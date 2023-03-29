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【GBWC10th 锦标赛 2022年世界总决赛】U-20&U-14冠军访谈

业内 狼小狼 2023年03月29日 15:14

BANDAI SPIRITS主办,全世界15个地区/地域的42名优胜代表,于2022年12月17日【高达模型王世界杯 10th 锦标赛】决出世界冠军。

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■U-14 冠军作品  ■U-20 冠军作品 ■OVER-21组 冠军

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NT新人类的轨迹/刘昊文  -THE LAST ZEON-/冯哲凯  星之碎片/ manson ng

GBWC执行委员长川口名人指出,重点要明确自己的作品「想要表现什么?」及「作品主题是什么?」。

除却作品本身,在摄影上下的功夫,以及如何用照片宣传自己的作品也尤为重要。

通过制作高达模型、创作作品,年龄、性别、国籍这些所谓的限制都能被超越并能取得交流。

大家也一起来通过高达模型,去感受更为广阔的世界,通过参加GBWC一起来体验吧。

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【U-14组别】总冠军:刘昊文,获奖作品:《NT新人类的轨迹》

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选手采访:

――这个作品的主题和最想要表现的重点是什么?

刘昊文:我一直非常喜欢《机动战士高达》的动画,特别是新人类部分的故事。动画中丰富多彩的高达机体,有很帅的爆破,很震撼的场景,都非常吸引我。所以这次我将这些热爱的内容都融入进了作品中。

――作品的构想是怎样的?制作大概花费了多长时间?

刘昊文:全部大概花都快有半年时间咯～

棉花蓬蓬就很像爆破的烟雾,我就想到要用一些棉花来表现爆破效果,尽可能还原我很喜欢的爆破场景,随后把三个机体放在里面,还加上一些其他模型的细节件。

――参加这次GBWC的契机是什么?

刘昊文:算是给自己的一个考试吧,来看看自己这两年学习做模型的水平。而且这次比赛是第10届GBWC,我正好也是10岁,算是给自己在做模型的道路上留下一个特别的纪念吧。

【GBWC10th 锦标赛 2022年世界总决赛】U-20&U-14冠军访谈 业内 第8张

――您是从什么时候开始制作高达模型的?制作高达模型的经历里有什么小插曲或是小故事吗?有没有一些个人的经验分享给我们?

刘昊文:大概从8、9岁左右我就开始玩这个了,其实没有什么很特别的经历,就是看见爸爸啦,老师啦他们一直会在做模型,我就喜欢上了。他们看到我喜欢,也就开始教我。我真的很谢谢我的爸爸和老师。这一次在制作模型的时候,他们给了我很多的指导。

――对您来说,高达模型是什么?

刘昊文:高达模型对我来说就是手工艺术品,我把所有的努力都放在这个艺术品里面了。

――随着获奖,您也可能成了其他高达模型制作者的敬仰对象。关于您对于今后的发展、对于GBWC的想法等,希望和我们分享一下。

刘昊文:通过这次拿到冠军,我后面就想拿更多的冠军,我想再过几年我长大一点,就可以参加其他组别的比赛,再拿冠军,实现大满贯,哈哈哈,不过这样好像口气有点大啊。

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【U-20组别】总冠军:冯哲凯,获奖作品:《-THE LAST ZEON-》

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选手采访:

――这个作品的主题和最想要表现的重点是什么?

冯哲凯:想尝试将新吉翁号由原本搭载核心单元MS才能使用的的设定改为一台可以独立运行的超大MA,制作便开始了。

――您对作品的构想是怎样的?

冯哲凯:吉翁系MA的造型风格可以是说十分特立独行,制作时想改变新吉翁号原本作为外挂载具的印象,让他用有和其他吉翁系MA一样的“怪物”般的属性。

――本届大赛首次以“线上线下相结合”的方式举办,关于照片的拍摄和选定等方面,从制作到报名有没有比较在意的地方?

冯哲凯:照片投稿相比线下评选更能展示出作者想表达和想展示的,但是对作品的体积感确实也有些影响,所以在制作和拍摄时尽量用了可以凸显机体体积的涂装和拍摄构图。

――您经常看高达系列的作品吗?最喜欢的是哪一部?谈谈喜欢它的理由吧。

冯哲凯:雷霆宙域系列和创战者系列,两部作品都是脱离了主线的独立世界观作品,却分别体现出了高达和高达模型的内核,对我的影响十分大。

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――您是从什么时候开始制作高达模型的?制作高达模型的经历里有什么小插曲或是小故事吗?有没有一些个人的经验分享给我们?

冯哲凯:距离第一次拼模型应该是十年前的事了,但一直停留在快乐素组的阶段,大概在2019年开始去尝试喷涂和改造,2020在G40BC获奖后大受激励开始快速学习更多模型方面的知识。

――对您来说,高达模型是什么?

冯哲凯:玩具,但是是值得认真对待的玩具,是有无限上限的玩具,可以一直钻研的玩具。

――随着获奖,您也可能成了其他高达模型制作者的敬仰对象。关于您对于今后的发展、对于GBWC的想法等,希望和我们分享一下。

冯哲凯:其实GBWC2023和GBWC2024的作品都已经在制作中了,会继续坚持我的个人风格,希望之后的作品可以有更多的突破吧,也希望有更多优秀的作者可以参与进来。

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