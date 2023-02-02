华美新装与君共赏 《剑网3》开年利是元宵送惊喜

开年利是全民可领，上元将至新装来袭，《剑网3》元宵节经典活动今日同步开启，大家带来别具一格的新春体验！







- 开年利是送免费新装





- 第七届大师赛冠军卿酒礼盒“酒御东风”





- 瀚海主题金发“琉璃·幻”及同款动态头像框





- 冰晶主题发冠“璨·冠”





- 全新特效外装“万川青绿”





- 全新烟花“鹊鸣疏影”





- 积分回馈与新一期充消奖励





- 元宵节节日活动奖励





【开年利是送好礼】





萌兔迎春来，春暖送福到，《剑网3》兔年开年利是今日全民可领，免费新装【玉羽林·鸿运】无需拓印即可拥有，还有【七级五行石】、【24格背包】、10个【上品茶饼】等惊喜好礼不容错过！暖意融融共度佳节，恭祝侠士们新的一年喜气满满，好事连连！

【第七届大师赛冠军卿酒礼盒“酒御东风”】





我饮不须劝，正怕酒樽空，第七届《剑网3》大师赛冠军卿酒礼盒“酒御东风”飒爽登场！感谢卿酒俱乐部的共同监修，本次外装礼盒大方裁剪，女款皓白长裙好似清酿微醺，男款玄色长袍恰如厚醇生香，发钗与腰间均有战队队标作为点睛之笔，简洁优雅！





开启服饰特效后，侠士将身轻如燕倏然而起，剑势穿梭间骤缓交织，虚实相济。仗剑而对，盛满此杯，与卿同酌，不醉不归！礼盒附赠精美动态头像框，金荷绽辉，与战队队标相伴两侧，还有可爱的跟宠猪猪“倾爵”等你带回家！





礼盒包含（布料2.0特效成衣+绑定款定制黑发+定制白发+定制头像框+定制萌猪跟宠“倾爵”），分为绑定款与不绑定款两种（附赠黑发均为绑定），售价58,800通宝，不可用折扣券。





不绑定款：2月2日20:05限量上架20,000份





绑定款：2月2日20:15至3月2日7:00上架

【瀚海主题金发“琉璃·幻”】





沧海珠泪，碧蓝无垠，瀚海主题金发“琉璃·幻”翩然入梦！风华之貌，如月生澜，微光烁烁其间，同款动态头像框“像韵·琉璃·幻”同步来袭！以鲛人传说为设计灵感，鲛绡薄纱装饰浅金卷发，暗金鱼儿和莹白泣珠盎然呼应，缥缈动人。





金发：2月2日7:00至3月2日7:00限时上架，售价28,000通宝，为不绑定款，不可使用折扣券





动态头像框：2月2日7:00至3月2日7:00限时上架，售价15,000通宝，为不绑定款，不可使用折扣券。

【冰晶主题发冠“璨·冠”】





无瑕胜玉美，表里透光辉，冰晶主题发冠“璨·冠”荧然亮相！发冠通体剔透，以冰晶雕刻成型，构造独特精妙，冠上嵌有莹莹宝石，尽显高贵凛然！





上架详情：2月2日7:00至3月2日7:00限时上架，售价15,000通宝，为不绑定款，不可使用折扣券。

【全新特效外装“万川青绿”】





迟日江山，泥融飞燕，全新特效外装“万川青绿”沐春而来！大胆泼墨与细致笔画共同勾勒瑰丽山水，春燕飞掠，层峦纵横！开启服饰特效后侠士将有星光侧伴萦游，燕羽飘落纷纷，万川春意皆归山河人间，与诸君共赏！





共有四款偏色可供选购，售价28,000通宝，不可使用折扣券。





不绑定款：2月2日20:10限量上架15,000份





绑定款：2月2日20:15至3月2日7:00限时上架

【全新烟花“鹊鸣疏影”】





疏香一度满南枝，依偎双鹊闻喜来，新品烟花“鹊鸣疏影”为你呈现山水写意情！点燃烟花，粉莲盛开，落英缤纷，云雾缭绕，快约上亲友共赏好景欢度元宵吧！





上架详情：2月2日7:00至2月16日7:00限时上架，售价2,800通宝，为不绑定款，不可使用折扣券。

【积分回馈与新一期充消奖励】





兔年新春福运作伴，还有更多惊喜！2月2日7:00至2月14日24:00期间，侠士可享受【1元/100通宝=4积分】的比例获取积分（不含烟花）！侠士参与充消活动还将有机会获得可交互阮款式乐器背挂“独抱清商”，四弦声碎珠历历，长夜西风度玉音，环抱而奏，花落纷纷。





充消活动时间：2月2日7:00至3月2日7:00





60/180元：可获得腰部挂件“渊澜笔”与“霜页”二选一。





120/240元：可获得背部挂件“书怀”与“浮云游”二选一。





300元：可获得可交互阮款式乐器背挂“独抱清商”。

【元宵节经典活动全新奖励】





灯树千光照，花焰七枝开，元宵节节日活动将在2月2日7:00至2月16日7:00期间开启！全新奖励背部挂件“禾雀织芳”清新亮相，庭灯家具“上元趴趴兔”典雅登场，月影凝波，春拂夜梅，烟花绚烂，九州同喜！

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