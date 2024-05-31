引领次元宅舞文化新潮流，重庆方圆LIVE，FY全国宅舞联赛圆满落幕

重庆方圆LIVE中庭举办的FY全国宅舞联赛于5月25日至26日在重庆市江北区圆满落幕。作为二次元宅舞文化领域的一项重要赛事，FY全国宅舞联赛不仅成功吸引了来自全国各地的宅舞爱好者参与，更在商业推广和文化交流方面取得了显著成效。





本次活动分为FY全国宅舞联赛和BDF十周年线下巡游重庆出题日活动两大板块，旨在通过高水平的舞蹈赛事和丰富的文化交流活动，推动宅舞文化的进一步发展。28组单双赛选手和12组团体赛选手在专业评委的严格评分下，展现了各自独特的舞蹈风格和技巧，为现场观众带来了一场视觉与听觉的双重盛宴。





资深舞见评委正義、左粽糖、泠泠泠泠泠的加入，为赛事的专业性和权威性提供了保障。他们的公正评定得到了观众和参赛选手的广泛认可。同时，左粽糖和泠泠泠泠泠还为现场观众带来了精彩的舞蹈表演，进一步激发了现场的热情。

重庆本地知名COSER逍遥以其专业、独特的主持风格，与观众进行了零距离互动，展现了宅舞活动的活力与生机。赛事的成功举办，不仅为宅舞爱好者提供了展示自我的平台，也为宅舞文化的传播和推广做出了贡献。

BDF十周年线下巡游重庆主题日活动的成功举办，进一步扩大了FY全国宅舞联赛的影响力。BDF宅舞打卡点的设立和BDF十周年主题曲宅舞现场教学活动，吸引了大量宅舞爱好者参与，为活动增添了更多的互动性和趣味性。





主办方为每位活动参与者准备了精美的纪念礼品，以增加参与者的参与感与获得感。本次FY全国宅舞联赛全网总曝光数据超千万，参与选手涵盖全国，显示出宅舞文化在年轻群体中的广泛影响力。

结束语:

重庆方圆LIVE自开业以来，一直致力为年轻朋友们打造了一个文化交流、才艺展示、思想碰撞的优质平台。作为重庆首家“场景式主题商业空间”，本次FY全国宅舞联赛在此成功举办，不仅展现了宅舞的魅力，更是一次对次元文化产业发展的有力推动。随着次元文化的不断发展，我们相信，宅舞将在未来的青年文化市场中占据更加重要的地位。本次主办方重庆方圆LIVE也将继续致力于推动全国次元文化的发展，为更多热爱青年文化的朋友们提供展示才华的舞台。



