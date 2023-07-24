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竞化纪元，梦幻联动！ROG×EVA新品发布会登陆BW 2023

业内 狼小狼 2023年07月24日 11:11

7月21日至23日，专属二次元文化爱好者和游戏玩家们的大型线下嘉年华：Bilibili World 2023（以下简称BW 2023），在上海国家会展中心盛大召开！作为数码电竞领域的领导品牌，ROG玩家国度不仅携多套电竞、桌搭、内容创作等领域的解决方案，入驻3H馆3A12展区；还于7月22日召开了“竞化纪元”2023新品发布会，再次梦幻联动经典IP新世纪福音战士，发布了全套ROG×EVANGELION限定新品。

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游戏互动地图上线，打卡豪礼领不停！

ROG展台为玩家们设置了ROG电竞房、EVA电竞房、模拟赛车区、天选区、TUF GAMING电竞区等多个展区，并准备了一系列互动活动及打卡奖品，丰富玩家们的逛展旅程。打卡成功即可根据任务完成数量获得专属徽章，凭徽章等级还可收获额外好礼！

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信仰集结，梦幻联动！

发布会现场，华硕电脑开放平台中国区总经理俞元麟先生（Tony大叔），携手B站UP主@老师好我叫何同学及主持人闫紫境GwAwa，为玩家们揭秘了全新ROG×EVANGELION联名装备，重拾信仰唤醒青春！

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同时，在ROG×EVANGELION电竞房展区内，全套ROG×EVA-02全家桶震撼亮相，玩家们拍照并带话题发布至指定社交媒体，即可完成互动打卡；同时，知名UP主@玩大的博物馆也亲临现场，与玩家们分享并介绍了多款经典EVA珍藏手办。

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作为连结玩家们青春与信仰的集合体，ROG×EVA-02全家桶无论在电竞性能方面，还是外观设计细节上，都诚意十足！

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ROG MAXIMUS Z790 HERO 新世纪福音战士丨限量版主板以《新世纪福音战士》中2号机主体为设计原型，采用标志性红色装甲涂装，加上EVA 2号机兽化形态彩蛋背板，从产品外包装到产品本体（正反），再到软件均与EVA进行深度定制结合，开机后即可让你重回EVANGELION的世界。精心设计的Polymo动态灯效，可呈现EVA 2号机两种图案，一幕为2号机机体，另一幕为明日香，并支持动态流动效果和AURA SYNC，尽显人机合一，仿佛驾驶专属2号机，一起全力开战。

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ROG STRIX RTX4090新世纪福音战士丨限量版显卡的外形以《新世纪福音战士》中EVA-02机体与驾驶员明日香造型元素为原型，采用2号机标志性的红色装甲涂装，并加以绿色、黄色、黑色融入原设计之中，高度还原了2号机的形象！显卡背面的大面积明日香形象，让不同领域的经典元素在此相遇、碰撞，彰显出“强强联手”的热血魅力！

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机箱方面，旗舰ROG HYPERION创世神机箱新世纪福音战士限量版，采用了2号机标志性的红色涂装，机身遍布RGB灯效并支持AURA SYNC神光同步技术，并增添了EVA2号机元素的镜面灯板设计，不仅支持ARGB炫彩灯效，还支持拆卸独立摆放，提升桌搭颜值，“机魂”坐阵，战力飙升！

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为保障ROG×EVA-02全家桶的持续作战能力，ROG THOR雷神2代 1000W白金牌电源新世纪福音战士限量版，显然是机体供能的稳定“大后方”。其符合权威80PLUS白金牌权威认证，转化效率出色，轻松满足机体暴走状态下的能源需求。此外，这款电源整体还采用了NERV基地元素外观设计，搭配OLED面板实时功耗显示设计，掌控细节！

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机体全面升级，为匹配更高的散热需求，ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷新世纪福音战士限量版无疑是必选项。这款水冷升级到了Asetek第八代水泵，并对冷排、水管和散热底座做出了整体加强，进一步提升热交换效率，保障机体的持续、高效运转。同时，这款水冷还采用了磁吸串联ARGB风扇，磁力吸附，轻松安装。而且多把风扇只需一组线材即可完成控制，大幅度简化理线，减少适格者的负面情绪，提升与机体的同步率！值得一提的是，ROG龙神3代还配备了升级版冷头屏幕，不仅能实时监控机体运转状态，还内置了EVANGELION主题的动画效果，配合Armoury Crate软件，还可以自行定制GIF动画，充分满足EVA粉丝的个性化需求。

