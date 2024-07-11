《一千零一夜之拯救黄金城》7月13日公映 四大看点揭秘暑期档第一合家欢动画

由中外超强班底联合打造的三维动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》将于7月13日隆重登陆全国各大院线。该片此前多次亮相国际电影节，在全球范围内收获盛赞。影片的四大精彩看点今日曝光，全面揭秘充满新意的奇幻冒险之旅。

超级爆款IP！经典童话重启打造暑期档合家欢首选

《一千零一夜》曾是全球无数小朋友共同的的童年美梦。中国城市小朋友更是堪称人手一本《一千零一夜》童话故事书，此外，52集同名动画片在央视首播创下同类收视率前10名的好成绩，在视频平台芒果TV的播放量也是高居动画片前茅。动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》正是取材于风靡全球的经典童话故事，讲述了王子卡里莫被邪恶女巫变成蓝毛怪后，为了变回王子之身，与莎拉、水手辛巴达、小神灯哈里及骆驼卡毛踏上寻找生命树的艰难旅程，并从女巫手上解救黄金城的冒险故事。

超级爆款IP令《一千零一夜之拯救黄金城》未映先热，自定档消息曝出后，在多个售票平台想看人数飙升，而老少咸宜的故事更令影片成为暑期档合家欢观影首选。从《怪物史瑞克》《怪兽电力公司》《美女与野兽》到《无敌破坏王》系列，带有怪兽元素的冒险片一向都是合家欢爆款，屡创票房奇迹，相信《一千零一夜之拯救黄金城》也能成为今年暑期档最亮眼黑马。

超新故事！公主拯救王子

童话故事千篇一律？看腻了王子拯救公主的套路？动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》绝对让你眼前一亮，此番是王子变蓝毛怪，而陪伴他冒险并最终助其变回王子身的正是美丽善良、勇敢果断的莎拉公主！新世纪的童话公主，不再等待王子拯救，命运和爱情皆由自己掌控！

值得一提的是，动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》除了延续《一千零一夜》童话故事中大家耳熟能详的神灯、女巫、神庙、怪兽等经典元素外，还添加了飞毛毯、黄金城、阿里巴机械马等新鲜元素，令故事更加新奇有趣，也令冒险之旅更加惊险刺激！经典故事全新改编，正义与邪恶较量，探险与情感交织，影片期待值拉满。

超强特效！身临其境感受奇幻冒险

《一千零一夜之拯救黄金城》特别值得称道的还有其优异的三维特效。神灯照耀下金碧辉煌的黄金城、晶莹剔透的水晶城、充满异域风情的海港城、宝物层出不穷的海盗岛，观众不知不觉就置身于各种瑰丽的大场景中，随主角团展开跌宕起伏的海底冒险和参与沙漠大战。而会飞的骆驼和飞毛毯更是在三维特效下让观众有身临其境之感。

超牛班底！ 《花木兰》动画设计师保驾护航

除了国际大IP，《一千零一夜之拯救黄金城》的制作团队亦是国际班底。该片由国内年轻团队主导，诸多海外动漫大咖协力精心打造。影片顾问是好莱坞高口碑动画电影《花木兰》和《抢劫坚果店》的动画设计德莫特·沃尔什。担任配乐的作曲家马里奥·格里戈罗夫，代表作是《神奇动物在哪里》。导演孙继楠毕业于新加坡Robert Golden University大学，专注于CG视觉艺术；李克参与国内外多个动画项目。三位编剧吴文逸、叶江天、Allen Hatcher分别是毕业于加州大学电影学院的研究生和来自好莱坞的资深编剧。他们具有国际化视野和丰富的动画制作经验，携手为《一千零一夜之拯救黄金城》保驾护航。

《一千零一夜之拯救黄金城》凭借超强的口碑，在多个国际电影节上亮相后获得一片盛赞。2021年在丝绸之路电影节荣获星光奖，2022年则先后入围一带一路电影节和多伦多电影节，多家国际电影媒体记者联手点赞。如今公映倒计时，不少平台观众纷纷表示已迫不及待想要第一时间观影。

《一千零一夜之拯救黄金城》 由中影动画产业有限公司、安徽电影集团有限责任公司(安徽电影制片厂)、北京源音文创科技股份有限公司、百悦星光(宁波)文化传媒有限公司、三维六度(北京)科技股份有限公司等制作公司联合好莱坞海外团队，历时6年精心打造；IP由北京阿洛夏文化发展有限公司运营，千里电影发行(重庆)有限公司、华夏电影发行有限责任公司、千里电影(深圳)有限公司、北京阿洛夏文化发展有限公司发行。

颠覆经典童话故事，见证正义与邪恶的较量，7月13日随《一千零一夜之拯救黄金城》展开奇幻魔法冒险之旅！