Hi, 请登录

咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能

业内 狼小狼 2023年07月04日 10:57

咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能



6月28日至30日，咏声动漫携旗下猪猪侠、百变校巴、咏玩潮·羊圆圆等IP空降2023全球授权展·上海站（LEC），两大全新IP《喵能战士》《反斗联萌》首次亮相，吸引众多企业现场咨询。展会期间，咏声动漫副总裁、国际授权业协会大中华区顾问委员陈晓先生作为2023年授权业论坛——圆桌对话”嘉宾，和多位行业大咖一起探讨消费复苏的当下，授权商与被授权商该如何应对急速变换的市场趋势，现场分享实战经验，共同促进行业发展；此后，陈晓先生受邀出席 “2023中国授权业大奖”颁奖典礼，上台为“年度授权推广项目”颁发奖项。

咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能 业内 第1张




作为国家重点动漫企业，咏声动漫始终坚守原创动画，自首部动画《猪猪侠之魔幻猪猡纪》播出以来，猪猪侠陪伴了一代又一代亲子家庭群体成长，“国民小红猪”目前已积累深厚的粉丝基础。今年，初代猪猪侠、小呆呆、超人强等IP角色的经典动画片段，再次掀起怀旧热潮，成为网友争相传播、模仿、二创的对象。截止2023年6月28日，“猪猪侠”相关话题可计浏览量已超100亿次，猪猪侠表情包也俨然成为当代社媒硬通货，周边产品火爆全网。


咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能 业内 第2张


咏声动漫迅速抓住流量密码，面向年轻主力消费群体升级潮玩赛道布局，本次展会带来PU解压Q弹猪猪侠、猪猪侠发箍、猪猪侠捏捏帽、猪猪侠飞鱼亚克力牌、猪猪侠表情包抱枕等多款男神GGBond新品，精准击中年轻群体的怀旧嗨点和购买欲望，打通IP情怀与市场消费的双向链路。此外，猪猪侠IP品类授权已覆盖商品化授权、出版授权、促销授权和新业态授权，产品涉足玩具、食品、日化用品、出版游戏、主题空间等多个行业，现场各类衍生品吸引众多观展人员打卡洽谈。

咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能 业内 第3张




IP厚积薄发的情感共振离不开坚实的内容基础，咏声动漫以原创动画为根基，在故事、技术上推陈出新，持续产出全新系列动画：备受欢迎的《猪猪侠之恐龙日记7-8即将播出，猪猪侠和“五六七”组合将在恐龙星继续寻找阿五的身世之谜；爆火的《猪猪侠之竞速小英雄7-8最新系列也在紧密制作中。此外，咏声动漫打造的轻教育类动画《百变校巴13-14，校巴卟卟将陪同小朋友一起前往火星，共同探寻宇宙的奥秘。

咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能 业内 第4张




除以上知名IP外，咏声动漫两大全新IP《喵能战士》《反斗联萌》首秀2023LEC授权展。其中，《喵能战士》由咏声动漫和爱奇艺联合打造，讲述一场巨大的阴谋正悄然逼近，喵能战士决定追查到底，一起击退邪恶；《反斗联萌》则轻松搞怪，萌宠们的每日大作战即将爆笑上演。两大IP初次亮相便吸睛满满，全品类授权服务现已开放。

咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能 业内 第5张


此外，咏声动漫旗下潮玩品牌“咏玩潮”瞄准潮流赛道，携羊圆圆发箍、羊圆圆挂件等新品亮相2023LEC授权展，打造时尚多元玩法，拓宽品牌年轻化边界。咏声动漫也将继续布局全年龄段IP矩阵，深挖新受众人群、新消费场景，助力授权客户品牌价值与营销势能焕新升级。

咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能 业内 第6张

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论