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机体内部力场支撑方面，ROG HERCULX大力神显卡支架新世纪福音战士限量版，则表现出了一如既往的可靠性。其整体设计融合了EVANGELION拘束架和发射架的元素，并且使用了高强度铝合金材质支柱，轻松承载显卡重量，保持机身内部结构的稳定性。外观方面，明日香元素采用特殊设计，可以实现不同灰阶的显示；搭配ARGB炫彩灯效，人物形象更加立体，为ROG机体注入了2号机的灵魂，强大战力，不可撼动！

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此次EVA2号机联名的鼠标产品为ROG 战刃3无线AimPoint鼠标新世纪福音战士丨限量版。产品整体采用红黑橘2号机配色，ROG信仰LOGO+EVA2号机LOGO灵魂涂装加持，搭配酷炫的RGB灯效及AURA SYNC神光同步技术，可谓颜值爆表！

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ROG游侠RX机械键盘新世纪福音战士丨限量版，在外观上采用了EVA2号机标志性的红黑橘配色，不仅配备了“2号机头像”、“AT立场”、“EVA02”“明日香”“同步率”等专属键帽设计，还提供了四枚黄色配色更鲜明的可更换键帽，玩家可自行更换，明日香氛围感直线上升！

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除了鼠标和键盘，此次还有鼠标防滑贴和键帽套装EVA2号机联名产品。鼠标防滑贴适配型号为ROG 龙鳞ACE AimLab游戏鼠标，设计上有明日香、2号机头像和EVA蜂巢元素，整体外观鲜明立体，搭配鼠标使用不仅增强手感还更防滑耐用，而且轻松GET 2号机新皮肤！

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此外还发布了ROG RX键帽套装 新世纪福音战士丨限量版，适配游侠RX/龙骑士2/游侠RX TKL无线等多个型号，键帽设计与键盘相似，让更多玩家给键盘换新装！

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嗨爽赛车体验，亲身畅玩

跟随游戏互动地图的打卡路线，BW 2023展会最为亮眼的GT4赛车拍照区和模拟赛车区，也是打卡热门展位。玩家们与展台上的赛车合影，保留合影，在接下来的旅程中参与相关活动，还有神秘福利可领！在模拟赛车区中，玩家们参与互动即可完成打卡，进阶挑战Tony大叔赛车纪录，还有机会赢取全新ROG龙鳞ACE×AimLab月耀白游戏鼠标！

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体验区内，ROG为玩家们准备了全套模拟体验装备，其中全新亮相的ROG绝影49 Pro XG49WCR电竞显示器，凭借32:9超宽带鱼屏和1800R曲率设计，轻松为玩家们带来身临其境般的狂飙体验，画面细腻流畅，沉浸感拉满。

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主机以华硕B760重炮手WIFI主板为核心打造，通过AEMP 2.0技术可稳定支持到DDR5 7200+(OC)，超强电竞实力毋庸置疑！

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华硕巨齿鲨ATS GAMING RTX4070 012G GAMING显卡的整体设计超具风格，巨齿鲨二次元形象鲨鱼姬拥有经典插色设计，颇具可爱炫酷风范，必将成为玩家机箱中独特的一员！

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机箱选择了ASUS AP201冰立方黑色冰晶版，Mesh网板搭配侧透钢化玻璃设计，全面提升主机颜值及散热表现，MATX规格则大大降低了空间占用，小巧精致爱不释手。为提升电竞体验，这套赛车主机还搭载了ROG STRIX LC飞龙2代360ARGB水冷散热器，兼顾强大散热实力和颜值表现。同时还采用了TUF GAMING装弹手750W电源，坚实品质，值得信赖！

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外设方面，采用65%配列方式的ROG魔导士NX机械键盘，凭借ROG自研NX轴曼妙手感及Smart Bar触控条的独特设计，成功吸引了不少玩家的目光。更轻、更快的ROG影刃3游戏鼠标，也为现场玩家们带来了全新的操作体验。

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旗舰信仰，电竞全家桶！

逛展BW 2023，当然少不了和COSER小姐姐们的合照环节了！玩家们在ROG展区现场，不仅能和刚刚以虚拟主播身份出道的RO姬小姐姐合影打卡，还能够参与ROG电竞房区域的游戏挑战打卡活动，操作ROG电竞全家桶，体验大作《飞跃地平线5》！

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值得一提的是，知名UP主@苏打BAKA也在展会期间亮相ROG展区，并在电竞房收集高能ROG硬件，完成装机计划。

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配置方面，旗舰ROG全家桶采用了ROG MAXIMUS Z790 EXTREME主板，24+1供电模组(105A)搭配AI智能优化2.0，轻松驾驭13代酷睿处理器。AniMe Matrix光显矩阵屏和全彩OLED显示屏，令主机个性化十足。还配备双雷电4，万兆+2.5G双有线网卡等，堪称信仰神器。

