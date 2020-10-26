三昧漫画倾力打造科幻战斗漫画《仙州城战纪》即将席卷二次元！

由三昧漫画出品发行的科幻漫画《仙州城战纪》，今日（10月26日）曝光了“抢先版”预告。现在就随小编来看看这部即将连载的《仙州城战纪》吧。

2039年4月30日艾特尔（eitr）小行星撞击地球，地球上出现了神秘种族——尤弥尔。因为未知的恐惧和可能的人为矛盾，导致人类与尤弥尔发生冲突，演变成战争。史称“创世之战”。地球联合政府在拉丁美洲上划出区域，组建共主城市——仙州城，供人类与尤弥尔族共同居住。仙州城由仙州城人类和尤弥尔族共同选拔出来的精英议员组成的仙州城议会管辖，为解决治安问题，仙州城向联合政府和尤弥尔族征召精英士兵，组建了仙州城治安部队。前联合政府精英军官艾力安与丰臣源九郎应征加入仙州城治安部队。

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《仙州城战纪》将于11月3日正式登陆三昧漫画APP等多家漫画平台。

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