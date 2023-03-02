网元圣唐跨次元冰雪盛会圆满结束，感谢合作伙伴大力支持！

近日，在哈尔滨举办的国际动漫游戏博览圆满闭幕，回顾本次博览会，整体规模宏大，室内展出面积高达2.5万平方米，网元圣唐在这次博览会中打造了足足420平米的全开放高质量展区，划分为接待台、试玩区、扭蛋区、《白荆回廊》和《无人知路》等五大区域，获得了大量玩家的追捧，现场人气爆棚！

（人气爆表！参展玩家超热情）

在本次展览过程中，最受欢迎的当数试玩游戏的几大区域，其中关注度最高的游戏自然是《白荆回廊》和《心渊梦境》两款全新游戏，超多粉丝排队等候就为了可以第一时间体验它们。

（《白荆回廊》人气担当！新游试玩永远人最多！）

（还有好多默默等候试玩的小伙伴呢）

为了能让大家试玩尽兴，本次网元圣唐为伙伴们提供了最佳手游试玩设备：ROG 6系列，手感、画质、游戏适配性方面都做到了极致，带给玩家绝佳的体验。

（ROG 6 系列搭载高通骁龙 8+ Gen1 处理器 和 至高18GB LPDDR5 超大内存，全新矩阵式液冷散热架构 6.0 和 三星 165Hz 超高刷电竞屏）

（这位极简cos的小哥哥成功吸引了大家的注意）

现场所提供的试玩设备采用了搭载AMD处理器的游戏笔记本电脑，让每一个玩家找到顶级画质和顶级操作手感。

（cospaly小姐姐也忍不住来体验《古剑奇谭网络版》）

（AMD x ASUS畅快试玩游戏，随时随地制霸游戏！）

（游戏大神的背后总有无数的观众围观）

此外，4月26日即将上线的主机游戏《心渊梦境》也提供了部分试玩内容，展会现场积极体验的玩家同样不少，同时，网元圣唐还贴心为大家准备了盖世小鸡G7微软授权游戏手柄，务求能让大家能以优秀的操作手感畅快试玩游戏。

（专业手柄体验完美操作）

《白荆回廊》区人气爆棚！Newline携FLEX Max Pro 灵动触控一体机助力现场；智能流畅的触控体验、4K超清大屏显示，将游戏中精致的建模体现淋漓尽至，同时，也让初次接触《白荆回廊》的玩家感受更具沉浸感的战斗体验以及精致细腻的画面感受，现场玩家称赞不已！

（洛丽塔风的小姐姐也来体验《白荆回廊》啦）

除了热门游戏之外，ARG游戏《无人知路》区也吸引了一批喜欢线下探索的玩家打卡，经常看到玩家排着长长的队伍去参与解谜活动。

（玩家正在紧张地进行着限时一分钟的解密拼图游戏）

（玩家们聚集在一起，集思广益，共同解密）

网元圣唐还贴心地为现场玩家准备了精美周边和超多礼品，畅快试玩、拍照打卡、领取礼物一个都不能少。

（大批玩家满载而归）

文化的传承离不开所有人的努力，网元圣唐的口号是：“用快乐的方式传承中国文化”，并将以此为目标一路前行！在未来的岁月中，网元圣唐希望继续与所有合作伙伴携手奋进，打造更加美好的数字未来。