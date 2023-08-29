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全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾

业内 狼小狼 2023年08月29日 17:55

拾光逐梦，四海相逢，《剑网3》十四周年发布会已于成都欢乐谷华侨城大剧院圆满落幕！本次发布会不仅给侠士们带来了新资料片、新门派和新联动等超重磅爆料，而且还有温度、有干货、有诚意、有惊喜！回首十四年，我们与侠士们共同创造了许多独特而珍贵的回忆。展望新征途，我们将继续迈出扎实的步伐，开启“剑网3长跑计划”，全新的自研引擎以及全平台旗舰版的产品全貌蓄势待发！

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第1张

以全平台互通技术打造的移动端，将让侠士们能无条件完整继承全部资产、社交关系等数据！随时随地畅游大唐江湖，打造最佳的《剑网3》全平台丝滑畅玩体验。盼与君初见，也盼故人归，剑网3旗舰版预约现已正式开启！全平台互通，无条件完整继承全部资产、社交关系等重要数据，让侠士们随时随地畅游大唐江湖。PC端更换引擎，画面更加精致，还是这片江湖，还是同一个《剑网3》，那些曾经的回忆，正等着这一次的重逢！

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全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第2张

看点梳理：

- PC旗舰画质beta升级

- 核心技术塑造旗舰品质

- 移动端最新进度

- 年度资料片“万灵当歌”

- 全新门派“万灵山庄”

- 全新IP联动预告

【PC旗舰画质beta升级】

首先是今年10月将会率先推出的PC旗舰画质beta升级版本，它是明年旗舰版的前置热身。

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新风吹拂，利剑出鞘，《剑网3》旗舰版将开启新篇章，一则概念预告片，为大家揭开旗舰版的序幕。

剑指甲辰，江湖互通！剑网3旗舰版概念预告片首曝_GMV热门视频 (bilibili.com)

1. 写实光影 水墨意境

在场景方面，我们将通过接轨主流3A游戏的光影细节，来塑造旗舰画质的高清写实画面，对游戏的阴影、全局光照和材质受光表现进行了渲染精度的升级。无论是花草树木，还是地表与建筑等物品，都将展现更真实的材质感，物体之间也将受到散色光的互相映照，柔和地提高色彩和阴影的丰富度，使侠士在场景中获得身临其境的视觉体验。

2. 人物升级 东方美型

而人物方面，则主打东方美型画风。摈弃了重制版一键全屏柔光和简单的景深处理技术，根据视距来细致地处理远景效果。这也使得旗舰画质不仅重获水墨风的意境美，且依然保留了目之所及皆为实体建模的真实感。全新引入的实时电影补光功能，将通过动态的立体补光来提升颜值效果，让侠士在任何场景、任何时间都能呈现最美的一面，甚至让场景内的人物表现超越商城。

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以上内容侠士们可以在今年10月上线的PC旗舰画质beta升级版本中率先体验。

【核心技术塑造旗舰品质】

此外，在明年4月的旗舰版中，《剑网3》将应用多项新技术向侠士们呈现一个更为美轮美奂的武侠世界；更精致的模型表现，更真实的光影画面，更自然的场景效果。这些技术也是我们着重考虑了大部分侠士的配置情况而选择的，它们不会对侠士们的硬件配置带来负担。

【技术演示视频】

写实光影，水墨意境丨剑网3旗舰版技术演示_剑网3 (bilibili.com)

1. 非均质高度雾

这项技术可以模拟现实的流雾效果。以往的雾气只能均匀地覆盖画面，无法动态变化。而如今的雾气效果，能让大家感受到它的出现、流动和消失。

2. 全局光照（GI）

除了云雾效果之外，旗舰版的物体模型表现、场景光照效果，也因为新技术的突破有了更好的表现。全局光照（GI）的运用使侠士们既可以体现直观地看到场景中的直接光照，例如太阳光、月光，同时也会融入场景内的其他光照，例如灯笼、花灯产生的点光源，也会对周围的物品产生间接光照。全局光照（GI）的技术性突破，奠定了旗舰版写实光影的基础，有效增强了场景的真实感，光影效果也更为细腻。

