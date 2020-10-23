维他柠檬茶联手国漫之光，实力玩出营销新花样

90后乃至00后作为Z世代年轻人,逐渐成为当今社会的消费主力。据资料显示,在中国互联网月均活跃用户中,18-35岁年龄人群占比78%,而用户在B站的兴趣标签数量达到了200多万,有7000多个核心兴趣圈层,几乎涵盖年轻人所有的内容喜好。

以“真茶真柠檬,够真才出涩”为品牌口号的维他柠檬茶,抓准年轻人的喜好,一直和年轻人玩在一起,用心传递着品牌价值中无限活力、积极阳光、不惧怕挑战、彰显个性、勇敢活出“真”我的理念,以及为实现梦想敢于拼搏的精神,捕获了年轻用户的心智。

今年,维他柠檬茶更是和国漫之光-斗罗大陆动画进行深度合作,打造以“斗魂真实力,够真才出涩”为主题的一系列线上线下活动,号召年轻TA做最真实、更出色的自己,鼓励更多年轻人勇敢表达自己“够真才出涩”的态度。

维他柠檬茶和斗罗大陆动画,作为在年轻用户中拥有良好口碑的两个品牌“混搭”跨界,迅速拉近了快消与国产动漫行业间的距离,引发业内和广大国漫粉丝的积极关注与参与,利用漫迷效应,强化品牌形象,打造了高热度的圈层话题。

此次跨界营销的合作,维他柠檬茶取得了可观的传播效果,包括硬广和社交媒体内容在内的品牌总曝光量超过10亿次,实力出圈,带动销量。

维他柠檬茶是如何做到撩动年轻用户,玩起了不一样的跨界,实现本次的高热度话题?

圈层营销,携实力国漫大玩联名

斗罗大陆动画是当下最火爆的国漫之一,由著名网络作家唐家三少创作同名玄幻小说而改编,一经推出就成为所有人心目中无可替代的作品,受到了广大粉丝的追捧。

一部斗罗大陆动画到底能有多火?从2018年开始连载至今,从未断更,至今总播放量已超过200亿,无人可超越。精美的画质和不计成本精细的特效制作,几至如今动漫的巅峰。斗罗大陆动画系列改编自网络小说大IP,有着深厚的观众基础,且动漫对小说的还原度也非常高。可以说,斗罗大陆动画是国漫当中最成功的代表之一了。

史莱克七怪是斗罗大陆动画中的主角,著名史莱克学院魂师团队。动漫系列历史上一共有三代传奇七怪,初代史莱克七怪们也是唯一全部成神的。

史莱克七怪团战所向披靡、战无不胜,他们在一起学习、一起战斗、一起进步,成为生死与共的伙伴,经过不懈的历练,一路披荆斩棘,一步步做自己的够真英雄而终于成神,呈现了积极向上、勇敢无畏、至真至强的精神坚持:战必胜,败不气馁!









维他柠檬茶,选用真茶原叶浸取、真柠檬完美比例调配,独特出涩口感让维他柠檬茶自面世后就受到年轻人的热烈追捧。其“够真才出涩”的态度主张,更是触发与年轻消费群的强烈共鸣。维他柠檬茶,绝对是消费者心中的够真代表,深受年轻人喜爱的流量级IP。

维他柠檬茶真材实料的品牌特点已深入人心,与斗罗大陆动画中史莱克七怪真实做自己的人物形象相契合。同时,史莱克七怪为实现目标追求真实和出色,彰显英雄本色,一步步成为斗罗最强的精神,与维他柠檬茶“够真才出涩”的品牌主张不谋而合。

实力硬核的品牌和人气动漫人物玩在一起,自然讨众漫迷们的喜欢和热捧,为品牌提供了内容切入和与用户间零距离接触的交融机会,相互渗透、融合,共创话题传播内容,掀起国漫迷们的讨论热潮。

维他柠檬茶和斗罗大陆动画的强强联手,可谓是名副其实、天生一对的实力CP!









盲盒式营销,让维他柠檬茶成为收藏品

除了线上话题的互动传播,维他柠檬茶品牌与年轻用户的线下“面基”也更容易触发“真”共鸣。

#真茶真柠檬 够真才出涩# 的维他柠檬茶携手斗罗大陆动画史莱克七怪,席卷全国,强势登陆长沙、杭州、苏州、东莞的城市中心商业综合体,大玩起“潮玩快闪店”线下活动。活动现场融合大量动画元素,魂技魂环随处可见,联名礼盒中的定制展架同款打卡点,和七怪跨次元“同框”,让消费者跨次元感受到由维他柠檬茶带来的最真魅力。

结合斗罗大陆动画人物IP,维他柠檬茶邀请史莱克七怪全员实力上包装,推出3套主题共11款联名包装:常规款包装整箱购买,7款人物随机获得,而唐三个人彩蛋装还需要从指定彩箱中抽取,定制款包装更是纪念意义满分。

每款包装上都设有小程序互动,集齐七怪卡片,参与抽奖将获得惊喜联名礼盒,不仅有维他柠檬茶,礼盒中还附送随机一款的史莱克七怪立牌和定制展架。真茶真柠檬和斗罗惊喜周边双双拥有,盲盒式的营销,实在让“盲盒迷”、“收藏控”欲罢不能。

















实力创新营销新花样,打造维他潮流新国货

在斗罗大陆动画强大影响力加持、以及动漫人物IP自带内容话题度的多元素发酵之下,维他柠檬茶不仅又一次活跃了品牌自有流量池,彰显和输出了品牌理念、态度,在不断增强目标年轻用户的关注度同时,更是强势为品牌线上线下渠道引流,吸引消费者种草,最终让品效合一的营销闭环成功落地。

近年来,作为一直引领年轻潮流文化和深受年轻人喜爱的品牌,“真茶真柠檬,够真才出涩”的维他柠檬茶,活跃在年轻人津津乐道的电音、游戏、二次元、国潮、艺术文化等领域,与年轻群体真诚互动,通过实力创新营销为年轻人带来新奇、好玩的新体验,带来价值认同感,成为年轻人追求“真”我和勇敢逐梦路上的真心伙伴。

维他奶深谙年轻人的圈层文化,始终能够找准与年轻人的沟通点。不久之前,维他柠檬茶独家冠名了国内首档滑板青春运动竞技真人秀《极限青春》,展示滑板运动爱好者始终如一挑战自己的真实全貌,用滑板文化中的极客精神来诠释品牌的“真”,获得滑板圈发文感谢;在新中国成立70周年期间,维他柠檬茶受邀天猫“国潮出海”,牵手法国奢品设计师推出合作款亮相巴黎,将国货活力展现海外;今年,维他柠檬茶再次荣登《第一财经》杂志2020“新国货榜样”榜单… 维他柠檬茶始终坚持以“真”的品牌态度,深入年轻人热爱的时尚潮流领域,了解他们的渴望,和他们一起追求“真”我,加强与年轻消费群体的黏合度。

无论是产品革新,还是营销创新,维他柠檬茶都在深刻理解Z世代年轻人的基础上,精准阐释品牌核心理念,通过跨界产品为年轻消费者搭建更多元化的体验通路,让消费者从中感知品牌,以更鲜活、更丰富的IP将品牌新声最大化,加上大胆的创意、开放的态度,自带社交属性,把跨界营销玩得风生水起。

一切的答案,或许就在维他柠檬茶持续推动、以实际行动践行的年轻化、数字化品牌营销策略之中。



