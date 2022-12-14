全世界学生均可参与的“国际漫画校园大赛2023”正在举办中

CELSYS正在举办以全世界学生为对象的漫画比赛“国际漫画校园大赛2023” ,自12月1日起正式接受作品报名。本大赛仅限学生参加,募集的漫画、插画作品主题为“光与暗”。本大赛将通过向全世界的学生们募集作品的方式,为来自漫画的学习、出道环境相比日本更加匮乏的国家与地区的热情满满的年轻人们提供大展身手的舞台、学习崭新呈现方法和技术的机遇、以及与知名媒体相遇的机会。

许多与漫画密切相关的国内外企业都认同本大赛的宗旨,其中集英社、KADOKAWA、BookLive、Ki-oon、pixiv、Wacom 6家公司将作为黄金赞助商,另有7家公司也将作为白银赞助商对本大赛进行赞助,而公益社团法人日本漫画家协会、一般社团法人Manga Japan与数字漫画协会等也将作为后援团向本大赛予以支持。

本大赛中获奖的作品将同时获得在各大媒体上展示的机会!并且,以日式漫画部门、美式漫画部门为首,外加基于给定文字说明进行作画的作画部门、条漫部门、连环漫画部门与插画部门,本次大赛一共设置有上述6个部门以拓宽获奖作品类型的广泛度。

国际漫画校园大赛2023

国际漫画校园大赛起源于2018年,最初是以欧洲地区为主的比赛,而至今已经是第6次举办赛事。在上一次的比赛中,收到了来自90个国家和地区共1,317所学校的登记,并欣赏到了合计1,600件以上的凝聚着心血的参赛作品报名参赛。由于本大赛不对参赛的漫画作品中的台词的语言进行任何限制,因此每次举办都能从世界各个国家、地区收到各种各样的参赛作品。此外,由于本次大赛仅面向在校的学生,因此对于未来的漫画新星们来说,这也将是一场能够同时获得邂逅世界上各大媒体的机会的贵重比赛。

所有的参赛作品将通过以活跃于世界第一线的专业创作者Justine Cunha为首、同时也包含其他协办公司的专业团队进行审查与评价。同时,获奖作品还能够获得来自评委的详细评语,而不论是获奖者本人抑或是悉心阅读评语的人,都能以之为镜提升自我。从上一回的获奖者那里,本大赛也得到了“很荣幸能够收到来自评委的建设性批评与建议,希望自己在今后创作漫画时也可以将其铭记于心。” 、“我认为这对今后的创作活动非常有帮助!能读到对自己作品每一页的认真反馈真是太好了。” 等真挚的评价。

另外,为了能让更多人欣赏到本次大赛的获奖作品,我们目前还计划将作品中的台词翻译成日语、英语、繁体中文、韩语、法语、西班牙语和德语并进行公开发表。

CELSYS希望通过本大赛可以从日本到全世界,与引领漫画文化的各位一起去支持世界各地以成为专业作家为目标而奋斗的年轻创作者们。

国际漫画校园大赛2023 概要

募集作品

本次将募集以下共6个部门的作品

原创美式漫画/日式漫画/连环漫画部门

页数为8～32页(包含封面),且适合所有年龄人群阅读的原创美式漫画(彩色)、日式漫画(黑白/彩色)或连环漫画(彩色)。

*请选择相应部门进行报名

原创条漫部门(建议以彩色创作)

宽 800 x 高 20,000～300,000 pixel,且适合所有年龄人群阅读的原创竖向长条漫画(或是宽度在 800 pixel以下,且长宽比为 25～375:1 的相应作品)

作画部门

配合指定的台词创作的4～16页的日式漫画、美式漫画、条漫(任选1种)

插画部门

适合所有年龄人群观赏的原创彩色插画,大小尺寸无限制

作品主题

“光与暗” (所有部门相同)

日程

登记参加学校:2022年11月1日(周二)～2023年4月3日(周一)17:00(CST)

报名作品:2022年12月1日(周四)～2023年4月10日(周一)17:00(CST)

评审结果公开:预计为2023年7月上旬

报名方法

报名前须由学校的老师或工作人员将该校办理登记为参加学校。报名作品时,需要登记参加学校时发放的报名用的学校ID。

关于报名方法的详情请从以下链接进行查看。

奖项、奖金

美式漫画/日式漫画/连环漫画/条漫 各部门

综合优胜 1位

・奖金 360,000 日元

・专为创作者们优化了使用便利性的新Wacom Cintiq Pro 16 (DTH167)

・电脑、平板与智能手机等皆可使用的绘图应用 CLIP STUDIO PAINT EX 1台设备 3年版

部门奖 各1位

・奖金 180,000 日元

・Wacom One 液晶手绘板 13(DTC133W0D)

・CLIP STUDIO PAINT EX 1台设备 3年版

入围 各3～5位

・CLIP STUDIO PAINT EX 1台设备 3年版

作画部门

优胜 1位

・奖金 240,000 日元

・Wacom One 液晶手绘板 13(DTC133W0D)

・CLIP STUDIO PAINT EX 1台设备 3年版

入围 各3～5位

・CLIP STUDIO PAINT EX 1台设备 3年版

插画部门

优胜 1位

・奖金 60,000 日元

・Wacom One 液晶手绘板 13(DTC133W0D)

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1台设备 3年版

入围 各3～5位

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1台设备 3年版

评委

除了在世界范围内活跃的专业创作者之外,预计还会有来自协办单位的评委参加评审。

关于CELSYS, Inc.

CELSYS以“用创作传递热情”为使命,为进行创作的所有人提供电子技术支持。

通过提供用以制作插画、漫画、条漫、动画的“CLIP STUDIO PAINT”与“CLIP STUDIO”等应用及电子书籍解决方案“CLIP STUDIO READER”,CELSYS致力于支持世界中的各位享受由创作所带来的各种丰富精彩的体验。