3. VG虚拟多边形技术

这么多高精度的建模，是否会对硬件设备产生极大挑战呢？目前正在全力突破的VG虚拟多边形技术可以通过对重点需要呈现的物体，将高模的整体拆解，再根据视距范围选择性重组，从而实现在基本不增加硬件负担的同时突破面数上限，提升画面精度。有了这个技术，大家之前吐槽的“纸片树”，就可以换成面数更多、精度更高的树木了。不仅如此，VG也可以运用在角色模型上，即在人多的场景中会出现卡顿的问题，在很大程度上也将得以改善。

4. VT实时虚拟纹理技术/曲面细分/视差贴图

我们同样特别关注细节内容的打磨，例如怎样使场景中的物体模型与地表地形更为自然地融合在一起，避免割裂感的出现。在多次尝试和改进后，现在VT实时虚拟纹理技术在一定程度上可以解决这个问题，在视觉上使得场景地表的石块，水洼，泥沙等独立模型与地形结合得更为融洽，贴近现实中真实物质的状态。

曲面细分是一种镶嵌化处理技术，主要用于提升模型精度和渲染效果；而视差材质则适用于提高贴图的精度和表现；运用这两项技术，可以让场景内的物体更立体、贴图的效果也更为精细。

5. DLSS3.0  次世代优化

除此之外，《剑网3》还将接入英伟达GeForce 的AI驱动的性能增强黑科技 DLSS3.0，在不压缩画质的基础上，实现帧率大幅提升；解除67帧的限制，满足部分侠士对于高帧率的需求。

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【移动端最新进度】

除了PC端的内容以外，移动端互通也是旗舰版的另一项关键内容。它是以全平台互通技术打造，为了让《剑网3》的侠士们实现无条件完整继承全部资产、社交关系等数据而生！助力侠士们随时随地畅游大唐江湖，以此打造最佳的《剑网3》全平台丝滑畅玩体验！

1. 继承资产 数据互通  时长付费 点卡通用

在剑网3旗舰版正式上线后，平台间的隔阂将会被彻底打破。无论是PC还是手机，所有设备数据都将完全互通。这种互通并非通过云游戏实现，而是真正的原生客户端，力求为每位侠士带来顺畅的游戏体验。社交关系，角色数据，外观饰品，物品道具等都会完整继承并互通。

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未来，如果是在移动端注册的侠士，也可以用同一账号直接登录PC客户端。《剑网3》将会真正做到“无界”，没有平台界限，没有系统界限，没有设备界限。付费体系方面，移动端不会增设任何额外付费点，付费体系与现行端游完全一致。侠士们原本在端游充值的点卡，在全平台互通版上线后，PC端、手机上都能正常使用！未来在任意设备上付费的点卡，也都可在全平台自由畅行！

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2. 移动端UI 诚意定制

在UI方面，我们基于移动端的操作使用习惯定制了全新界面。风格主基调追求柔和、宁静，整体会更加清新淡雅。在界面功能方面，我们也会向简洁易用的方向努力，不让游戏界面增加太多的理解成本。主要目的也是为了减少侠士们因界面多重交互而带来的困扰，能快速上手并适应移动端的操作方式。

3. 移动端技能 量身打造

而另一个问题，PC端庞大的技能体系要如何在移动端上实现？我们的答案是针对移动端的实际操作空间，定制全新的门派技能体系。

我们会在保留门派技能特色的基础上，对所有门派的移动端技能进行重新定制。它并不会影响到现行的端游技能体系，当用户在PC端登录时仍会使用端游的技能与操作方式，而在移动端登录时，则会适配精简后的技能体系。未来我们会根据实际情况对部分高竞技性玩法进行额外适配，比如在竞技场中，就会通过匹配规则动态调整，以保证游戏公平性。

