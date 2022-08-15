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性能手机新标杆一加 Ace Pro首销战报出炉 1秒破亿

业内 狼小狼 2022年08月15日 11:59

 

性能手机新标杆一加 Ace Pro首销战报出炉 1秒破亿 业内 第1张

8月15日上午10点,一加 Ace Pro 全渠道正式开售,首销即斩获全网销售额1秒破亿的佳绩。一加 Ace Pro一经发布便大受好评,媒体称其“将一改往日用户对传统性能手机‘参数没输过,体验没赢过’的固有印象”、“是一款真正的性能手机新标杆”。一加 Ace Pro 全系 12GB 起步,至高配备 16 GB 大内存,售价3499元起。一加中国区总裁李杰此前就在微博透露,16 GB 版本预定量占总预定量的80%以上,充分表明大内存是用户的刚需,大内存带来的极致体验将会是“旦用难回”的。

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作为性能手机新标杆,一加 Ace Pro 核心配置顶级,其搭载第一代骁龙®8+移动平台、满血版 LPDDR5 内存、超频版 UFS3.1,并至高配置 16GB 超大内存,App 后台保活数量和启动速度显著提升。一加 Ace Pro 独家打造冰脉雪山散热系统,采用行业首创八通道全贯穿 VC。VC 材质升级为导热能力更强的全铜,面积高达5177 mm²,并将单一热量循环通道扩充至8种,导热能力比普通 VC 提升了 1 倍,让强悍性能满级释放。凭借着超强性能实力,一加 Ace Pro 在跑分软件安兔兔上跑出了超过114万的高分。

游戏表现是性能手机的试金石。一加 Ace Pro在出色的硬件配置基础之外,还搭载了 HyperBoost 游戏稳帧引擎,软硬件结合,打造高帧、稳帧、高画质兼得的游戏体验。在极其考验手机性能的原神游戏实测中,一加 Ace Pro 取得1小时不降画质条件下,平均帧率高达 59.3 帧的亮眼成绩,让游戏体验达到新高度。此外,一加和《原神》开展的独家优化计划,代号:「炼金」,已在对即将发布的《原神》新版本进行提前联调优化,将在版本更新后率先为用户提供极致的游戏体验,双方还将联名推出游戏角色“雪霁梅香·胡桃”全新的主视觉。凭借出色的游戏实力,一加 Ace Pro成为2022年和平精英职业联赛、第二届英雄联盟手游职业联赛两大赛事指定用机。

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充电及续航方面,一加 Ace Pro 全系标配长寿版 150W 超级闪充+4800mAh 大电池组合,从 1% 充到 100% 仅需19分钟,充电快、续航久。一加 Ace Pro 搭载电池健康引擎,完全充放电1600次后,电池健康度依然能够保持 80% 以上。相较于行业常规的 800 次,电池寿命是行业的 2 倍以上。为了让快充更加智能、无感,一加 Ace Pro 搭载了全新的智慧充电引擎,根据充电场景智能调节状态,手机即使在零下 20℃依然可以快速充电。

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一加 Ace Pro 采用6.7 英寸 120Hz 超感柔性直屏,支持 720Hz 超高触控采样率和新一代 AI 自适应自动亮度调节算法,在色彩呈现、跟手速度、亮度调节等方面均有显著提升。影像方面,一加 Ace Pro 搭载 IMX766 + OIS 光学防抖旗舰级影像组合,并将主摄升级为全链路10 bit 色。在骁龙8+ 的加持下,IMX766 的运算能力与 ISP 处理能力大幅增强。全面升级之下,一加 Ace Pro 在色彩细节、成像表现等方面均有显著提升,让用户随手拍即是大片。

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外观方面,一加 Ace Pro 采用一体化工艺设计,后盖由一块完整玻璃打磨制成,整机顺滑无拼接,手感舒适。一加 Ace Pro 共有黑森、青雾两款配色可供选择。

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一加 Ace Pro 正在火爆热销中,其中一加 Ace Pro 12GB+256GB版本,售价3499元;一加 Ace Pro 16GB+256GB版本,售价3799元;一加 Ace Pro 16GB+512GB版本,售价4299元。用户可在 OPPO 商城、京东、天猫、一加授权门店等全渠道进行购买。

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