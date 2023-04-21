精彩对决，第五人格全球总决赛ACT VS WBG小组赛





北京时间4月18日,第五人格COA VI全球总决赛小组赛第十日的比赛开始,由ACT VS WBG,最终比分以ACT 2胜0平0负的比分击败了WBG,下面利8电竞攻略为大家分析第五人格全球总决赛的这场比赛。

第五人格全球总决赛ACT VS WBG第一局比赛上半场:由WBG求生者对阵ACT监管者,WBG求生者方选择了祭司、古董商、调酒师以及大副,ACT监管者方选择了渔女,BAN了佣兵、先知、前锋以及心理学家。

开局渔女选择先追击祭司,将其快速击倒并上挂,在防守的过程中大副挨了一下救下祭司,但渔女一个闪现就将祭司再次击倒并上挂,此次求生者方选择放弃救人,祭司被淘汰。随后渔女转点控场找到大副并将其击倒放进地下室,调酒师前来救人,也挨了一下将大副救下,但立即就被渔女击倒,此时求生者也将密码机破译完毕,在开门战中渔女淘汰大副完成二抓,第一局比赛上半场两队以2:2平手。

第一局比赛下半场:由ACT求生者对阵WBG监管者,ACT求生者方选择了古董商、祭司、守墓人以及心理学家,WBG监管者方选择了渔女,BAN了前锋、佣兵、大副以及先知。

开局渔女选择先追击心理学家,祭司提供辅助洞让心理学家摆脱渔女的追击,渔女将目标转向守墓人并将其击倒上挂,在防守过程中祭司两次扛伤救下守墓人,二次下椅的守墓人也在祭司的辅助下长时间的牵制了渔女后被击倒挂飞淘汰,随后求生者密码机完成破译进入开门战,开门战中心理学家在古董商使用机关击退渔女的帮助下完成逃脱,第一局比赛下半场ACT以3:1的比分取得优势。

第二局比赛上半场:由WBG求生者对阵ACT监管者,WBG求生者方选择了前锋、杂技、调酒师以及古董商,BAN了梦之女巫;ACT监管者方选择了使徒,BAN了玩具商、昆虫学者、先知、机械师以及心理学家。

开局使徒选择先追击前锋,在使用金身的情况下快速击倒前锋上挂,在防守过程杂技和调酒师都前来救援,双双扛伤才救下前锋,但下椅的前锋还是被击倒并挂飞了,此时情况对求生者不利,使徒将目标转向半血杂技,将其击倒并上挂,古董商扛伤后救下杂技,使徒放弃防守选择传送追击调酒师,并将其击倒上挂,古董商救下调酒师后,求生者方密码机完成破译进入开门战,在开门战中使徒将杂技以及古董商击倒,完成三抓,第二局上半场结束,ACT再以3:1的比分领先。

第二局比赛下半场:由ACT求生者对阵WBG监管者,ACT求生者方选择了古董商、杂技、佣兵、入殓师,BAN了记录员,WBG监管者方选择了梦之女巫,BAN了心理学家、祭司、玩具商、调酒师以及先知。

开局梦之女巫选择追击杂技,并利用巡视者限制其行动将其快速击倒上挂,在防守过程中佣兵扛伤卡满救下杂技,但杂技还是被击倒淘汰了,再经过了几波拉扯后,求生者方密码机完成破译开始开门战,在开门战中佣兵通过入殓师的灵柩反生,从大门逃脱完成三跑,第二局比赛下半场ACT三度以3:1的比分获胜。

至此第五人格全球总决赛ACT VS WBG小组赛结束,最终ACT以2胜0平0负,总比分11:5的比分击败了WBG获得本局比赛的胜利。目前第五人格全球总决赛尚在进行中,想学一些小技巧就赶紧关注。