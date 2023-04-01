十冷新番来了！《十万个冷笑话：2022》愚人节正式定档5月

十冷新番，爽啵儿起！各位乡亲父老，今天是愚人节，但你没有看错，一款名为“十冷2022”的游戏即将要上线了！

百分百抢先预约

这款由国漫巅峰IP正版授权，从过去穿越而来的无厘头正经卡牌手游，由漫画原作者寒舞亲自监制，游戏的还原度高达99.999%。在游戏中，玩家可以体验原作中的爆梗剧情，与哪吒、小金刚、女王大人等熟悉的角色展开冒险，并可以打开脑洞排兵布阵，与所有十冷粉丝们组建军团，展开激♂情吐槽对决。

正版授权 正经卡牌



在2023年的愚人节官宣定档，《十万个冷笑话：2022》就如同他的名称一样，就像是项目组与各位玩家开的一个冷笑话。据了解，其实之所以定名为2022，是因为申请版号的小哥以节操起誓，必在2022年可以拿到版号，他的信誓旦旦最终说服了制作人，于是二人干脆把游戏名字定为2022，结果发生了如下的故事……

我们拿到版号啦！虽然还有3天2022就结束了



2022年12月28日，小哥拿着版号文件敲响了制作人办公室的门：“老爷，老爷，游戏他拿到版号了！”

制作人：“可**只有三天就2023年了啊喂，拿头去发布游戏啊！”随即挥剑相向。

小哥一个滑铲上演了百分百空手接白刃……

制作人：“你**，别把我当李靖啊喂，还不快去筹备上线工作，测试、预约都给我动起来，玩家老爷们都等不及了啊！”

测试期发布的海报

于是乎，功夫不负正经人，整个项目组从拿到版号起夜以继日，从精心筹备版本、调整产品活动内容，过年回家放松休息看十冷，2月小规模先锋测试、3月渠道“脑洞测试”，（马不停蹄的筹备似乎混入了奇怪的东西），再到今天正式进入最终的公测节奏，小哥再次以节操起誓，玩家老爷，产品5月份肯定可以上了！

（字数凑的差不多了）最终官宣：人生在世不撒欢儿，不如自挂东南枝！《十万个冷笑话》正版授权，超“正经”的无厘头魔性卡牌手游，正式定档5月！在这款充满快乐的“无节操”游戏中，你不仅可以重温到原汁原味的爆梗剧情，还可以将傲娇的女王大人、萌力十足的哪吒等人气角色纳入麾下，更能够打开无限脑洞，与你的小伙伴们上演激情吐槽对决，各位喜剧人，2022让我们一起吐槽，拯救宇宙！什么，已经2023了！？我不管，我要把之前错过的快乐全部拿回来！括弧笑

预约福利十足



偷偷告诉你们哈，你们这些抢先预约的玩家，上线的时候可以拿到这些预约福利：免费十五连抽、2400钻石、SSR专属随机宝箱、金灿灿的专属头像框+气泡框、吃货大礼包及定制称号。预约就能领取，免费的不拿就亏大了！

真·福利



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