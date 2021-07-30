交通银行信用卡首次亮相动漫盛宴ChinaJoy,超时空“交”个朋友

2021年7月30日,第十九届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)在上海新国际博览中心盛大举行。交通银行信用卡作为首次自主参展的金融品牌携洛天依、高达、PlayStation、KPL主题信用卡出席本次展会,炫酷亮相ChinaJoy BTOC展区N5展馆, 并将在展会期间正式举办交通银行太平洋鬼灭之刃主题信用卡见面会。

携手ChinaJoy,开启动漫盛宴

ChinaJoy作为当今全球数字娱乐领域最具知名度和影响力的年度盛会之一,已涵盖游戏、动漫、音乐、智能娱乐软件及硬件等数字娱乐领域,备受游戏发烧友与动漫爱好者等年轻群体的喜爱,堪称我国及全球数字娱乐产业发展风向标。

基于对年轻消费群体的高度关注,以及对主流消费趋势的精准洞察,交通银行信用卡通过渠道细分、跨界合作等方式,积极布局年轻化市场,为年轻人提供方便、实惠、有趣且贴心的服务,促动品牌年轻化转型。本次参展ChinaJoy,是交通银行信用卡服务年轻群体的关键举措之一,聚焦热门IP主题信用卡打造精彩纷呈、充满欢乐的多元时空。

精彩纷呈,超时空“交”个朋友

展会期间,交通银行信用卡强势汇聚高达、鬼灭之刃、KPL、PlayStation、洛天依五大热门IP,覆盖硬派模玩、热血少年漫、电竞游戏、次世代游戏机、虚拟偶像。同时,交通银行信用卡还专设了每个IP的互动区域,通过精彩互动和精美礼品,打造趣味横生的“超时空”空间。

纵观展会内容,交通银行信用卡根据各IP特色,打造了别出心裁的互动打卡区,与粉丝“交”朋友:以拼模型大赛与高达粉丝交个拼友,以网红场景拍照打卡与鬼灭之刃粉丝交个漫友,以1V1 solo大赛与KPL粉丝交个战友,以VIP体验PS5新款人气游戏与PlayStation粉丝交个玩友,以沉浸式MV体验及AR互动与洛天依粉丝交个AI友。观众可在现场领取任务卡参与互动专区盖章活动,集齐规定数量的印章后,获得精美礼品,凭手气抽取各IP精美周边大奖。现场更设置了表演舞台区,为观众呈现定制舞蹈秀、Coser互动合影、新卡见面会、神秘电竞大神近距离接触等精彩活动。不论你是二次元爱好者还是游戏、动漫达人,都能在这里超时空交朋友。

品牌深耕,构建金融生态圈

近年来,金融品牌频频开展跨界合作,但如交通银行信用卡这般“豪华阵容”的参展ChinaJoy,在行业内并不常见。透过现象看本质,此次交通银行信用卡携五大热门IP炫酷登场ChinaJoy,是品牌精细化运营过程中渠道赋能、构建金融服务生态圈的显著效果,对品牌年轻化转型有着重要意义。

交通银行信用卡依托科技和渠道优势,对话Z世代消费主力军,深入年轻消费者密切关注的各个领域,尊重个性、激发创意、追求时尚,打造了丰富的消费及沟通场景,以满足其个性化需求,共享美好生活。

无论是参展动漫盛宴ChinaJoy,或是在其他行业开展跨界合作,交通银行信用卡在多个领域广“交”朋友,正在品牌年轻化道路上阔步向前,为国民生活和经济发展贡献着自己的力量。期待交通银行信用卡继续贴近潮流生活,在年轻化进程中绽放更多惊喜。