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ROG MATRIX RTX 4090骇客显卡，是玩家期待已久旗舰产品，也是市场上第一款在GPU芯片上搭配液态金属冷却功能的液冷显卡！其具有极高的超频能力，以及高效冷静的散热性能，助力玩家随时释放巅峰战力。

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极具人气的OLED电竞显示器：ROG超杀27 OLED PG27AQDM也亮相ROG电竞房，其具备240Hz超高刷新率，和0.03ms GTG灰阶响应时间的强劲实力，加上OLED天生的超高对比度，可呈现出极具真实感的游戏画面，非凡体验欲罢不能！

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机电散方面，ROG经典“三神”套装：ROG创世神机箱、ROG RYUJIN龙神3代360 ARGB水冷散热器和ROG THOR雷神2代1200W电源，无疑是性能释放的必备之选！

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为提升玩家们的游戏舒适度，ROG电竞房还准备了ROG银翼电竞椅和ROG Cosmic宇宙地垫的组合。银翼定制人体工学设计带来了卓越的舒适度及丰富的可调节性，能够轻松应对玩家们在端游、手游状态下的多种不同坐姿，高端电竞必备！地垫不仅让电竞房颜值UP，同时还能起到静音和保护地板的作用，且便于清洁，颜值和实力兼备。

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路由器则选用了ROG GT-AX11000 Pro！八爪鱼Pro不仅拥有霸气外露的八天线设计和信仰拉满的ROG点阵式灯效，4核2.0GHz处理器、1GB内存和256MB闪存组成的超豪华配置更为其提供了澎湃的性能。

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此外，ROG电竞房内还展出了全新液冷桌，玩家们拍照并带话题发布至指定社交媒体，即可完成互动打卡。当然，这套液冷电竞桌的配置也同样强悍无比！松能X联动ROG打造液冷电竞桌，以展现DIY的主机配置，兼容多重输入输出效果，实现整桌神光同步；桌后定制千机滑块，突破显示器横向适用范围。配置方面选用了ROG MAXIMUS Z790 HERO主板，颜值性能两开花。搭配兰洋科技自研浸没式液冷散热模组，通过精确到微米（μm）的流道布局，20+密封专利，实现设备内局部湍流可控，强势打破传统散热诸多桎梏，与外部辅助装置形成高效散热闭环，实现最理想的热交换率。

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这里为玩家们准备了2K+360Hz刷新率电竞显示器：ROG超梦27 PG27AQN，Ultra Fast IPS神速屏搭配1ms GTG灰阶响应时间，在FPS射击类游戏中能带来疾速流畅的游戏体验！

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并配备了重磅新品：ROG游侠2代机械键盘。其采用96％布局，整体更加精致简洁；搭载全新的雪武白轴，线性顺滑快速触发、手感稳定；搭载ROG OMNI 接收器，适配多个无线装备；同时还支持全键热插拔技术，并配备了多功能滚轮+按钮，可玩性极高，独特轴体垫片和硅胶泡棉一体设计，打字更舒适。

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颜之正义，雪武战姬

作为ROG展区的颜值巅峰，ROG吹雪区显然是参展玩家们的必逛点位！这里不仅有吹雪姬COSER小姐姐与玩家们亲切合影打卡，玩家还可通过ROG吹雪全家桶，以COSER小姐姐为模板，在3A大作《艾尔登法环》中亲自捏脸，获得COSER小姐姐的认可后，还可领取小礼品一份！

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对与游戏玩家们来说，ROG吹雪全家桶的配置则更加值得注意。这套主机以华硕Z790吹雪主板为核心打造，可带给玩家卓越游戏体验。身披银白色机能战甲，将诸多ROG标识与赛博朋克元素相融合，潮玩电竞感十足。

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华硕ROG STRIX RTX4080 O16G WHITE白色版显卡，外观采用了冰雪主题的白色主色调，纯白的金属外壳和耀眼的ROG logo，让这一代显卡颜值来到了新的高度。

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机体部分还采用了ROG STRIX Helios太阳神吹雪MOD版机箱、ROG STRIX吹雪AURA 1000W电源和ROG STRIX LC 吹雪 360 ARGB水冷散热器的组合，全塔式尺寸搭配ATX 3.0规格和强大散热实力，显然是兼顾外观和品质的不二之选。

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显示器方面，集颜值与性能于一身的ROG绝杀27青春版吹雪 XG27AQ-W显然是桌面颜值担当。纯白配色的吹雪系列外观搭配超强游戏性能，颜值与实力双双在线。

