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《明将军系列》多人有声剧上线喜马拉雅，携手重温江湖梦

业内 狼小狼 2021年11月23日 13:33

随着时代发展、科技进步，人们的阅读内容愈加丰富、方式也日益多元化，从读纸质书到读电子书，再到如今的有声阅读。《2021中国网络视听发展研究报告》显示，截至2020年12月，全国网络视听用户规模达9.44亿。随着用户规模的增长，以及用户对在线娱乐形式的追求，长音频逐渐获得更多用户的青睐。

《明将军系列》是搜狐畅游的畅漫团队出品首部多人有声剧，改编自《明将军之偷天换日》漫画，11月17日在喜马拉雅平台正式上线。

《明将军系列》多人有声剧上线喜马拉雅，携手重温江湖梦 业内 第1张

《明将军之偷天换日》漫画是基于《明将军》系列小说改编，原著刻画出一副宏大画卷，从江湖到朝堂，从明争到暗斗,从个人仇恨到家族、门派的使命。故事情节环环相扣、武侠和权谋相得益彰。明将军明宗越、暗器王林青，以及许惊弦、许漠洋、宫涤尘等众多鲜活的人物，于正与邪、善与恶之间游走，羁绊复杂而独特。每个事件与抉择的发生，除了源于家世渊源与性格，更有世事无常，于合理之间又意外的扣人心弦，不免引发读者“对于侠与义”的思考，耐人寻味。

《明将军系列》多人有声剧上线喜马拉雅，携手重温江湖梦 业内 第2张

11月17日首发的《明将军系列》多人有声剧，延续了这份新武侠氛围下的江湖情怀，将旁白、对白、音乐和音效融为一体，声情并茂地呈现出在明将军权倾朝野、威慑天下、八分震动的大背景下，动荡江湖的惊心动魄。有声剧一经上线就收获了很多用户关注，同时它也大大缩短了文字阅读与听书阅读的时间差，实现漫画作品与有声作品的同步。

本次多人有声剧是由致力于创作优质、多样的有声类产品的株木琅玛工作室承制。其至今已在平台出版发行了众多脍炙人口的有声作品，如《SCI谜案集》、《定海浮生录》、《初三的六一儿童节》、《麻衣神探》等作品，深受听众喜爱。关于《明将军系列》在漫画、有声剧等多维度的联动，也非常值得我们期待。

《明将军系列》多人有声剧上线喜马拉雅，携手重温江湖梦 业内 第3张

随着泛文娱行业发展逐渐成熟，文学、游戏、影视、动漫、有声阅读等领域跨界融合、共享IP价值成为常态。搜狐畅游的畅漫团队作为行业内IP内容开发深耕者，自2016年成立后，定位精品日、韩漫画IP及内容，全版权引进及全平台出版运营，与中国各大动漫画平台腾讯、快看漫画、bilibili等均有独家合作及战略合作关系。截止目前引入量超过100部，独家发行并上线运营作品超过60部。由畅漫引进的百部作品正在改编中，内容涵盖漫画、动态漫画、有声、影视及游戏等多元化产品，并逐步推进商业实体中导入IP活动形成IP体验经济，开发IP盲盒、服装、玩具等周边衍生品，突破行业壁垒，以开元心态寻求IP全产业链合作。激励更多漫画创作者为市场带了更多高质量内容，使得漫画产业链趋于良性发展。

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