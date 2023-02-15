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冰雪盛会！《无人知路·寒酥篇》全新剧情资料片发布！ARG解谜游戏

业内 狼小狼 2023年02月15日 13:14

      《无人知路》携手CHCG哈尔滨漫博会打造冰雪次元宇宙，冰雪盛会邀您体验！

      《无人知路》全新ARG解谜活动同步开启，《无人知路·寒酥篇》全新剧情资料片发布，让我们一起来看看吧！

      【《无人知路·寒酥篇》游戏剧情资料片--你能找到，真实的所在吗？】
       https://www.bilibili.com/video/BV1DD4y1n737/?share_source=copy_web&vd_source=197e4a594eb06e4a3da04a4ec1cf1982

       https://v.youku.com/v_show/id_XNTk0MDk0MTMxMg==.html

       更多精彩剧情请关注 @无人知路企划 官方微博。

       第39届极乐影视节·冰雪盛会于1月5日16时30分在北芦武夫城涿光区主会场及西贺赤望城长留区分会场拉开帷幕。

       极乐城突发奇异现象，在冰雪影视节上一种名为“共鸣症候群”病症开始蔓延，同时，西贺发生多起人员失踪事件，严重影响极乐居民生活。于是我们前往了曾经失踪者所工作的剧组，于扭曲之中窥得了“玳礼”失踪前遗留的线索。

冰雪盛会！《无人知路·寒酥篇》全新剧情资料片发布！ARG解谜游戏 业内 第1张

       突发的“共鸣”是何原因？失踪的少女“玳礼”身上又有怎样的谜团？请各位调查员大人们火速支援，帮助我们寻找真相！

      【解谜入口链接】https://stsj.wangyuan.com/illusion/index.php

       前往 @无人知路企划 官方微博，体验精彩解谜活动。

       本次《无人知路·寒酥篇》活动采用ARG游戏形式，将涉及剧情体验、网络互动解密，线下实体探索。

      平行实境游戏（Alternate Reality Gaming，ARG）是一种在国内尚属新颖的游戏形式。本次《无人知路·寒酥篇》最大的特点在于它基于现实世界，采用多种方式来讲述剧情，玩家负责解决情节之中的谜题，推进剧情发展。如果想要获得最真实的体验感，还可以身临其境挑战现实中的任务。

       在本次活动的终点，破解出事件真相的调查员还能获得神秘的丰厚大奖，喜好探索解谜的玩家千万不要错过。

       关注《无人知路》微博，获取更多活动情报。

       https://weibo.com/u/7615240801

冰雪盛会！《无人知路·寒酥篇》全新剧情资料片发布！ARG解谜游戏 业内 第2张

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