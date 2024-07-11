Hi, 请登录

《一千零一夜之拯救黄金城》7月13日公映 四大看点揭秘暑期档第一合家欢动画

业内 狼小狼 2024年07月11日 16:30

　　由中外超强班底联合打造的三维动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》将于7月13日隆重登陆全国各大院线。该片此前多次亮相国际电影节，在全球范围内收获盛赞。影片的四大精彩看点今日曝光，全面揭秘充满新意的奇幻冒险之旅。

　　超级爆款IP！经典童话重启打造暑期档合家欢首选

　　《一千零一夜》曾是全球无数小朋友共同的的童年美梦。中国城市小朋友更是堪称人手一本《一千零一夜》童话故事书，此外，52集同名动画片在央视首播创下同类收视率前10名的好成绩，在视频平台芒果TV的播放量也是高居动画片前茅。动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》正是取材于风靡全球的经典童话故事，讲述了王子卡里莫被邪恶女巫变成蓝毛怪后，为了变回王子之身，与莎拉、水手辛巴达、小神灯哈里及骆驼卡毛踏上寻找生命树的艰难旅程，并从女巫手上解救黄金城的冒险故事。

《一千零一夜之拯救黄金城》7月13日公映 四大看点揭秘暑期档第一合家欢动画 业内 第1张

　　超级爆款IP令《一千零一夜之拯救黄金城》未映先热，自定档消息曝出后，在多个售票平台想看人数飙升，而老少咸宜的故事更令影片成为暑期档合家欢观影首选。从《怪物史瑞克》《怪兽电力公司》《美女与野兽》到《无敌破坏王》系列，带有怪兽元素的冒险片一向都是合家欢爆款，屡创票房奇迹，相信《一千零一夜之拯救黄金城》也能成为今年暑期档最亮眼黑马。

　　超新故事！公主拯救王子

　　童话故事千篇一律？看腻了王子拯救公主的套路？动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》绝对让你眼前一亮，此番是王子变蓝毛怪，而陪伴他冒险并最终助其变回王子身的正是美丽善良、勇敢果断的莎拉公主！新世纪的童话公主，不再等待王子拯救，命运和爱情皆由自己掌控！

《一千零一夜之拯救黄金城》7月13日公映 四大看点揭秘暑期档第一合家欢动画 业内 第2张

　　值得一提的是，动画电影《一千零一夜之拯救黄金城》除了延续《一千零一夜》童话故事中大家耳熟能详的神灯、女巫、神庙、怪兽等经典元素外，还添加了飞毛毯、黄金城、阿里巴机械马等新鲜元素，令故事更加新奇有趣，也令冒险之旅更加惊险刺激！经典故事全新改编，正义与邪恶较量，探险与情感交织，影片期待值拉满。

　　超强特效！身临其境感受奇幻冒险

　　《一千零一夜之拯救黄金城》特别值得称道的还有其优异的三维特效。神灯照耀下金碧辉煌的黄金城、晶莹剔透的水晶城、充满异域风情的海港城、宝物层出不穷的海盗岛，观众不知不觉就置身于各种瑰丽的大场景中，随主角团展开跌宕起伏的海底冒险和参与沙漠大战。而会飞的骆驼和飞毛毯更是在三维特效下让观众有身临其境之感。

《一千零一夜之拯救黄金城》7月13日公映 四大看点揭秘暑期档第一合家欢动画 业内 第3张

　　超牛班底！ 《花木兰》动画设计师保驾护航

　　除了国际大IP，《一千零一夜之拯救黄金城》的制作团队亦是国际班底。该片由国内年轻团队主导，诸多海外动漫大咖协力精心打造。影片顾问是好莱坞高口碑动画电影《花木兰》和《抢劫坚果店》的动画设计德莫特·沃尔什。担任配乐的作曲家马里奥·格里戈罗夫，代表作是《神奇动物在哪里》。导演孙继楠毕业于新加坡Robert Golden University大学，专注于CG视觉艺术；李克参与国内外多个动画项目。三位编剧吴文逸、叶江天、Allen Hatcher分别是毕业于加州大学电影学院的研究生和来自好莱坞的资深编剧。他们具有国际化视野和丰富的动画制作经验，携手为《一千零一夜之拯救黄金城》保驾护航。

《一千零一夜之拯救黄金城》7月13日公映 四大看点揭秘暑期档第一合家欢动画 业内 第4张

　　《一千零一夜之拯救黄金城》凭借超强的口碑，在多个国际电影节上亮相后获得一片盛赞。2021年在丝绸之路电影节荣获星光奖，2022年则先后入围一带一路电影节和多伦多电影节，多家国际电影媒体记者联手点赞。如今公映倒计时，不少平台观众纷纷表示已迫不及待想要第一时间观影。

　　《一千零一夜之拯救黄金城》 由中影动画产业有限公司、安徽电影集团有限责任公司(安徽电影制片厂)、北京源音文创科技股份有限公司、百悦星光(宁波)文化传媒有限公司、三维六度(北京)科技股份有限公司等制作公司联合好莱坞海外团队，历时6年精心打造；IP由北京阿洛夏文化发展有限公司运营，千里电影发行(重庆)有限公司、华夏电影发行有限责任公司、千里电影(深圳)有限公司、北京阿洛夏文化发展有限公司发行。

　　颠覆经典童话故事，见证正义与邪恶的较量，7月13日随《一千零一夜之拯救黄金城》展开奇幻魔法冒险之旅！

相关推荐

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论