咏声动漫新IP新品首秀上海，拓宽多年龄圈层IP消费势能









6月28日至30日，咏声动漫携旗下猪猪侠、百变校巴、咏玩潮·羊圆圆等IP空降2023全球授权展·上海站（LEC），两大全新IP《喵能战士》《反斗联萌》首次亮相，吸引众多企业现场咨询。展会期间，咏声动漫副总裁、国际授权业协会大中华区顾问委员陈晓先生作为“2023年授权业论坛——圆桌对话”嘉宾，和多位行业大咖一起探讨消费复苏的当下，授权商与被授权商该如何应对急速变换的市场趋势，现场分享实战经验，共同促进行业发展；此后，陈晓先生受邀出席 “2023中国授权业大奖”颁奖典礼，上台为“年度授权推广项目”颁发奖项。













作为国家重点动漫企业，咏声动漫始终坚守原创动画，自首部动画《猪猪侠之魔幻猪猡纪》播出以来，猪猪侠陪伴了一代又一代亲子家庭群体成长，“国民小红猪”目前已积累深厚的粉丝基础。今年，初代猪猪侠、小呆呆、超人强等IP角色的经典动画片段，再次掀起怀旧热潮，成为网友争相传播、模仿、二创的对象。截止2023年6月28日，“猪猪侠”相关话题可计浏览量已超100亿次，猪猪侠表情包也俨然成为当代社媒硬通货，周边产品火爆全网。









咏声动漫迅速抓住流量密码，面向年轻主力消费群体升级潮玩赛道布局，本次展会带来PU解压Q弹猪猪侠、猪猪侠发箍、猪猪侠捏捏帽、猪猪侠飞鱼亚克力牌、猪猪侠表情包抱枕等多款男神GGBond新品，精准击中年轻群体的怀旧嗨点和购买欲望，打通IP情怀与市场消费的双向链路。此外，猪猪侠IP品类授权已覆盖商品化授权、出版授权、促销授权和新业态授权，产品涉足玩具、食品、日化用品、出版游戏、主题空间等多个行业，现场各类衍生品吸引众多观展人员打卡洽谈。













IP厚积薄发的情感共振离不开坚实的内容基础，咏声动漫以原创动画为根基，在故事、技术上推陈出新，持续产出全新系列动画：备受欢迎的《猪猪侠之恐龙日记7-8》即将播出，猪猪侠和“五六七”组合将在恐龙星继续寻找阿五的身世之谜；爆火的《猪猪侠之竞速小英雄7-8》最新系列也在紧密制作中。此外，咏声动漫打造的轻教育类动画《百变校巴13-14》，校巴卟卟将陪同小朋友一起前往火星，共同探寻宇宙的奥秘。













除以上知名IP外，咏声动漫两大全新IP《喵能战士》《反斗联萌》首秀2023LEC授权展。其中，《喵能战士》由咏声动漫和爱奇艺联合打造，讲述一场巨大的阴谋正悄然逼近，喵能战士决定追查到底，一起击退邪恶；《反斗联萌》则轻松搞怪，萌宠们的每日大作战即将爆笑上演。两大IP初次亮相便吸睛满满，全品类授权服务现已开放。





此外，咏声动漫旗下潮玩品牌“咏玩潮”瞄准潮流赛道，携羊圆圆发箍、羊圆圆挂件等新品亮相2023LEC授权展，打造时尚多元玩法，拓宽品牌年轻化边界。咏声动漫也将继续布局全年龄段IP矩阵，深挖新受众人群、新消费场景，助力授权客户品牌价值与营销势能焕新升级。