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外设则为玩家们提供了ROG魔导士竞技版白色机械键盘、ROG龙鳞ACE×AimLab游戏鼠标月耀白及ROG棱镜白色限定版游戏耳机的纯白套装，圣洁颜值十分契合吹雪姬风格！其中全新ROG龙鳞ACE×AimLab游戏鼠标月耀白不仅采用了65g极致轻量化设计，还搭载了ROG OMNI 接收器，适配多个无线装备，十分便捷。

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ROG魔方幻路由器，其采用了全内置天线设计，9根高增益天线分别采用0°、45°及90°角度配置，在信号覆盖及稳定性方面大幅提升。

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硬核品质，电竞特工

对于想要亲自体验游戏对战的玩家们来说，现场的TUF GAMING展区则不容错过！玩家们通过TUF GAMING全家桶畅玩一局《街霸6》即可完成打卡，完成三连胜更可直接获赠小礼物一份！同时，知名UP主@老戴在此和@嘟督不噶油还亲临现场，为玩家们奉上了一场爆笑《双人成行》表演。

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展区分别为玩家们准备了TUF GAMING背置1.0解决方案，和TUF GAMING电竞全家桶两套配置。其中以TUF GAMING B760M-BTF WIFI 影袭者为核心的华硕BTF背置1.0解决方案，将主板上大量需要连接线材的接口移至主板背后，搭配对应ASUS追影机箱，主机正面更简洁、少杂线，大幅提升整机美观度。更支持DDR5 7200+(OC)，板载WiFi 6无线网卡，3个M.2接口。

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显示器采用了新品华硕战神32 2K VG32AQL1A。超频170Hz疾速刷新率+1ms GTG灰阶响应时间，画面丝般顺滑；同时还符合HDR400标准，呈现出的游戏画面效果极为舒适自然。

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外设选用了经典的TUF GAMING M4游戏鼠标、TUF GAMING K3机械键盘、TUF GAMING H3游戏耳机和TUF GAMING P1鼠标垫，硬核品质，可靠性能！

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华硕TUF GAMING电竞全家桶，则是基于华硕TUF GAMING Z790-PLUS WIFI主板打造。主板采用16+1 DrMOS供电模组，加上大面积散热装甲，可充分释放13代酷睿处理器潜力。还有WiFi 6E无线网卡和显卡易拆键等，加上一系列电竞增效技术，助你长时间稳定畅玩游戏。全新的TUF GAMING水冷破冰手亮相，全新的水冷方案，更稳定的冷头设计，让CPU时刻保持在稳定状态。

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此外还采用了TUF GAMING RTX4090 024G GAMING显卡。其采用了新一代TUF GAMING家族式设计，主打硬朗的军事风格，拥有军规级的做工用料。

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这两台主机还都配备了新品TUF GAMING战杀27 MAX VG27AQML1A作为副屏，其支持2K分辨率260Hz超频刷新率，和1ms GTG灰阶响应时间，强劲实力加持下，《街霸6》三连胜也是轻轻松松！

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值得注意的是，TUF GAMING展区还准备了全新升级的TUF GAMING小旋风Pro路由器，其换装了MTK旗舰级12nm四核2.0GHz处理器，未来必将成为新一代“小钢炮”级的存在。

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纯白天地，颜值巅峰

游戏互动打卡的下一站，便是极具创意的华硕天选区了。玩家们不仅能够与知名UP主@走路摇ZLY COS的天选姬合影打卡，拍摄现场照片并带话题发布至指定社交平台，还可获赠小礼物一份。此外，玩家们还通过现场天选全家桶体验大作《霍格沃兹之遗》！

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天选区给玩家带来了两套颜战双修的天选电竞主机，其中华硕天选BTF背置2.0“无线”解决方案概念机，显然深受玩家们的关注。这套配置采用了全新发布的TX GAMING B760-BTF WIFI背置天选主板，不仅将大量需要连接线材的接口移至主板背后，还增添了显卡供电插槽和全新显卡一尺按键，搭配TX GAMING RTX4060Ti O8G BTF背置显卡，全面实现“无线”体验。

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在另一套天选MOD全家桶中，配备了月光银装甲和钻切工艺的TX LOGO的华硕B760天选主板，与全新登场的TX GAMING LC 360 ARGB天选水冷散热器的组合，也大幅提升了主机的颜值、实力表现。

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显示器方面，天选MOD版电竞显示器，采用27英寸2K分辨率设计，支持超频180Hz刷新率和1ms GTG灰阶响应时间，强悍实力让游戏体验更加畅爽。天选MOD电竞显示器采用经典的天选姬蓝白配色设计颜值颇为惊人，让众多逛展的小伙伴称赞连连。

