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一加 Ace Pro 散热全面升级 行业首创八通道全贯穿 VC 设计

业内 狼小狼 2022年07月28日 17:39

        7月28日,一加官宣新机一加 Ace Pro 采用行业首创的八通道全贯穿 VC,导热能力相比普通 VC 提升一倍。在一加实验室 VC 性能同等条件对比测试中,在同样的加热源下,一加 Ace Pro 八通道全贯穿 VC 温度相比其他 VC 低 5 度,散热能力强劲,释放满级性能。

一加 Ace Pro 散热全面升级 行业首创八通道全贯穿 VC 设计 业内 第1张

        VC是手机散热材料中的重要组成,其面积、材质以及结构将直接影响手机的散热能力。一加 Ace Pro 针对 VC 面积、材质以及结构进行全面升级,带来八通道全贯穿 VC。 在面积上, 一加 Ace Pro 的 VC 材料面积达到5177mm²,比一般游戏手机的双 VC 面积还大,能够完整覆盖整机中所有热源,充分发挥均热价值。在材质上,行业中使用的 VC 材质普遍是不锈钢,一加 Ace Pro将 VC 材质升级为全铜,导热能力更强。在散热结构上,一加 AcePro 挑战工艺极限,采用八通道设计,将单一热量循环通道扩充至8种。每种热量循环通道单独设计,配合热源区、冷凝区处理技术,让热量实现更快、更均匀地扩散。

一加 Ace Pro 散热全面升级 行业首创八通道全贯穿 VC 设计 业内 第2张

        一加 Ace Pro 散热性能强劲,在日常使用中能充分释放骁龙8+、满血版 LPDDR5、超频版 UFS 3.1组合带来的强悍性能。此外,一加 AcePro最高配备 16GB 超大内存,并全球首发瞬时带宽技术,让 App 启动速度更快,后台保活数量更多,为用户带来行业领先的流畅体验。游戏表现上,一加 AcePro 高帧、稳帧、高画质三者兼得,取得了全程高画质下原神1小时平均59.3帧的好成绩。强悍的游戏实力更是让一加 AcePro 成为2022年和平精英职业联赛和第二届英雄联盟手游职业联赛双赛事用机。

一加 Ace Pro 散热全面升级 行业首创八通道全贯穿 VC 设计 业内 第3张

        一加 AcePro 定位性能手机新标杆,有黑森和青雾两款配色,将在8月3日正式发布,现已开启预约。发布会后,一加还将于8月6日在全国十城举办一加 Ace Pro Pop-up 快闪活动,现在点击链接即可报名参与活动:https://www.oneplus.com/cn/ace-pro-popup。更多新品信息请关注一加官网、一加手机官方微博等渠道。

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