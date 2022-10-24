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CNP宝可梦联名鼻贴官宣！萌力加持，击退黑头，萌化双十一！

业内 狼小狼 2022年10月24日 16:33

 

前方高萌！这个双十一，韩国专研功效型护肤品牌CNP希恩派，携手风靡全球的宝可梦重磅来袭！CNP希恩派明星产品——去黑头紧致毛孔净爽鼻贴膜，与宝可梦的人气王皮卡丘和可达鸭，强强联“萌”焕新装，助攻每一位消费者焕欣颜。这次CNP希恩派X宝可梦联名款鼻贴，将于10月24日在CNP希恩派天猫旗舰店正式上线！

CNP宝可梦联名鼻贴官宣！萌力加持，击退黑头，萌化双十一！ 业内 第1张

当护肤专研派遇上可爱精灵，碰撞出萌出天际的CP

说起IP界的“网红”，不得不提到宝可梦。它不仅是全球超人气动漫大IP，还是游戏史上最畅销的游戏之一。它也像一个好朋友，陪伴了无数人的成长，成为许多人不可替代的童年回忆。其中，皮卡丘和可达鸭，在无数粉丝心里拥有着超高人气。皮卡丘扑闪着大眼睛，一句“pikapika”就能萌一脸；可达鸭则看似呆萌，经常头痛，实则隐藏着不可思议的能量。

CNP宝可梦联名鼻贴官宣！萌力加持，击退黑头，萌化双十一！ 业内 第2张

当然在鼻贴界，也有一个备受认可的“网红”，它就是CNP希恩派去黑头紧致毛孔净爽鼻贴膜！自上市以来，十余年一直经久不衰，收获了众多消费者的喜爱，帮助他们减少黑头困扰，呵护鼻翼肌肤。CNP希恩派创立于2000年，由韩国经验丰富的肌肤管理研究者主导研发，成分自然、产品有效亲肤，针对具体肌肤问题而推出的功效性化妆品。其中，去黑头紧致毛孔净爽鼻贴膜，则是品牌的明星产品。

当护肤专业派的“网红”鼻贴，遇上IP界“网红”皮卡丘&可达鸭，强强联“萌”焕新，推出限量版联名包装，萌你一脸的同时，助你轻松解决黑头肌肤问题。

气星品与人气宝可梦发射双倍萌力，击退黑头“鸭”力

CNP希恩派在去黑头领域专研十余年，CNP去黑头紧致毛孔净爽鼻贴膜中含品牌独家专研的去黑头专利成分*。经过测试验证，持续使用能够有效改善黑头。区别于撕拉式的伤害，CNP去黑头鼻贴敷贴式温和有效，而且一敷二收的使用方法，让顽固黑头轻松浮出的同时，舒缓紧致被黑头撑大的毛孔。

CNP宝可梦联名鼻贴官宣！萌力加持，击退黑头，萌化双十一！ 业内 第3张

CNP去黑头紧致毛孔净爽鼻贴膜中含有1号鼻贴膜、2号鼻贴膜与黑色双头棉棒。其中，1号鼻贴膜中的去黑头专利*成分，内含多种植物提取物，有助于提高去除皮脂和黑头能力。洁面后将1号鼻贴敷10分钟，黑头轻松敷出。揭去鼻贴后用黑色双头棉棒轻轻刮走浮出来的黑头和过剩皮脂。还有个隐藏用法，使用前用毛巾热敷打开毛孔，效果更佳！

棉棒刮走黑头后，敷上2号鼻贴10分钟左右，可以助力舒缓紧致毛孔。其中产品特别添加AC.NET成分*和透明质酸钠成分，呵护紧致因去黑头后扩张的毛孔。

基于产品一敷二收的使用方法，这次的限量包装上，可达鸭和皮卡丘也分别守护在产品的两面。呆萌可达鸭守护一号贴，双手抱头低调放大招，助力顽固黑头浮出来！电力十足的皮卡丘，则发射十万伏特仿佛给2号贴注入强大能量，闪电出击有效紧致毛孔，改善黑头不伤肤。

CNP宝可梦联名鼻贴官宣！萌力加持，击退黑头，萌化双十一！ 业内 第4张

萌即正义，CNP希恩派x宝可梦高萌来袭，人气星品*限量包装限时上线！你准备好和宝可梦精灵一起闪退黑头了吗？这个双十一记得pick CNP宝可梦联名鼻贴，成为宝可梦训练家，去黑头也能轻松萌趣！

注释说明：

*专利号（韩国）:10—0962344，去黑头化妆料组成物

*AC.NET成分：内含石竹素、去甲二氢愈创木酸等成分

*星品指CNP希恩派品牌内产品

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