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机箱则选择了支持背插的TUF GAMING GT502天选MOD版，全塔式尺寸设计搭配背插开槽，轻松兼容各型号硬件，灵活DIY，畅玩无忧！

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此外，这套配置还选用了天选游戏路由，12nm制程的四核2.0GHz核心迅猛强劲，搭配纳米碳涂层的多层铝制散热片有效提升散热效率和稳定性。

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ProArt创艺国度，创意不设限

创艺来袭，伏笔揭晓！玩家们可将此前在ROG赛车区的合影照片，在ProArt创艺国度展区通过专业PA设备进行修图带话题发布至指定社交平台即可完成打卡，发布后还能获得打印好的照片；此外，玩家们还可挑选喜爱的Ai风格，发送至现场的知名UP主娜娜酱@娜乌斯嘉，即可获得专属Ai二次元形象照，二次元互动感直线拉满！

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ProArt创艺国度区为创作者分别准备了基于intel平台，和AMD平台打造的两套ProArt全家桶主机。其中Intel平台以ProArt Z790-CREATOR WIFI主板为核心，采用高规格供电设计，搭配面面俱到的超大散热装甲，足以应对3D动画、视频渲染和软件编译等高负载多线程任务。

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搭配ProArt创艺32 4K PA329CRV专业显示器提供的4K超高清分辨率、高色域、高色准和VESA DisplayHDR400性能认证，呈现创意画面极为真实且精准。这款专业显示器还配备了96W整合式Type-C接口，支持96W电力传输和菊链式功能，能为内容创作者的创作工作带来极大的便利。AMD平台创艺全家桶则选用了ProArt创艺27 4K Pro PA279CRV专业显示器，作为直播力荐显示器，也是内容创作者的首选。

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作为性能核心之一，华硕PROART RTX4080 O16G，与PROART RTX4070TI O12G两款专为创意工作者而生的显卡，也为ProArt展区带来了强大的性能助力。

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网络方面，华硕灵耀Pro AX11000拥有不逊于八爪鱼的旗舰实力，64位博通4核旗舰处理器配合双2.5G网口及11000Mbps的海量带宽，即便面对上百台设备的同时接入也能轻松应对，可以说这是一款专为大户型及工作室用户而生的分布式路由旗舰。

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二次元形象+1，鲨鱼姬来袭

为满足二次元文化爱好者们的喜好，现场还为玩家们准备了巨齿鲨专区，全新鲨鱼姬来袭，玩家们与COSER小姐姐合影并带话题发布动态，即可完成打卡！展区还展出了华硕巨齿鲨ATS GAMING RTX4060Ti O8G GAMING显卡，与华硕DUAL RTX 4060Ti M.2概念显卡，独特设计搭配可爱外观，怎能不爱！

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掌心娱乐，轻巧畅玩

不仅如此，BW 2023现场的ROG掌机体验区，也是热度爆棚的一大打卡胜地！爆款ROG掌机畅玩，玩家们通过掌机现场体验《我的世界》、《极限竞速:地平线5》、《精灵与萤火意志》或《完美音浪》任一游戏三分钟，即可完成打卡；在《我的世界》中登陆个人账号还可获赠游戏周边或小礼品一份！

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掌机区为玩家们准备了ROG巨擎48 OLED PG48UQ电竞显示器，47.5英寸4K+138Hz巨幕沉浸，搭配OLED面板的绝佳色彩呈现，也将助力玩家们收获更棒的游戏体验。

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此外在ROG掌机的ROG雷切Pro游戏手柄，也十分值得亲手体验。三模连接方式自由轻巧；自定义背键操作更便捷，手感出色！

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值得关注的是，BW 2023现场主舞台区域，还提供了ROG超梦25 Pro PG259QNR电竞显示器供玩家们体验，360Hz超高刷搭配1ms GTG灰阶响应时间，游戏画面丝般顺滑。

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现场还为参展玩家们准备了华硕健康表5，及全新华硕健康表Aero，实时健康监测，为健康生活与畅爽电竞保驾护航！

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不仅如此，发布会现场还为玩家们准备了抽奖活动，爆款ROG游戏鼠标、ROG机械键盘等豪礼享不停！

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一直以来，ROG始终秉承 “以玩家为核心”的品牌理念，推陈出新引领行业潮流，致力于为玩家提供游戏体验的高端解决方案。本次BW 2023更是觉醒竞化之力，以求带来玩家与粉丝们进入全新纪元！相信逛完ROG展台的玩家一定会感受此次BW2023 ROG带来的诚意！


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