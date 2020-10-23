瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销

Z世代,圈层营销欢乐多

Z世代的年轻人生于社交网络时代,善于根据兴趣结交同好构建丰富多彩的圈层,并有极强的归属感和参与度,乐于“为爱好买单”。其中受广大年轻人追捧的国漫圈层,已然渗透到了Z世代群体的日常生活,到2020年,全球Z世代消费者总数达到26亿,营销热潮从国漫圈层迸发而出。

作为中国饮料行业标杆的维他柠檬茶,一直认真与年轻人玩在一起,抓准年轻人的喜好,今年更是和国漫之光斗罗大陆动画合作,打造了高热度的圈层话题,吸引一众国漫粉丝参与。同时借助多种类型资源影响力,强势扩散活动信息,提升认知度。品牌线上曝光包括硬广和社交媒体内容超过10亿次,实力出圈,带动了销量。

维他柠檬茶是怎样打造“国漫圈层爆款”,成为行业C位的呢?让我们围观一下维他柠檬茶x斗罗大陆动画的跨界合作,看它是如何3步走,“出涩”玩转国漫圈层营销!









会玩“出涩”:维他柠檬茶携实力国漫,强强联手,大玩联名

随着90后乃至00后年轻人逐渐成为消费主力,“年轻化营销”似乎成为当今品牌营销一个绕不过去的话题。

众品牌想方设法深入年轻目标用户各种圈层,把有着共同爱好的小伙伴们聚合起来,打造圈层文化,通过小圈子强关系的人际传播形式,打通信息流转触点,进行圈层化的信息传递或体验互动,以触达其内心,引爆营销话题,让产品影响力指数级扩散,达到精准化营销之效。营销的本质在于抓住年轻人的心。

近几年国潮当道,成为一种个性、自信、独立的态度,备受90、00后年轻族群的青睐。随着动漫行业的爆发式成长,人们对动漫认知的转变,快消品选择动漫产品联姻跨界已经是常见现象,国漫百花齐放,动漫已由“非主流”转变成“主流”,与动漫作品进行合作也成了跨界优选。

维他柠檬茶和斗罗大陆动画强强携手,以“斗魂真实力,够真才出涩”为主题的跨界合作,可谓是天生一对的实力CP!实力过人的茶饮品牌和人气动画人物玩在一起,够真的实力派,年轻粉丝谁能不爱?令漫迷们充满期待这对年轻活力派擦出火花十足的碰撞!

《斗罗大陆》作为一部成功的网络小说,拥有数量庞大的粉丝群体,陪伴许多年轻人渡过青葱岁月,内容质量绝对有保证。斗罗大陆动画中的主角史莱克七怪,为自己的目标理想而战,做自己的够真英雄,一步步锻炼成为斗罗最强的精神,与维他柠檬茶勇敢做真实自己、“够真才出涩”的态度主张不谋而合。在正片是如此,连在番外篇比赛也是。

维他柠檬茶通过斗罗大陆动画IP的影响力,对目标消费者进行有效传播,将“够真才出涩”的品牌主张深度植入年轻消费者的意识中,强化斗罗大陆动画&维他柠檬茶年轻、会玩、追求出色的品牌形象。维他柠檬茶在此次跨界合作营销中,收获了大量Z世代消费群体的关注及新用户,创造了跨次元爆发营销的强大的年轻基因。

沟通“出涩”:话题传播内容共创,掀起国漫迷讨论热潮

维他柠檬茶借这次与斗罗大陆动画的合作契机,将国漫圈层的年轻漫迷们“圈”到了一起,聚合(用户)、产品(话题)、场景(平台),从产品理念出发,通过内容合作,结合渠道、营销手段来提升粉丝粘性、品牌认知度,给了漫迷话题讨论互动的机会,从而营造无限活力、健康阳光的国漫圈层生态。

