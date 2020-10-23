Hi, 请登录

瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销

业内 狼小狼 2020年10月23日 14:52

Z世代,圈层营销欢乐多

Z世代的年轻人生于社交网络时代,善于根据兴趣结交同好构建丰富多彩的圈层,并有极强的归属感和参与度,乐于“为爱好买单”。其中受广大年轻人追捧的国漫圈层,已然渗透到了Z世代群体的日常生活,到2020年,全球Z世代消费者总数达到26亿,营销热潮从国漫圈层迸发而出。

作为中国饮料行业标杆的维他柠檬茶,一直认真与年轻人玩在一起,抓准年轻人的喜好,今年更是和国漫之光斗罗大陆动画合作,打造了高热度的圈层话题,吸引一众国漫粉丝参与。同时借助多种类型资源影响力,强势扩散活动信息,提升认知度。品牌线上曝光包括硬广和社交媒体内容超过10亿次,实力出圈,带动了销量。

维他柠檬茶是怎样打造“国漫圈层爆款”,成为行业C位的呢?让我们围观一下维他柠檬茶x斗罗大陆动画的跨界合作,看它是如何3步走,“出涩”玩转国漫圈层营销!


瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销 业内 第1张


会玩“出涩”:维他柠檬茶携实力国漫,强强联手,大玩联名

随着90后乃至00后年轻人逐渐成为消费主力,“年轻化营销”似乎成为当今品牌营销一个绕不过去的话题。

众品牌想方设法深入年轻目标用户各种圈层,把有着共同爱好的小伙伴们聚合起来,打造圈层文化,通过小圈子强关系的人际传播形式,打通信息流转触点,进行圈层化的信息传递或体验互动,以触达其内心,引爆营销话题,让产品影响力指数级扩散,达到精准化营销之效。营销的本质在于抓住年轻人的心。

近几年国潮当道,成为一种个性、自信、独立的态度,备受90、00后年轻族群的青睐。随着动漫行业的爆发式成长,人们对动漫认知的转变,快消品选择动漫产品联姻跨界已经是常见现象,国漫百花齐放,动漫已由“非主流”转变成“主流”,与动漫作品进行合作也成了跨界优选。

维他柠檬茶和斗罗大陆动画强强携手,以“斗魂真实力,够真才出涩”为主题的跨界合作,可谓是天生一对的实力CP!实力过人的茶饮品牌和人气动画人物玩在一起,够真的实力派,年轻粉丝谁能不爱?令漫迷们充满期待这对年轻活力派擦出火花十足的碰撞!

《斗罗大陆》作为一部成功的网络小说,拥有数量庞大的粉丝群体,陪伴许多年轻人渡过青葱岁月,内容质量绝对有保证。斗罗大陆动画中的主角史莱克七怪,为自己的目标理想而战,做自己的够真英雄,一步步锻炼成为斗罗最强的精神,与维他柠檬茶勇敢做真实自己、“够真才出涩”的态度主张不谋而合。在正片是如此,连在番外篇比赛也是。

维他柠檬茶通过斗罗大陆动画IP的影响力,对目标消费者进行有效传播,将“够真才出涩”的品牌主张深度植入年轻消费者的意识中,强化斗罗大陆动画&维他柠檬茶年轻、会玩、追求出色的品牌形象。维他柠檬茶在此次跨界合作营销中,收获了大量Z世代消费群体的关注及新用户,创造了跨次元爆发营销的强大的年轻基因。

沟通“出涩”:话题传播内容共创,掀起国漫迷讨论热潮

维他柠檬茶借这次与斗罗大陆动画的合作契机,将国漫圈层的年轻漫迷们“圈”到了一起,聚合(用户)、产品(话题)、场景(平台),从产品理念出发,通过内容合作,结合渠道、营销手段来提升粉丝粘性、品牌认知度,给了漫迷话题讨论互动的机会,从而营造无限活力、健康阳光的国漫圈层生态。

