辞旧迎新，优酷动漫2022多维开花大盘点

新年伊始，万象更新，优酷动漫又陪伴大家度过了一年！

2022，从开启“开挂剧场+国风剧场”双剧场运营模式到推出《师兄啊师兄》《神墓》《少年白马醉春风》《百炼成神》等国漫佳作，从拉满270+部作品产能效率到推出释放制作全流程生产力的“妙叹”工具箱，再从助力国漫出海到引进全球顶流IP……优酷动漫在上新片单、佳作宣传、剧场运营、技术拓新、海外发行、扶持青年创作者等六大维度潜心发力、全面开花。

回顾2022，你关注的优酷动漫具体做过哪些大动作呢，即刻盘点！

01

双剧场上新270+部精品动漫

优质主义助力赛道生态

2022，优酷动漫整体上新270+部动漫，旗下项目共登全网热搜超1100次，社交平台总播放量超130亿次，相关品牌活动总曝光量超39亿次，深耕国漫优质主义。依托平台产研能力，优酷动漫同时初步搭建了制片中台系统，为行业尤其是制片人朋友们，提供动画项目线上制片管理、财务管理、资产管理、风险预警等功能，支持频道提能增效，保障项目时效和质量。

首先，优酷动漫在暑期档先后上线《神墓》《少年白马醉春风》两部头部项目及其余90多部作品。10月，优酷动漫继续官宣包括《师兄啊师兄》、《百炼成神》、《秦时明月七》、《少年歌行 海外仙山篇》、《沧元图》、《山海经密码》、《神墓》第二季、《阳神》、《暗河传》、《三十六骑》、《圣堂》、《仙武帝尊》等项目在内的多部精品国漫，涵盖武侠情怀、历史故事和神话传奇等多样题材，充分展现平台优质储备。

作为“开挂剧场”的首发之作，改编自“起点白金作家”辰东成名作的《神墓》动画不仅在播出期间席卷全网热搜榜单447次，而且还在社交平台收获超33亿次播放量，位列2022暑期档各家平台全部动漫项目中的社交平台播放量第一，成为了名副其实的黑马之作。

拿下少年歌行动漫IP后，优酷动漫着重打造的“少歌宇宙系列作品”也从2022年开始陆续上线。作为“国风剧场”代表作《少年白马醉春风》（少年歌行前传），在播出期内与非遗峨眉武术传承人凌云合作复刻的名场面更是火速出圈，登顶B站热门。

到了11月，年番动画《百炼成神》接棒开播。开播当日，《百炼成神》霸榜优酷动漫站内人气榜、新番榜、国创榜等榜单TOP1，其视觉效果和精彩情节不仅获得网友好评，而且还被观众盛赞“将3D国漫带到一个新层级高度”。同时，《百炼成神》与龙在天皮影艺术剧院和哈尔滨冰雪大世界联动合作，继续拓展动画多元玩法，实现传统文化与现代科技、动画与艺术的破次元碰撞。

此外，优酷独家上线了《境界 新篇章》（《BLEACH千年血战篇》），和《火影忍者》一起，正式集齐三大民工漫之二，给用户带来一场动漫盛宴。

开播后，《境界 新篇章》以9.7分收获“豆瓣2022评分最高动画剧集”荣誉。优酷动漫联动民乐唢呐、美学博士、口技达人推出的《我，就是唢呐死神！》《死神科普|这动画到底帅在哪！？》《传统口技节目〈狂砍小怪兽〉》等创意视频更是成为跨界爆款，多次登顶多平台第一、触发多平台热搜。

优质作品接连上新，巨无霸年番《冰火魔厨》同样开挂狂欢、持续霸榜。截至年底，《冰火魔厨》已坚持两年不断更连播；第二季开播之后，动画播出热度冲破7000+，站内热度搜索增长近4倍，创国产动画新高。此外，《冰火魔厨》第二季还在全网掀起翻舞热潮，吸引多位人气主播共创活动。

02

运营模式升级

布局衍生品开发体系

优质内容的持续推出，背后是优酷动漫2022全新企划“开挂剧场+国风剧场”立体运营模式的成果。包括站内宣传、会员福利支持、站外营销联动、衍生品助力、虚拟权益等多维资源在内，优酷动漫给与在播动画项目全流程、多维度、定制化、私域化的布局，最大程度促进作品整体声量的最大化和IP价值的多元化。作为优酷动漫首个推行裸眼技术的重点项目，《百炼成神》第二季开播首日即刻上线裸眼3D体验，将动漫人物立体化地呈现在观众面前，引爆全网。

此外，优酷动漫也和合作方们携手，深耕IP产业化。一方面，优酷动漫提炼IP文化属性，通过联名、二创等手段布局衍生品开发、授权体系，深化“生活品+IP形象”的开发思路。另一方面，优酷动漫还通过自研潮玩、小夜灯、面具等产品，增强相关产品的生命周期和销售能力。比如，“神墓大神联名纸雕灯”“九天玄帝诀夜嗨面具”“秦时明月秦砖盲盒”等创新产品皆深得观众喜爱。

03

扶持青年创作者，鼓励创新内容

开放平台分账赛道较去年增长近50%。

2022年，优酷动漫开放平台也在不断革新动画项目合作模式，加大对动画项目分账模式的推广力度。截至年底，已有500多家片方加入优酷动漫分账赛道，规模较去年增长近50%。

就此，动态漫画生产力赛道也持续强劲，成功扶持出《仙武帝尊》《氪金玩家》《徒弟个个是大佬》《我！天命大反派》等优质内容。未来，优酷动漫将大力鼓励3D动画进入分账赛道，和更多的导演、编剧人才联手，为好内容全力以赴。

在联动青年创作者方面，优酷动漫在第四季度与知名设计创意平台站酷合作发起的第二期“一千零一夜”青年动画导演助推计划，两方平台强强联合、赛事共创，以丰厚权益为青年梦想家们提供创作资金、产能支持和流量扶持，助力青年导演为热爱创作、与造梦同行。

来到线下，优酷动漫也在2022年积极参与行业活动，加强品牌认知、促进行业协作。例如，优酷动漫在第六届中国国际动漫创意产业交易会、第十三届动漫博览会、中国（哈尔滨）国际动漫游戏博览会、第十八届中国国际动漫节中设有展位，从而实现IP集聚和强效曝光。

04技术产能持续拓新

海外发行捷报频传

2022年，优酷动漫更有积极承担自身的行业责任与文化责任。

技术拓新方面，优酷在2022年推出了业内领先的效率提升方案——“妙叹”工具箱。该工具箱以优酷平台积累多年的AI与图形算法和工程能力为基础，针对动漫制作的各个环节都打造了具有针对性的提效能力，可以让建模师轻松完成模型智能镜像、资产自动质检，也可以帮助动画师完成动作自动重定向、AI捕捉、一键清理和导出，从而真正释放动漫制作的全流程生产力。

海外发行方面，2022年，优酷动漫在YouTube等海外渠道积累起了超15亿曝光量、超50万人次海外订阅用户，有效覆盖全球193个国家和地区。尤其是《少年白马醉春风》《百炼成神》《星河至尊》等优秀作品，总共收获超1600万次播放量，深受海外观众好评。

2023年，优酷动漫将持续为广大观众提供优质内容。庆贺新年，反套路修真仙侠国漫《师兄啊师兄》将率先在1月19日上线；该作品由国内最顶级动画公司玄机科技制作，相比以往以男性观众为主的玄幻国漫融入了搞笑段子、Q版画风等新鲜元素，必能给你带来无与伦比的追番体验。