在线上传播营销中,维他柠檬茶不断打造IP爆点、创立社区话题、粉丝互动等活动,号召全站粉丝以多种形式晒出自己认可的“够真”、“实力”赢得年轻人共鸣和认可。活动引导用户进行二次内容传播,辐射更多圈层,在深度互动的沟通中诠释品牌理念。









创意“出涩”:提升消费体验,维他柠檬茶化身“收藏品”

以90后、00后为代表的Z世代年轻人自我意识不断增强,越来越喜欢突显个性和表达自己的想法,在追求自身独特的同时寻找着集体归属感。国漫圈层,能满足年轻化营销诉求,即有着针对群体的鲜明个性,又能产生让同一圈层人津津乐道的话题,给予年轻人归属感。

在年轻人不断崛起的时代,如何对味地渗透他们的心智,维他柠檬茶在和年轻人沟通交流的道路上不断地探索和深耕。

维他柠檬茶结合斗罗大陆动画中的史莱克七怪人物IP,推出3套主题共11款联名包装:常规款包装整箱购买,7款人物随机获得,而唐三个人彩蛋装还需要从指定彩箱中抽取,因“物以稀为贵”藏款获得的几率低,收集起来并不容易,有玩家将它当作艺术品来收藏。定制款包装更是纪念意义满分。每款包装上的小程序互动,集卡参与抽奖获得惊喜联名礼盒,礼盒中附送随机一款的七怪立牌和定制展架,实在是让“盲盒迷”、“收藏控”欲罢不能。

“出涩”的创意包装设计、特别订制的产品和超有趣的玩法,一一满足了年轻人爱玩会玩的心理需求,将他们的次元世界带入到了现实生活中,提升了消费体验,品牌的传播也变得翻滚式增长。

















除了在线上和年轻消费者进行深入交流,维他柠檬茶还精心设计了【维他柠檬茶x斗罗大陆动画潮玩快闪店】线下活动,席卷全国核心商圈,强势登陆长沙松雅湖吾悦、杭州西溪银泰城,苏州中心,东莞长安万科。现场场景设计融合了大量的斗罗大陆动画元素,魂技魂环随处可见;设置联名礼盒中的定制展架同款打卡点,和史莱克七怪跨次元“同框”;还有闯关互动游戏。除了可以亲手定制属于自己的“出涩”纪念品(斗罗大陆动画主题帆布袋),还有机会领取其他时尚礼物,惊喜连连,吸引了大批斗罗大陆动画IP粉丝前往积极参与,为漫迷爱好者们提供了彼此交流的场所。

维他柠檬茶借助动漫元素作为沟通桥梁,将同样在年轻用户中拥有良好口碑的两个品牌-快消与国漫“混搭”跨界间的距离拉近,也迅速拉近了与年轻人的距离,从多个维度与他们产生共鸣,在读懂年轻人的同时,也让维他柠檬茶品牌在年轻化的道路上更进一层。

















持续释放“年轻”DNA力量,打造维他潮流新国货

在圈层文化兴起、注意力分散的年代,维他柠檬茶通过不断释放品牌DNA“年轻”、“潮流”的信号,借助于“国潮”的流行,打造维他潮流新国货形象,直击圈层,引爆话题,不断加强与年轻消费群体的黏合度,收获大众好评。

不管是独家冠名了国内首档滑板青春运动竞技真人秀《极限青春》获得滑板圈发文感谢,还是受邀天猫“国潮出海”牵手法国奢品设计师,创造跨界“法式艺术”时尚合作,在近日荣登《第一财经》杂志2020“新国货榜样”榜单,维他柠檬茶始终能够找准与年轻人的沟通点,与年轻群体真诚互动,通过实力创新的营销,为年轻人带来新奇、好玩的新体验,带来价值认同感,成为年轻人追求“真”我和勇敢逐梦路上的真心伙伴。

未来,拥有大量年轻粉丝的维他柠檬茶,将矢志不渝地继续前行,助力年轻人的梦想,领跑年轻国潮新赛道。