总而言之，针对端游和移动端的平衡，我们会尽最大的可能和努力来保障不同平台的体验，未来也会通过多次线上线下不同规模的测试来和大家交流，不断检验、持续优化迭代，敬请期待。

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以上就是侠士们非常关注的移动端最新开发进度分享。在明年4月，剑网3旗舰版在PC画面表现上还将给我们带来更多惊喜。侠士们将感受到接近自然的物理积雪效果，以及更精细的植被、山石等物体表现，点击视频欣赏实机表现。

剑网3旗舰版全新引擎实机视频曝光_哔哩哔哩bilibili_剑网3

【年度资料片“万灵当歌”】

今年10月，年度资料片“万灵当歌”就要与大家见面了！在这里，全新剧情、全新秘境、全新玩法都将依次登场，还有新门派朋友首次亮相，为大唐江湖增添更多新色彩！

1. 史诗剧情 群侠诛邪

月泉淮在武狱黑牢中神功大成，击败了洪笑尘，这无疑助长了渤海武人的嚣张气焰，渤海武林与中原武林的终极对决一触即发，各路江湖势力争斗不断。这期间，竟然流传出来自武狱黑牢石碑上中原各派“武功破绽”的印本，同时渤海武林排行第一的月泉淮也迟迟没有现身……一场场巅峰比武，胜负结局将会如何？月泉淮与他的月泉宗在这里面扮演了什么样的角色？一切答案都将在新资料中一步步揭晓！

2. 武林盛会 全新场景

镜头跟随剧情逐步深入，我们来到全新地图场景“银霜口”。银霜口隶属于华山东麓，是东上纯阳宫的必经之路。上元二年十月，华山就已被厚厚的大雪覆盖，这使得登山之道更加险峻。然而，因为这场中原武林和渤海武林的约战，原本寂静无人的银霜口变得热闹了起来。才到华山东侧的银霜口，双方就已直接互下战书，比武从山脚延续到山巅。终年积雪的银霜口，就这样被一群热血武人打破了宁静。他们将会在这白雪皑皑之中，迎来一轮轮对局胜负。

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第9张

3. 25人秘境 九老洞

为了解开更多谜题，也为了击败月泉淮，侠士们将前往全新团队秘境“九老洞”一探究竟！九老洞是华山龙脉所在，洞中生有龙木，异象丛生，而且有神兽麒麟守护。其中以阴阳太极之理运转的阵法，会产生许多变化莫测的幻境，一不小心，就容易迷失到不同的卦象里。在这个全新团队秘境里，侠士将需要面对六位首领，月泉淮也将在最终关卡迎来终极挑战！

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第10张

4. 多样捏脸 新增风格

主打真实、沉浸的PC旗舰画质beta在今年10月即将上线，侠士们可能对于人物角色也会有不一样的审美需求。那么以写实风格为主的全新捏脸系统，也将作为现有写意捏脸风格的补充而登场。

目前重制版现有的写意捏脸系统为了保证画风，采用了部分手绘的笔触，和偏卡通的面部结构。而写实捏脸系统最大的区别在于，骨骼和细微结构更加接近真人，讲究刻画细节，精细入微。在这个基础上，它还将给予侠士们更高的自由度，新增了例如双眼皮、卧蚕等可调节的选项，多个贴花可随意搭配和堆叠，拓宽大家的创作空间！

两套捏脸系统代表着不同的审美风格，它们同时存在，相互独立，互不影响。侠士们无须担心现有捏脸会因为新的捏脸系统而产生变化。当然，这两套捏脸系统在PC旗舰版画质下，都能获得材质精度和光照表现的加持。

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5. 挂件自由可调整

我们还将在后续推出挂件自由调整功能，包括背挂、腰挂等等，都可以在一定范围内，自由而且免费地去调整前后左右上下的位置，绕轴旋转，大小缩放。这个功能不但能解决大家不太喜欢的挂件磁悬浮问题，还将可以拓宽更进一步的DIY空间。

