程

时间：5月1日

地点：西安民乐园万达广场

门票：免费！免费！免费！

活动情报

01主赛事

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02市集

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03陆地冲浪

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04痛车

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05摄影棚

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06随跳

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西北晋级赛赛事赛程

时间：5月20日-5月21日

地点：西安民乐园万达广场

门票：免费！免费！免费！

更多活动情报敬请期待......


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