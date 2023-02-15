冰雪盛会！《无人知路·寒酥篇》全新剧情资料片发布！ARG解谜游戏

《无人知路》携手CHCG哈尔滨漫博会打造冰雪次元宇宙，冰雪盛会邀您体验！

《无人知路》全新ARG解谜活动同步开启，《无人知路·寒酥篇》全新剧情资料片发布，让我们一起来看看吧！

【《无人知路·寒酥篇》游戏剧情资料片--你能找到，真实的所在吗？】

https://www.bilibili.com/video/BV1DD4y1n737/?share_source=copy_web&vd_source=197e4a594eb06e4a3da04a4ec1cf1982

https://v.youku.com/v_show/id_XNTk0MDk0MTMxMg==.html

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第39届极乐影视节·冰雪盛会于1月5日16时30分在北芦武夫城涿光区主会场及西贺赤望城长留区分会场拉开帷幕。

极乐城突发奇异现象，在冰雪影视节上一种名为“共鸣症候群”病症开始蔓延，同时，西贺发生多起人员失踪事件，严重影响极乐居民生活。于是我们前往了曾经失踪者所工作的剧组，于扭曲之中窥得了“玳礼”失踪前遗留的线索。

突发的“共鸣”是何原因？失踪的少女“玳礼”身上又有怎样的谜团？请各位调查员大人们火速支援，帮助我们寻找真相！

【解谜入口链接】https://stsj.wangyuan.com/illusion/index.php

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本次《无人知路·寒酥篇》活动采用ARG游戏形式，将涉及剧情体验、网络互动解密，线下实体探索。

平行实境游戏（Alternate Reality Gaming，ARG）是一种在国内尚属新颖的游戏形式。本次《无人知路·寒酥篇》最大的特点在于它基于现实世界，采用多种方式来讲述剧情，玩家负责解决情节之中的谜题，推进剧情发展。如果想要获得最真实的体验感，还可以身临其境挑战现实中的任务。

在本次活动的终点，破解出事件真相的调查员还能获得神秘的丰厚大奖，喜好探索解谜的玩家千万不要错过。

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