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6. 家园升级 轻松种田

家园玩法方面也会迎来许多新内容。

首先，对于大家已经熟悉且喜爱的家园种花种菜、池塘养鱼、烹饪酿酒等内容，我们将拓展为花匠、渔夫、大掌柜等新家园玩法，让大家在休闲轻松的同时，还可以额外获得金币、专属表现等特殊奖励！

其次，我们还会在原有的传送家具的基础上，增加更多类似于BGM、告示牌、滤镜和天气等适用于密室的设置。大家在搭建完自己的“密室”家园作品之后，也可以直接上传到密室专属的游览平台供其他小伙伴一起选择游玩。

除此以外，还会有一个花楹主题的新家园社区地图登场。它将和枫叶泊、九寨沟、广陵邑一起，承载大家对于家园玩法的热爱，实现结庐在江湖的梦想！

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7. 再次减负 五彩石镶嵌

在去年的“江湖无限”资料片中，我们通过装备栏精炼的方式，对原有的精炼模式进行了合并，节省了侠士们在提升装备的过程中多次精炼的资源消耗。而在本次年度资料片中，我们将对武器上另一个重要部分“五彩石”进行改造。

五彩石未来将不再与武器绑定，而是可以镶嵌在装备栏上，品级范围内的武器均可激活效果。有不同五彩石使用需求的侠士也不用担心，我们会开放多个五彩石的装备栏共享孔位，支持对应绑定不同的武器，从而满足大家多样化的需求。更多细节的详情，也将在后续为大家揭晓。

另外，藏剑的武器装备栏镶嵌孔和精炼等级将会合并成一个。也就是说，对于新赛季藏剑的轻剑和重剑而言，无论是五彩石还是五行石的精炼和镶嵌，都将可以使用同一套，将来每个赛季轻重剑也都可以共用同一块五彩石。

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8. 跨服模式 全面扩展

最后，我们非常重磅的服务器“无界”战略已经在规划中了，将在后续上线！

它是在保留原本服务器独有的帮会、据点资源等服务器私有资源上，给各大服务器提供进一步的交流空间，打破区服间的阻碍。

侠士们不仅可以跨服添加好友，和任意服务器的亲友们自由组队，还可以和不同服务器的侠士们一起自由组队体验秘境、名剑大会、战场等多人玩法。甚至对于聊天频道、邮件和交易行等各个系统，我们也会逐步开放跨服功能，充分加强“服务器大世界”的玩法理念。

而我们计划做“服务器大世界”的初衷，也是因为从去年横刀断浪资料片开始，有很多萌新侠士加入《剑网3》江湖，大家首选的也都是双梦、唯满侠这些热门区服。当流入人口远远大于流出人口时，侠士们的活动空间也在逐渐被挤压。如何能够在不采取强制手段（停止角色创建或停止角色转入）的前提下，又能让侠士们有更自由、更广阔的活动空间？服务器无界的概念也就应运而生。

我们不仅希望移动端上线后，回归的侠士能不受限制的自由选择曾经的区服；而且还希望，现在的侠士们也能不为区服的阻碍而感到困扰。剑网3旗舰版的全平台互通和服务器“无界”战略，旨在打破更多的隔阂，实现平台与社交的“无界”。

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【全新门派“万灵山庄”】

踽行浊世茕茕影，试以稚心问万灵。

合神成契同归去，山海与游赴苍冥。

【剑网3新门派】万灵山庄首次登场，30秒全新CG预告抢先看！_GMV热门视频 (bilibili.com)

由颂家创立的万灵山庄，另一个广为侠士们熟知的名字是“兽王庄”。颂家因血脉之故，天生引鸟兽万灵亲近，然而大家所不知道的是，除了普通鸟兽，颂氏一族还与异兽乘黄有着更深的渊源。远古时期，颂氏就跟乘黄一族并肩作战，于涿鹿之野协助黄帝大战蚩尤。随后厌倦争斗的两族一路南寻觅平静祥和之地，最终翻越南岭，在苍梧之地建立共同的家园。

