B站《镇魂街》第三季正式开播，高燃来袭！镇魂将至，热血重燃！

7月29日《镇魂街》第三季如约与大家见面!距离上一季完结转眼时光已是两年,在过去的两季中《镇魂街》给大家带来了超多热血场景,守护灵于禁出场时的一句“末将于禁,愿为曹家世代赴汤蹈火!”仍深深印刻在观众们的脑海中。

作为一部中式热血番,我们看到了传统与现代融合的可能性和可行性,开拓了中国风动画创作的新模式。

该季讲述了,拥有“武神躯”的少年镇魂将——曹焱兵为寻父母下落,与少女夏铃、北落师门等队友,闯入灵域禁地芦花古楼,并与守卫者“风花雪月”四王展开激烈交锋的冒险故事。第三季中将呈现给观众更为紧张、激烈的战斗场面。

前作佳绩

动画《镇魂街》系列在B站播放量超9.5亿,累计系列追番人数高达950万人次,更是在抖音话题累计播放破30亿+。场景中采用古代现代的融合,剧情上采用双线叙述手法,配乐更是考虑到三国时期的武将依次采用了京剧将古代传统元素完美表现。

中国历史和中国古代神话的结合,也给观众带来了强烈的视觉冲击,体现了中国人重新定义的中国热血动漫!

“人各有命,上天注定。有人天生为王,有人落草为寇。脚下的路如果不是你自己的选择,那么旅程的终点在哪儿也没人知道,你会走到哪儿,会碰到谁,都不一定。”——《镇魂街》

新作亮点

在新的一季中,中华玄幻x西方奇幻的结合伴随着“风花雪月”(来源山海经)四位神秘角色陆续登场,结合禅宗文化、战国名将及上古神兽等造就了极具文化特色和风格特征的宏大世界观。同时制作团队首次尝试了场景设计的三维融入并提升了人设画面的精美度,可谓细致满满。

值得期待的是,在新一季中我们迎来了新伙伴——少年风吒,与此同时主角们也将面临全新的压倒性的威胁与挑战,且看主角们如何面对化解危机!在加强战斗戏的同时,新一季中对感情的描写与歌颂可谓细致入微,风吒与姐姐互相守护,互相追逐的姐弟情、守护灵与寄灵人之人之间的忠义之情、伙伴们互相支持信任的友情以及男主对超越自我极限挑战的勇气无不让人感动。

此外,OPED也是新一季的一大亮点,OP由原飞儿乐队的主唱FAYE詹雯婷演唱,ED由毛不易演唱,在声音质量的整体提升的同时,BGM方面也在新一季中突破创新,由国际首席爱乐乐团、BudapestScoringOrchestra演奏,并于匈牙利进行录制。

7月29日起,每周六20:00,新的冒险即将开启,让我们跟随曹焱兵一行,继续这场热血的冒险之旅!