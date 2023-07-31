打卡年轻酷飒潮流地 Get至in妆容搭配





年轻人喜欢穿着二次元风格的服装，展示自己喜爱的角色造型，逛潮流地成为了他们的乐趣所在。二次元、国潮、游戏、户外运动、电影、音乐剧……是当代年轻人的娱乐风尚。“次元壁”的突破，让时尚的动漫coser随处可见，成为潮流地一道独特酷飒的风景线。

很多野生coser在初入C圈时，被爱好激发出潜能，废寝忘食地自我摸索装扮方法，在试错与努力的道路上积累了丰富的经验后才成为装扮技术精湛的coser。不管你的爱好是虚拟偶像还是三坑（指汉服、JK 制服、Lolita 裙），花王旗下彩妆品牌KATE凯朵提供了广泛的彩妆选择，帮助当代年轻人轻松打造“cos妆容”。

在今年7月底聚集了高密度coser的ChinaJoy展会中，KATE凯朵与巨人网络开展了跨界破圈合作，为showgirl打造了精致的cos妆容，并在展台上贴心地为观众提供了妆容服务。

以月圆之夜的游戏角色为cos主题，现场玩家可以体验主角小红帽的妆容，或者是选择月圆之夜logo、进行手绘纹身，由化妆师选用KATE凯朵旗下产品打造。现场还提供道具，让玩家在背景墙拍照，装扮成自己喜爱的游戏角色，和好友们一起打卡，分享共同的热爱，留下些不一样的回忆。

南瓜灯、齿轮、蜡烛、药剂师的瓶子、小红帽的日记、小木匠的刻刀......“月圆之夜”里的一切一切仿佛都展现在眼前，带我们又翻开了那一篇篇黑森林的记忆。

小红帽腮红雀斑妆

小红帽是《月圆之夜》的主角，为了寻找失踪的外婆，她孤身一人前往黑森林开启了探险之旅。一起来复刻小红帽的元气妆容！

底妆：KATE美肌隐形粉底液01 pick清透裸感陶瓷肌。

眉毛：KATE立体造型三色眉粉EX-5 绒雾眉get。

雀斑：KATE凝色柔滑眼线胶笔BR-1 柔和灵动浅棕色雀斑。

腮红：KATE梦思特唇膏#05 绝美干燥无花果色。

小Tips：使用KATE BK-1浓黑色眼线液，在右眼眼尾点上泪痣，点睛之笔，魅力加分！

此外，在巨人网络展台，KATE凯朵还与《龙与世界的尽头》展开“放手去玩，轻松搞‘怪’”的联动，现场设置了反应力测试、力量测试等挑战，可赢取精美周边及KATE产品等，吸引了众多潮玩年轻人争先排队体验，现场气氛热火朝天，KATE注入的潮流魅力，活力四射。

通过本次在Chinajoy展的破圈合作，KATE凯朵希望帮助Z世代尽情享受立体二次元世界魅力。 花王希望时刻聆听大家的心声，尊重所有人内心的诉求，在各个场景通过分享个性化的产品和知识技巧，助力打造个性化的“美”，为实现大家感到身心愉悦的美好生活做出贡献。