万灵山庄弟子擅长使用弓箭，精通射术，更与动物为友，能引百兽与乘黄协助作战。他们信奉万兽有灵，人应与动物相互守望、共同生存，他们习武的意义，也是为了守护自己、守护伙伴和守护家园。

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第16张

1. 门派地理 岭南风光

从地理上来说，万灵山庄隶于岭南道苍梧郡，连绵不绝的岭南山峦如同绿色的屏障，将尘世的喧嚣隔绝在外。这里森林密布，茂盛的古树与清澈的溪流环绕着山庄，阳光透过稠密的树冠洒下斑斓的光影，万灵就在这里栖息。

明风野、缀星泽、建木海……这一个个区域栖息着多种多样的鸟兽。栖灵洞天则是万灵山庄与乘黄共同的圣地，这里承载两族先辈风云激荡的过往，也是人与兽相互依存的象征。而门派主殿“万灵殿”，更像是生灵们的乐园，动物们凭借自身的意愿随意出入，一些动物甚至在主殿内还有担任不同的职责，一切尽待侠士们的探索。

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第17张

2. 门派人物 万灵群侠

那么随着万灵山庄的现世，门派中诸多核心人物也将与侠士们见面。首先是大家熟知的颂家家主，万灵山庄掌门颂少风。在过往的剧情中，部分门派的侠士曾与他打过交道。那时，他偶然得知岭南屠城血案，沉浸于自责的苦痛之中。同年，兽王庄家主颂潮生病逝，颂少风接任家主之位。为了让兽王庄重新立足于江湖，年少的家主担起了沉重的责任，他率领着愿意出世的族人，先后在战乱洛阳、太原城帮助抵御狼牙，以此作为屠城血案的弥补。

而在之后的故事里，颂少风查清了屠城血案，竟是身边一直照顾自己的老仆丁伯一手酿造的惨祸，而此次丁伯竟又与狼牙合作，意图再次陷害兽王庄。最终，丁伯在吐露真相后自尽，这一惨痛的往事也无从追究。但他临终前透露的有关“乘黄”的线索，似乎预示着别有用心之人早已对乘黄一族虎视眈眈。为了化解兽王庄与江湖的误解，保护乘黄一族免受灾祸，颂少风带领着颂南云与部分兽王庄弟子返回岭南，重拾故园，并将兽王庄更名为“万灵山庄”。

颂家族人也因同样的愿景而齐聚，为万灵山庄重新立足于江湖，与乘黄一族再次结盟而尽一份自己的力量。

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3. 五人秘境 栖灵洞天

至于全新五人秘境“栖灵洞天·旧事”，它位于万灵山庄中的建木海深处。在这里，水源充满灵气，周围的树木都长得十分巨大，只有一条隐秘的小路与外界相通。栖灵洞天是乘黄与颂家共同的圣地，而这次颂家归来，也引来了舜英城血案的受害者遗留家属来这儿聚集。为了揭开当年被误解的真相，我们将和万灵山庄弟子一同前往！

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4. 门派校服 野性之美

行走于自然间的万灵山庄弟子，门派服饰汲取部分南方少数民族元素，进行衍生设计，注重轻便，简约。衣摆与胸前的远古兽纹仿佛呈现了乘黄在云间战斗的英姿。饰品则是用猛兽翎羽和鳞片制成，辅以木棉花装饰的刺绣，整体装束既保持了行动时的舒适和自由，又彰显了门下弟子与自然和谐共生的理念。

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第20张

5. 异兽乘黄 并肩作战

而说到万灵山庄的门派特色，就不得不提到他们的专属异兽“乘黄”。乘黄是祥瑞之兽，先秦时就有"龙龟假，河出图，雒出书，地出乘黄，天子受命”的传说，成语飞黄腾达中的“飞黄”也是由乘黄演化而来。

乘黄一族，可与人类缔结灵契，一生一次，只得一人。与万灵山庄弟子缔下灵契的这只乘黄，会以幼崽的形态陪伴侠士行走江湖，毛茸茸的十分可爱，它的毛色在特定情况下也可能改变哦。但当它进入战斗时，则会开启攻击姿态，体形变大，异常凶猛，在这一形态下它的毛色也会随着幼崽毛色的变化而变化。