在线上传播营销中,维他柠檬茶不断打造IP爆点、创立社区话题、粉丝互动等活动,号召全站粉丝以多种形式晒出自己认可的“够真”、“实力”赢得年轻人共鸣和认可。活动引导用户进行二次内容传播,辐射更多圈层,在深度互动的沟通中诠释品牌理念。


瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销 业内 第2张


创意“出涩”:提升消费体验,维他柠檬茶化身“收藏品”

以90后、00后为代表的Z世代年轻人自我意识不断增强,越来越喜欢突显个性和表达自己的想法,在追求自身独特的同时寻找着集体归属感。国漫圈层,能满足年轻化营销诉求,即有着针对群体的鲜明个性,又能产生让同一圈层人津津乐道的话题,给予年轻人归属感。

在年轻人不断崛起的时代,如何对味地渗透他们的心智,维他柠檬茶在和年轻人沟通交流的道路上不断地探索和深耕。

维他柠檬茶结合斗罗大陆动画中的史莱克七怪人物IP,推出3套主题共11款联名包装:常规款包装整箱购买,7款人物随机获得,而唐三个人彩蛋装还需要从指定彩箱中抽取,因“物以稀为贵”藏款获得的几率低,收集起来并不容易,有玩家将它当作艺术品来收藏。定制款包装更是纪念意义满分。每款包装上的小程序互动,集卡参与抽奖获得惊喜联名礼盒,礼盒中附送随机一款的七怪立牌和定制展架,实在是让“盲盒迷”、“收藏控”欲罢不能。

“出涩”的创意包装设计、特别订制的产品和超有趣的玩法,一一满足了年轻人爱玩会玩的心理需求,将他们的次元世界带入到了现实生活中,提升了消费体验,品牌的传播也变得翻滚式增长。


瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销 业内 第3张



瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销 业内 第4张


除了在线上和年轻消费者进行深入交流,维他柠檬茶还精心设计了【维他柠檬茶x斗罗大陆动画潮玩快闪店】线下活动,席卷全国核心商圈,强势登陆长沙松雅湖吾悦、杭州西溪银泰城,苏州中心,东莞长安万科。现场场景设计融合了大量的斗罗大陆动画元素,魂技魂环随处可见;设置联名礼盒中的定制展架同款打卡点,和史莱克七怪跨次元“同框”;还有闯关互动游戏。除了可以亲手定制属于自己的“出涩”纪念品(斗罗大陆动画主题帆布袋),还有机会领取其他时尚礼物,惊喜连连,吸引了大批斗罗大陆动画IP粉丝前往积极参与,为漫迷爱好者们提供了彼此交流的场所。

维他柠檬茶借助动漫元素作为沟通桥梁,将同样在年轻用户中拥有良好口碑的两个品牌-快消与国漫“混搭”跨界间的距离拉近,也迅速拉近了与年轻人的距离,从多个维度与他们产生共鸣,在读懂年轻人的同时,也让维他柠檬茶品牌在年轻化的道路上更进一层。


瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销 业内 第5张



瞄准国漫圈层，维他柠檬茶实力打造“出涩”跨界营销 业内 第6张


持续释放“年轻”DNA力量,打造维他潮流新国货

在圈层文化兴起、注意力分散的年代,维他柠檬茶通过不断释放品牌DNA“年轻”、“潮流”的信号,借助于“国潮”的流行,打造维他潮流新国货形象,直击圈层,引爆话题,不断加强与年轻消费群体的黏合度,收获大众好评。

不管是独家冠名了国内首档滑板青春运动竞技真人秀《极限青春》获得滑板圈发文感谢,还是受邀天猫“国潮出海”牵手法国奢品设计师,创造跨界“法式艺术”时尚合作,在近日荣登《第一财经》杂志2020“新国货榜样”榜单,维他柠檬茶始终能够找准与年轻人的沟通点,与年轻群体真诚互动,通过实力创新的营销,为年轻人带来新奇、好玩的新体验,带来价值认同感,成为年轻人追求“真”我和勇敢逐梦路上的真心伙伴。

未来,拥有大量年轻粉丝的维他柠檬茶,将矢志不渝地继续前行,助力年轻人的梦想,领跑年轻国潮新赛道。


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论