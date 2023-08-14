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看康师傅金桔柠檬X国漫IP跨界出圈，打开IP合作新思路

业内 狼小狼 2023年08月14日 09:51

　　Z世代年轻群体已经成为消费主力，其喜好和消费观念也呈现出全新态势。抓住年轻人的心，就是抓住了品牌未来的战场。

　　那么到底什么样的营销动作才能真正撬动年轻人？

　　对于互联网时代成长起来的Z世代年轻人来说，人气二次元IP无疑是能最快调动他们感官记忆并建立感情勾连的内容载体。

　　今年康师傅金桔柠檬，基于“Z世代将原创国漫作为价值和情感符号”的洞察。以原创国漫IP《狐妖小红娘》为传播介质，从线上创意的内容输出、年轻代传播渠道和路径选择等方面多向发力。

　　线上，康师傅金桔柠檬以粉丝关心的事物作为品牌营销的着力点。通过打造IP联创定制瓶、周边、「出色续缘篇」微信小游戏，不断吸引粉丝关注。

　　利用狐妖故事剧情玩梗、开展每周六畅聊剧情等社交平台花式互动，不断撩拨目标群体传递品牌利益点，潜移默化的将IP粉转化为品牌粉丝。

看康师傅金桔柠檬X国漫IP跨界出圈，打开IP合作新思路 业内 第1张

　　线下，康师傅金桔柠檬则通过与《狐妖小红娘》IP绑定入驻全国各大漫展活动，深入到二次元人群腹地。

　　营销界基础逻辑：“用户在哪里，营销就在哪里”。漫展，一直以来都是是二次元文化的圣地，而且也凭借高频人流量和场景化体验，成为各大品牌拼事件创意的必争之地。

　　产品、IP人物和剧情沉淀到真实场景，消费者在从线上围观到线下互动体验的过程中，可感知的维度上升了不止一级。品牌绑定IP入驻漫展，不仅能更好的展现产品，为消费者带来直观的感受和体验，更能在刺激现有的存量用户的同时圈粉更多新用户，为品牌带来增量。

　　6-8月暑假漫展举办高峰期，康师傅金桔柠檬紧抓时机布局，北京、安徽、广西、贵州、湖北、辽宁、江苏......几乎哪里有漫展，哪里就有康师傅金桔柠檬的身影，丰富趣味的互动，吸引众多粉丝前来互动体验，收获品牌好感。

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　　2015-2023年，《狐妖小红娘》与红线仙一同走过了2900多个日日夜夜。

　　对许多粉丝来说，《狐妖小红娘》对自己的意义已不再是一部动画，而是自己美好的青春回忆。

　　只有深层次的文化认同，才能深度触达新生代消费者。康师傅金桔柠檬以《狐妖小红娘》动画八周年为契机，联合IP一同精心打造了一场天马行空的烛光音乐会。在充满温情和感动的现场，粉丝们的共鸣被唤醒，品牌与粉丝之间的壁垒被彻底击穿，成功缩短双方之间的心理距离。

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　　8月8日-13日，康师傅金桔柠檬入驻腾讯视频动画节2023，搭建了线下主题体验馆。

　　康师傅金桔柠檬通过精美的IP场景设计，游戏区、合影区的设定，以及趣味化的现场福利互动，试饮活动，给消费者提供了一种好看好逛又好玩的沉浸式感官体验。

看康师傅金桔柠檬X国漫IP跨界出圈，打开IP合作新思路 业内 第6张

　　消费者能在探索IP文化的过程中，完成品牌从IP虚拟世界到真实世界的渗透，与目标群体建立紧密关联。

　　同时，康师傅金桔柠檬还吸引了众多Coser扮成苏苏、白月初等动漫形象现场打卡，发布抖音和微博进行二次传播，使活动声量在线上得到了进一步的深度扩散。进一步的提升了年轻人对品牌的认可度和好感度。

　　（康师傅金桔柠檬展台照片、粉丝在展台游玩照片，coser打卡照）

　　品牌与国漫IP联名，并非是添加IP中的各种元素强行绑定，而是深入年轻用户心理，挖掘年轻用户的喜好，在给予他们线上线下丰富体验的过程中刷新他们的认知。

　　康师傅金桔柠檬在与狐妖小红娘联名过程中，首先通过内容，对二次元新生代群体进行有效触达；通过核心粉丝群的话题发酵，形成圈内深度传播，将品牌信息在群体内部打深、打透。

　　随后，通过IP番剧、影视剧的植入、多元互动与话题的引导，持续与大众消费者沟通，催化认知。通过线下主题漫展、创意陈列等，以三次元场景带动价值转化，打破二次元和三次元边界，实现人群的扩圈层覆盖。完成从二次元核心粉丝群到三次元泛娱乐人群的全面收割，完成真正的破壁营销和闭环转化。

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