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第21张

6. 专属武器 弓箭传承

在武器方面，颂家千百年来在林间生存，弓箭是最为趁手的兵器。这一古老的兵器最早可以追溯到旧石器时代，它是战争、狩猎文化的重要组成部分，也是人与自然之间不可分割的纽带。弓箭手需要耐心和专注，射击时需保持冷静、集中，这些性格特质也赋予了弓箭象征意义上的内涵。而这些优良的品质也被具象化，在万灵山庄的弟子中不断传承。 

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第22张

7. 武学招式 全新体验

万灵山庄的武学，是颂氏先祖在与乘黄和鸟兽携游天南海北时积累所得，这是力量，更是责任，他们手中箭矢更多是为守护生灵万物而发。

作为身法职业，万灵山庄的武学心法“山海心诀”共有四重套路，包含与乘黄、百兽的召唤系招式，以及射术、装填的弓箭系招式。在实战中，可以召唤百兽协同作战，也可以用弓箭施展多种射击招式。乘黄可化身攻击形态参与战斗，侠士们还能操作它进行战斗！一段视频，带大家快速了解新门派的武学招式！

【新门派概念视频（武学）】

【剑网3新门派】万灵山庄武学及场景首曝！_剑网3 (bilibili.com)

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第23张

8. 门派宠物 百兽之王

万灵山庄的门派跟宠，是百兽之王老虎的幼崽。虽说万灵山庄弟子向来都是将动物当作伙伴，不单纯收养和驯服动物。但虎头虎脑的小老虎在诞生之初，便喜欢待在这些会耐心照顾它的人类身边，久久不肯离去。在长久相处下，他们之间也产生了难以割舍的友谊与默契。

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第24张

【全新IP联动预告】

有朋自远方来，不亦乐乎。在过去一年里，《剑网3》与许多优秀IP展开了深度联动，刻画了大唐江湖里一段段美好又难忘的故事。接下来我们还将邀请更多的伙伴来到大唐，为大家带来更多的别样体验！

1. 罗小黑

有一只不寻常的小猫，它来了！今年年底，我们将与人气动画IP《罗小黑战记》联动，小黑和他可爱的伙伴们将来到大唐江湖，与侠士们开启一段温馨治愈之旅。

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第25张

2. 功夫熊猫

听说有只圆滚滚的熊猫特别能吃，还想和大唐食神一较高下！2024年，我们将与全球知名IP《功夫熊猫》联动！侠士们，准备好接受神龙大侠的考验吧！

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第26张

以上就是《剑网3》十四周年发布会的核心内容。此外，本次发布会中还有三个重磅节目，它们分别从川剧、舞蹈、音乐的形式出发，对剑网3中的豪情侠义、生灵相依、江湖情谊做了新的诠释，我们也将在后续为大家回顾分享。

《剑网3》十四周年主题场景“神霄天境”现已开启，超低门槛，超多奖励，各大主城寻找【黄明曲】即可进入场景。本次活动不仅有无需签到，所有满级角色对话即领的价值600元家园豪华大礼，还有保底送特效腰部挂件，周年主题纪念烟花的凌霄台宝箱等你获取。希望侠士们能轻松享受欢乐氛围，探索游历藏在场景中各个小游戏之中的更多趣味！

全新门派“万灵山庄”首曝 《剑网3》十四周年发布会全回顾 业内 第27张

拾光逐梦，共赏江湖美景；四海相逢，举杯漫话人生。江湖十四载，或是与亲友共度，或是得闲饮茶，侠士们在《剑网3》度过的一段段美好时光，都化为了江湖世界一件件逸事趣闻。感谢侠士们一直以来的理解与支持，《剑网3》将继续与侠士们携手共进，齐心合力！愿大美江湖因你我而熠熠生辉，释放无限潜能！

《剑网3》官方网站：jx3.xoyo.com



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